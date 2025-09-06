English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Kunickaa Sadanand : विवाहित पुरुषांच्या प्रेमात का पडतात मुली? 5 महत्त्वाची कारणे

विवाहित पुरुषांच्या प्रेमात पडणं हे अविवाहित तरुण मुलींसाठी मोठ्या संकटापेक्षा कमी नाही. तरी देखील या मुली एवढं मोठं संकट ओढवून घेतात. यामागचं कारण अतिशय इंटरेस्टिंग. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 6, 2025, 11:14 AM IST
Why Girl like married man know 5 reason

Love Relationship With Married Man : बॉलिवूड अभिनेत्री आणि बिग बॉस 19 कंटेस्टंट कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand)ने गायक कुमार सोनूसोबत असलेल्या नात्यावर मोकळेपणावर भाष्य केलं आहे. तिने सांगितलं की, विवाहित पुरुषासोबत लिव-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणं किती कठीण होतं. ती या नात्यात खूप गुंतली होती. पण काही वर्षांनी तिला या नात्यातून वेगळं व्हावं लागलं. 

अनेक तरुण मुली विवाहित पुरुषांवर प्रेम करतात. पण यामध्ये असलेली अनिश्चितता अतिशय त्रासदायक असते. तरी देखील मुली या नात्यात का अडकतात? याची कारणे अतिशय महत्त्वाची आणि इंटरेस्टिंग आहेत. 

विवाहित पुरुषाच्या प्रेमात पडण्याची कारणे

आपल्या समाजात अनेकदा असे दिसून येते की तरुण मुली विवाहित पुरुषांकडे लवकर आकर्षित होतात. जरी समाजाच्या दृष्टीने हे नाते योग्य मानले जात नसले तरी, मानसशास्त्र आणि नातेसंबंध समजून घेतल्यावर असे दिसून येते की त्यामागे अनेक खोल कारणे आहेत. हे आकर्षण अचानक होत नाही तर हळूहळू वाढत जाते. मुली विवाहित पुरुषांच्या प्रेमात पडण्याची 5 मोठी कारणे जाणून घेऊया.

परिपक्वता आणि अनुभव

विवाहित पुरुषाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे त्याची परिपक्वता. त्याच वयाची मुले भावना समजून घेण्यात अपरिपक्व असतात, तर विवाहित पुरुषांना नातेसंबंध आणि जबाबदाऱ्यांचा अनुभव असतो. या अनुभवामुळे मुलींना सुरक्षित आणि समजूतदार वाटते.

जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची आवड

विवाहित पुरुष लहान मुलांपेक्षा जबाबदाऱ्या अधिक गांभीर्याने घेतात. त्यांच्या जीवनशैलीत आणि विचारसरणीत स्थिरता असते. हा गुण मुलींना खूप आकर्षित करतो कारण त्यांना वाटते की असा जोडीदार त्यांच्याशी विश्वासार्ह नाते टिकवून ठेवू शकतो.

 आर्थिक स्थिरता आणि जीवनशैली

अनेकदा आर्थिक कारणे देखील या आकर्षणाचे एक मोठे कारण बनतात. विवाहित पुरुष सहसा त्यांच्या कारकिर्दीत स्थिर असतात आणि त्यांची जीवनशैली देखील चांगली असते. ही स्थिरता आणि फायदा तरुण मुलींना आकर्षित करतो, कारण त्यांना वाटते की या नात्यातून त्यांना सुरक्षितता आणि विलासिता मिळेल.

काळजी घेणारा आणि समजून घेणारा स्वभाव

विवाहित पुरुष बहुतेकदा अधिक समजूतदार आणि काळजी घेणारे असतात. त्यांना नाते कसे टिकवायचे, त्यांच्या जोडीदाराला विशेष कसे वाटावे हे समजते. हा स्वभाव मुलींना लवकर प्रभावित करतो, विशेषतः जेव्हा त्या भावनिक पोकळीतून जात असतात.

नवीन आणि अज्ञात जगाचा थरार

काही मुलींसाठी, विवाहित पुरुषासोबतचे नाते एका थरारसारखे असते. त्यांना वाटते की ते एका खास आणि गुप्त नात्याचा भाग आहेत. हे नवीन आणि अज्ञात जग त्यांना उत्तेजित करते. हे आकर्षण कधीकधी प्रेमापेक्षा कुतूहल आणि साहसामुळे होते.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

