नवीन मोबाइल विकत घ्यायचाय,पण बजेट कमी आहे? मग 'हा' आहे परफेक्ट टायमिंग

Know the Perfect Time For Mobile Shopping: जर तुम्ही सुद्धा नवीन मोबाइल खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, पण बजेटचा विचार करून नंतर कधीतरी घेऊ असे म्हणत मन मारत असाल. तर आता असे करण्याची आजिबात गरज नाही. तुम्हाला हव्या त्या बजेटमध्ये तुमचा आवडता मोबाइल विकत घ्यायचा असेल तर फक्त योग्य वेळ माहीत असणे आवश्यक आहे. बऱ्याचवेळा असेही होते की, काहीजण घाईघाईत अगदी EMI करून मोबाइल खरेदी करतात पण तोच मोबाइल काही काळानंतर कमी किमतीत किंवा डिस्काउंटवर मिळत असतो. त्यावेळी पश्चाताप होतो की, "अजून थोडावेळ थांबलो असतो तर हाच मोबाइल इतक्या स्वस्तात मिळाला असता". जर तुमच्या सोबतही असे व्हायला नको असेल तर ही बातमी वाचाच.
भारतात इलेक्ट्रिक वस्तू विकत घेण्याची उत्तम वेळ सणासुदीची असते. प्रथम दसरा आणि दिवाळीला मोबाइल, टिव्ही, फ्रिज यांसारख्या इलेक्ट्रिक वस्तूंवर बंपर ऑफर पहायला मिळतात, दुकानांमध्ये तसेच ऑनलाईन शॉपिंग प्लॅटफॉर्मवरही. विशेषतः अॅमेझोन, फ्लिपकार्ट यांसारख्या ऑनलाईन शॉपिंग प्लॅटफॉर्मवर अधिक स्वस्तातील ऑफर्स पहायला मिळतात. यानंतर ख्रिसमस आणि न्यू इयर दरम्यानही आकर्षक ऑफर्स मिळतात. या ऑफर्समध्ये कमी किंमत, एक्सचेंज बोनस आणि नो कॉस्ट EMI अशा सुविधा उपलब्ध असतात. म्हणूनच या परफेक्ट वेळेत मोबाइल किंवा कोणतीही इलेक्ट्रिकल वस्तू खरेदी केल्यास हव्या त्या वस्तू, हव्या त्या किंमतीत घेता येतात.
बऱ्याचवेळा ऑनलाईन शॉपिंग प्लॅटफॉर्मवर दर महिन्याला एखादा तरी सेल चालवला जातो. जर तुम्हाला हव्या असलेल्या मोबाइलची किंमत कमी होण्यासाठी सणांची वाट बघायची नसेल तर, हे सेल सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतात. या सेलमधील ऑफर्समध्ये बऱ्याचदा 5 ते 10,000 रूपयांपर्यंतचे डिसकाऊंट उपलब्ध असतात. यामुळे तुम्ही तुम्हाला हवा असलेला मोबाइल, तुमच्या बजेटमध्ये खरेदी करू शकता. शिवाय इतर मोबाइल एक्सेसरीजही खरेदी करू शकता.
जेव्हा-केव्हा कोणताही ब्रँड मोबाइलचा नवीन मॉडेल बाजारात आणतो, तेव्हा त्याच ब्रँडच्या जुन्या मॉडेलच्या किंमती घसरतात. जर तुम्हाला केवळ एक नवीन स्मार्ट फोन हावा असेल आणि कोणत्याही लेटेस्ट फिचरची आवश्यकता नसेल तर तुम्ही जुने मॉडेल खरेदी करू शकता.
सणासुदीच्या वेळी किंवा सेलमध्ये मोबाइल आणि इतर वस्तूंवरही दमदार ऑफर्स पहायला मिळतात. त्यामुळे कोणतीही अशी वस्तू जी तुम्हाला खरेदी करायची आहे पण आर्थिक अडथळा येत असेल तर, ही सोपी ट्रिक नक्की वापरा आणि तुमच्या आवडीच्या वस्तू तुम्हाला परवडणाऱ्या किंमतीत खरेदी करा.