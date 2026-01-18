तुम्ही सुद्धा सकाळी गरम पाण्याने चेहरा धुताय? थांबा! त्वचेवर होऊ शकतात 'हे' परिणाम

Know Why Hot Water Is Not Good For Skin: हिवाळ्यात वातावरणातील थंड हवेचा परिणाम फक्त आरोग्यावरच नाही तर त्वचेवरही होतो. त्वचा कोरडी पडते, काळवणते आणि त्वचेत मऊपणाही राहत नाही. तसेच हिवाळ्यात सकाळी उठल्यानंतर सर्वांना सर्वप्रथम एकच प्रश्न पडतो की, 'चेहरा थंड पाण्याने धुवावा कि गरम पाण्याने?'. काही लोकांच्या मते त्वचेसाठी थंड पाणी फायदेशीर असते. तर काही लोकांच्या मते चेहऱ्यासाठी गरम पाणी फायदेशीर असते. जर तुम्हीही रोज अशाच गोंधळात सापडत असाल. तर मग या बातमीतून चेहऱ्यासाठी कोणते पाणी अधिक फायदेशीर ठरते हे जाणून घ्या.
तुम्ही तुमच्या चेहऱ्यावर कोणत्या पाण्याचा वापर करत आहात याचा थेट परिणाम त्वचेच्या छिद्रांवर होतो. त्यामुळे चेहरा धुताना योग्य तापमानाचे पाणी वापरणे आवश्यक आहे. नाहीतर त्वचेवर परिणाम होऊन त्वचा अधिक निस्तेज, कोरडी आणि खरखरीत होऊ शकते.
हिवाळ्यात थंडाव्यापासून वाचण्यासाठी गरम पाण्याचा वापर केला जातो. पण गरम त्वचेसाठी गरम पाणी वापरणे हानिकारक ठरू शकते. यामुळे त्वचेतील नैसर्गिक तेल नष्ट होण्याची शक्यता असते. ज्यामुळे त्वचेला संरक्षण देणारे घटक कमकुवत होतात. आणि त्वचा खरखरीत होते, त्वचेला खाज येते आणि त्वचा संवेदनशील होते. ज्यामुळे मुरुमे किंवा डाग येऊ शकतात. त्यामुळे त्वचेसाठी गरम पाण्याचा वापर करणे प्रकर्षाने
टाळावे.
थंड पाण्याने चेहरा धुतल्याने ताजेतवाने वाटते. पण यामुळे त्वचेला फारसा फायदा होत नाही. थंड पाण्यामुळे रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात. ज्यामुळे त्वचेवरील छिद्रही आकुंचन पावतात. यामुळे चेहर्यावर सूज आली असेल तर कमी होते. पण याचे परिणाम जास्तकाळ टिकत नाहीत. चेहऱ्यावर सतत थंड पाण्याचा वापर केल्यास त्वचेला इरीटेशन जाणवते. त्यामुळे जर तुमची त्वचा संवेदनशील असेल तर थंड पाण्याचा वापर करणे टाळा. किंवा मॉइश्चरायझरचा वापर करा.
कोणते वापरणे अधिक फायदेशीर ठरते?
त्वचेसाठी कोमट पाणी वापरणे अधिक फायदेशीर ठरते. कोमट पाणी वापरल्याने त्वचेतील नैसर्गिक घटकांना कोणतेही नुकसान पोहोचत नाही. त्वचेतील नैसर्गिक तेल टिकून राहते. तसेच त्वचा कोरडी किंवा खरखरीत होण्याचा धोका टळतो. जर तुमची त्वचा संवेदनशील असेल तर कोमट पाणी वापरावे.