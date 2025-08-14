English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचे 3 खास पारंपरिक पदार्थ, आस्वाद एकदा घ्याच

जन्माष्टमीच्या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाच्या बालरूपाची पूजा केली जाते.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 14, 2025, 08:30 PM IST
Krishna Janmashtami 2025 3 special food

Krishna Janmashtami 2025: जन्माष्टमीचा सण देशभरात आनंद आणि उत्साहाने साजरा केला जातो, परंतु भगवान श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान असलेल्या मथुरा येथे त्याचे महत्त्व आणखी विशेष आहे. येथे श्रीकृष्ण जन्मोत्सव दिव्यतेने आणि भव्यतेने सजवण्यासाठी विशेष तयारी केली जाते. जन्मस्थान रंगीबेरंगी रोषणाईने उजळून निघाले आहे आणि भक्तांचा उत्साह पाहण्यासारखा आहे. यावेळी भगवान श्रीकृष्णाच्या ५२५२ व्या जन्मोत्सवाचे वातावरण खूप अद्भुत आणि अलौकिक असणार आहे.

जन्माष्टमी हा हिंदू धर्मातील प्रमुख सणांपैकी एक मानला जातो, जो भगवान श्रीकृष्णाचा वाढदिवस म्हणून साजरा केला जातो. हा सण केवळ अधर्मावर धर्माच्या विजयाचे प्रतीक नाही तर प्रेम, भक्ती आणि श्रद्धेचा संदेश देखील देतो. हा सण भाद्रपद महिन्यातील कृष्ण पक्षाच्या अष्टमीला साजरा केला जातो.

जन्माष्टमीच्या दिवशी भगवान श्रीकृष्णाच्या बालरूपाची पूजा केली जाते, ज्यामुळे शुभ फळे मिळतात. देशात श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा सण मोठ्या आनंदात साजरा केला जातो.या दिवशी बाळ कृष्णाला वेगवेगळ्या पदार्थाचा नैवेद्य दाखविला जातो. तसेच हे पारंपरीक पदार्थ घरी तयार केले जातात. दूधपोहे, पंचामृत आणि गोपाळकाळा या तीन पदार्थांची पाहूया सोपी रेसिपी. 

दूध पोहा

दूध पोहा हा एक साधा पण आरामदायी पदार्थ आहे. तो भात आणि दुधापासून बनवला जातो आणि जन्माष्टमीच्या वेळी त्याचा आस्वाद घेतला जातो. हा एक पौष्टिक पदार्थ आहे जो उपवासाच्या वेळी भाविकांना अन्न पुरवतो.

भाविक जेव्हा या पाककृतींचे स्वादिष्ट पदार्थ तयार करतात, अर्पण करतात आणि त्यांचा आस्वाद घेतात, तेव्हा ते जन्माष्टमीच्या शाश्वत आणि दैवी भावनेशी जोडले जातात. तर, तुम्ही जन्माष्टमीच्या या खास पदार्थांपैकी कोणते पदार्थ बनवत आहात?

पंचामृत 

पंचामृत, पाच घटकांपासून बनलेले पवित्र मिश्रण - दूध, दही, तूप, मध आणि साखर, जन्माष्टमीच्या विधीचा एक आवश्यक घटक आहे. याव्यतिरिक्त, भाविक देवतेच्या मूर्तीला स्नान घालण्यासाठी याचा वापर करतात आणि नंतर ते प्रसाद म्हणून वाटले जाते, असे मानले जाते की ते आत्म्याला शुद्ध करते आणि त्याला चांगले आरोग्य देते.

गोपाळकाळा

गोपाळकाळा हा एक चविष्ट पदार्थ आहे. या पदार्थात पोहे, दही, काकडी आणि काही मसाले असतात. हा पदार्थ भगवान श्रीकृष्णाच्या खेळकर स्वभावाचे प्रतीक आहे. म्हणूनच, हा सण साजरा करण्यासाठी घरोघरी बनवला जातो.

