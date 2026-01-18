English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • तुम्ही सुद्धा सकाळी गरम पाण्याने चेहरा धुताय? थांबा! त्वचेवर होऊ शकतात हे परिणाम

तुम्ही सुद्धा सकाळी गरम पाण्याने चेहरा धुताय? थांबा! त्वचेवर होऊ शकतात 'हे' परिणाम

Skin Care Tips: हिवाळ्यात चेहरा धुण्यासाठी अति गरम किंवा अति थंड पाण्याऐवजी कोमट पाण्याचा वापर करणे त्वचेसाठी सर्वात फायदेशीर ठरते. गरम पाण्यामुळे त्वचेतील नैसर्गिक तेल नष्ट होऊन त्वचा कोरडी, निस्तेज आणि संवेदनशील बनते, तर थंड पाण्यामुळे रक्तवाहिन्या आकुंचन पावून त्वचेला त्रास होऊ शकतो. कोमट पाणी वापरल्याने त्वचेचा नैसर्गिक ओलावा टिकून राहतो आणि त्वचा निरोगी व मऊ राहण्यास मदत होते.   

मनाली सागवेकर | Updated: Jan 18, 2026, 01:51 PM IST
Know Why Hot Water Is Not Good For Skin: हिवाळ्यात वातावरणातील थंड हवेचा परिणाम फक्त आरोग्यावरच नाही तर त्वचेवरही होतो. त्वचा कोरडी पडते, काळवणते आणि त्वचेत मऊपणाही राहत नाही. तसेच हिवाळ्यात सकाळी उठल्यानंतर सर्वांना सर्वप्रथम एकच प्रश्न पडतो की, 'चेहरा थंड पाण्याने धुवावा कि गरम पाण्याने?'. काही लोकांच्या मते त्वचेसाठी थंड पाणी फायदेशीर असते. तर काही लोकांच्या मते चेहऱ्यासाठी गरम पाणी फायदेशीर असते. जर तुम्हीही रोज अशाच गोंधळात सापडत असाल. तर मग या बातमीतून चेहऱ्यासाठी कोणते पाणी अधिक फायदेशीर ठरते हे जाणून घ्या. 

तुम्ही तुमच्या चेहऱ्यावर कोणत्या पाण्याचा वापर करत आहात याचा थेट परिणाम त्वचेच्या छिद्रांवर होतो. त्यामुळे चेहरा धुताना योग्य तापमानाचे पाणी वापरणे आवश्यक आहे. नाहीतर त्वचेवर परिणाम होऊन त्वचा अधिक निस्तेज, कोरडी आणि खरखरीत होऊ शकते. 

 

चेहरा धुताना गरम पाणी का वापरू नये?

हिवाळ्यात थंडाव्यापासून वाचण्यासाठी गरम पाण्याचा वापर केला जातो. पण गरम त्वचेसाठी गरम पाणी वापरणे हानिकारक ठरू शकते. यामुळे त्वचेतील नैसर्गिक तेल नष्ट होण्याची शक्यता असते. ज्यामुळे त्वचेला संरक्षण देणारे घटक कमकुवत होतात. आणि त्वचा खरखरीत होते, त्वचेला खाज येते आणि त्वचा संवेदनशील होते. ज्यामुळे मुरुमे किंवा डाग येऊ शकतात. त्यामुळे त्वचेसाठी गरम पाण्याचा वापर करणे प्रकर्षाने 
टाळावे. 

थंड पाणी चेहऱ्यासाठी खरंच फायदेशीर असते का?

थंड पाण्याने चेहरा धुतल्याने ताजेतवाने वाटते. पण यामुळे त्वचेला फारसा फायदा होत नाही. थंड पाण्यामुळे रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात. ज्यामुळे त्वचेवरील छिद्रही आकुंचन पावतात. यामुळे चेहर्‍यावर सूज आली असेल तर कमी होते. पण याचे परिणाम जास्तकाळ टिकत नाहीत. चेहऱ्यावर सतत थंड पाण्याचा वापर केल्यास त्वचेला इरीटेशन जाणवते. त्यामुळे जर तुमची त्वचा संवेदनशील असेल तर थंड पाण्याचा वापर करणे टाळा. किंवा मॉइश्चरायझरचा वापर करा. 
कोणते वापरणे अधिक फायदेशीर ठरते?

कोमट पाणी वापरणे सर्वात फायदेशीर ठरते  

त्वचेसाठी कोमट पाणी वापरणे अधिक फायदेशीर ठरते. कोमट पाणी वापरल्याने त्वचेतील नैसर्गिक घटकांना कोणतेही नुकसान पोहोचत नाही. त्वचेतील नैसर्गिक तेल टिकून राहते. तसेच त्वचा कोरडी किंवा खरखरीत होण्याचा धोका टळतो. जर तुमची त्वचा संवेदनशील असेल तर कोमट पाणी वापरावे. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

