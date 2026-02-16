English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कोण होते क्रांतिवीर लहुजी साळवे? स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासातील 'क्रांतिकारांचे गुरु'

Lahuji Vastad Salve Birth Anniversary: भारताच्या इतिहासात असे क्रांतिकार होऊन गेले ज्यांच्या योगदानामुळे आज भारत एक स्वतंत्र देश आहे. पण त्या सर्व क्रांतिवीरांना घडवणारे त्यांचे गुरू म्हणजे लहुजी साळवे. 17 फेब्रुवारी रोजी त्यांची पुण्यतिथी साजरी केली जाते. या निमित्ताने त्यांच्या जीवनातील संघर्ष आणि भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील त्यांचे योगदानाचा संपूर्ण इतिहास सदर बातमीतून जाणून घ्या. 

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 16, 2026, 05:30 PM IST
The life and history of Krantiveer Lahuji Salve: भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात अनेक क्रांतीकारी होऊन गेले. ज्यामध्ये महात्मा जोतिराव फुले, वासुदेव बळवंत फडके, लोकमान्य टिळक अशा बऱ्याच मोठ्या व्यक्तीमत्त्वांच्या नावाचा समावेश आहे. यांमध्ये असेही एक नाव आहे ज्यांना या सर्व क्रांतिकारांचे गुरू म्हणून ओळखले जाते. ते म्हणजे क्रांतिवीर लहुजी साळवे. त्यांनी केवळ इंग्रजांविरूद्ध लढा दिला नाही तर , अनेक क्रांतिकारांना घडवले. लहुजी साळवे यांचा जन्म 14 नोव्हेंबर 1794 रोजी पुण्यातील पुरंदर किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या पेठ या गावात झाला. वयाच्या 87 व्या टप्प्यापर्यंत त्यांची देशसेवेची आणि समाजसुधारणेची तळमळ कायम ठेवली. पण दमा या आजाराने त्यांना ग्रासले होते. वाढते वय आणि आरोग्याच्या तक्रारी असूनही ते शेवटपर्यंत त्यांच्या गंज पेठेतील तालमीतील तरुणांना मार्गगृदर्शन करत राहिले. आणि 17 फेब्रुवारी 1881 रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या पुण्यतिथी निमित्ताने त्यांच्या जीवनातील संघर्ष आणि स्वातंत्र्य लढ्यातील त्यांचे योगदान जाणून घेऊया. 

लहुजी साळवे यांचा जीवन संघर्ष 

लहुजी साळवे यांचे मूळ घराणे शूरवीरांचे होते. त्यांचे वडील राघोजी साळवे आणि आजोबा हे पेशव्यांच्या सैन्यात अत्यंत विश्वासू आणि पराक्रमी सैनिक म्हणून कार्यरत होते. राघोजी साळवे हे पुण्याच्या शनिवारवाड्याचे अंगरक्षक होते. लहुजींनी त्यांच्याकडूनच तलवारबाजी, दांडपट्टा, ढाल-तलवार आणि नेमबाजीचे प्रशिक्षण घेतले होते. अनेक ठिकाणी त्यांना 'लहुजी वस्ताद' म्हणूनही ओळखले जाते. त्यांच्या जीवनातील सर्वात महत्तावचे वळण म्हणजे 1817 चे खडकीचे युद्ध. इंग्रज आणि मराठ्यांमध्ये झालेल्या या शेवटच्या युद्धात लहुजींनी त्यांच्या वडिलांसह मोठा पराक्रम गाजवला. पण हे युद्ध त्यांच्यासाठी एक वाईट काळ ठरले. या युद्धात लहुजींच्या वडिलांना वीरमरण आले. या घटनेने त्यांचे हृदय पिळवटले होते. त्याचवेळी त्यांनी राघोजींच्या रक्ताने माखलेली माती हातात घेत इंग्रजांना भारतातून कायमचे हाकलावून लावण्याती प्रतिज्ञा घेतली. इथूनच त्यांच्या जीवनातील देशासाठीचा सर्वात मोठा स्वातंत्र्य लढा सुरू झाला. 

 

भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान

त्यावेळी त्या मरकट इंग्रजांच्या सत्तेपुढे एकट्याने लढून चालणार नाही, म्हणून त्यांनी त्यांच्यासारखे आणखी तरुण देशभक्त तयार करण्याचे ठरवले. आणि त्यांनी पुण्यातील गंज पेठेत त्यांची तालीम सुरू केली. त्या काळी जातीभेदाचा विषय टोकाला असताना देखील लहुजींच्या दृष्टीने इंग्रजांविरुद्ध लढणारा प्रत्येक जण हा एक भारतीयच होता. याच तालमीला त्यांनी इंग्रजांविरुद्धच्या लढ्यातील बैठकांचे गुप्तकेंद्र बनवले. जिथून इंग्रजांच्या हालचालींवर नजर ठेवली जायची. मांग, रामोशी आणि इतर समाजातील तरुणांना एकत्र करून त्यांना ब्रिटिशांच्या शस्त्रागारांवर हल्ला करण्याचे प्रशिक्षण दिले. या तालमीत त्यांनी अनेक मोठे क्रांतिवीर घडवले. ज्यामध्ये महात्मा फुले यांचेही नाव आहे. लहुजी हे शरीरयष्टीने जितके बलवान होते. तितकेच बुद्धीमान रणनीतीकारही होते. त्यांनी त्यांचे संपूर्ण जीवन देशसेवा आणि समाजसेवेसाठी अर्पण केले. 

