" नोकरीत पैसे कमी मिळाले तरी चालेल पण मानसिक शांतता हवी!", जेन-झींच्या या पंसंतीमागचे कारण काय?

Gen-Z's Thoughts: आर्थिक भविष्याबाबत जेन-झींचे विचार अधिक गंभीर असल्याचे दिसून येत नाही, मात्र यामागचे नेमके कारण जाणून घ्या.   

Updated: Jan 2, 2026, 04:11 PM IST
Gen-Z's Thoughts On The Economic Future: आजकाल महागाईने भलतीच उंची गाठली आहे. अगदी किरकोळ वस्तूंसाठी सुद्धा भरपूर पैसे मोजावे लागतात. अशात गरजा कमी न होता वाढतच जात आहेत. अनेकजण फक्त पैसा कमवण्यासाठी रोज धावपळ करत असतात. पण तुम्ही निरीक्षण केले असेल तर, आजकालची तरुण पिढी म्हणजेच जेन-झी या धावपळीच्या चक्रात अडकत नाहीत. ते त्यांचे आयुष्य खुलेपणाने जगणे पसंत करतात. त्यांना भविष्यासाठी वर्तमानाचा त्याग करणे चुकीचे वाटते. तसेच त्यांना कामाची दगदग आणि तणावापेक्षा त्यांची मानसिक शांतता अधिक महत्त्वाची 
असते. पण असे का? याबाबत पुढील लेखात जाणून घेऊया. 

मानसिक शांततेला सर्वात जास्त प्राधान्य

बरेच पालक त्यांच्या मुलांना भविष्याची काहीच चिंता नाही म्हणून त्यांच्यावर रागवत असतात किंवा ताण घेतात. पण एका संशोधनातून याचे कारण समोर आले आहे. एका रिपोर्टनुसार, सुमारे 60 टक्के तरुण त्यांच्या आर्थिक भविष्याबाबत चिंतित असतात तर, 70 टक्के तरुण त्यांच्या आई-वडीलांच्या तुलनेत कमी आर्थिक सुरक्षिततेत राहतात असे मानतात. पण 40 टक्के तरुण असे आहेत जे त्यांच्या मानसिक शांततेला सर्वात जास्त प्राधान्य देतात. ज्यामुळे ते चांगले वेतन असणाऱ्या नोकरीची चालून आलेली संधी देखील सोडून देतात. 

पैसा आणि मानसिक आरोग्य हे समान महत्त्वाचे आहे

वाढती महागाई, ई-कॉमर्सच्या वाढत्या किमती, अस्थाई नोकऱ्या, शिक्षणक्षेत्रात वाढत चाललेला खर्च यासगळ्या गोष्टी लक्षात घेता काही तरुण आर्थिक भविष्याच्या चिंतेत असतात. तर जेन-झींसाठी पैसा आणि मानसिक आरोग्य हे समान महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच ते कमावण्याच्या अनेक संधी सोडून देतात. त्यांना त्यांच्या आयुष्यात समतोल राखायचा असतो. तसेच ते केवळ पैशांचा विचार न करता त्यांच्या आवडी-निवडीचाही विचार करत असतात. एखादी जास्त पगाराची नोकरी असेल पण त्यात त्यांच्या आवडीचे काहीही काम नसेल किंवा ते काम करताना ताण जाणवण्याची शक्यता असेल तर, कोणताही विचार न करता ते त्या नोकरीला नाही म्हणतात.

तणावमुक्त जीवन कसे जगावे? 

पण याचा अर्थ त्यांना आर्थिक भविष्याची थोडीसुद्धा चिंता नसते असे नाही. अनेक तरुण आहेत जे फ्रीलांसिग आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी संबंधित कामे करताना दिसतात. त्यातून ते स्वत:चा खर्च काढत असता, तर काही अशीही उदाहरणे अस्तित्वात आहेत जे मोठ्या प्रमाणावर पैशा कमावत आहेत. आणि एक उत्तम आयुष्य जगत आहेत.  खरे तर आत्ताच्या या पिढीकडून कामाच्या आणि वैयक्तिक   आयुष्यात समतोल ठेवून एक तणावमुक्त जीवन कसे जगावे हे शिकण्यासारखे आहे.

