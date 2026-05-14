/Lassi History: उन्हाळ्यात थंडावा देणारी लस्सी नेमकी बनवली कोणी? जाणून घ्या रंजक इतिहास

Origin of Lass: गरमीमध्ये आपण अनेकदा आपण थंडगार लस्सी पिऊन थंडावा मिळवतो. पण तुम्ही कधी विचार केलाय का की ही लस्सी कधी आणि कोणी पहिल्यांदा बनवली होती.
GK News Who Made Lassi for the First Time: भारतीय खाद्यसंस्कृतीत लस्सीला एक खास स्थान आहे. उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देणारे, पचन सुधारण्यास मदत करणारे आणि चवीलाही तितकेच समाधान देणारे हे पारंपरिक पेय आज देशभर लोकप्रिय आहे. दही, पाणी, साखर किंवा मीठ यांच्या मिश्रणातून तयार होणारी लस्सी केवळ पेय नसून भारतीय परंपरेचा एक भाग मानली जाते. इतिहासकारांच्या मते, लस्सीची सुरुवात सुमारे १००० वर्षांपूर्वी पंजाब आणि मुलतान परिसरात झाली असावी. त्या काळात दह्यावर आधारित पेय पदार्थांचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात होता. प्राचीन संस्कृतींमध्ये दही आणि मध यांचे मिश्रण अत्यंत पौष्टिक मानले जात असे. काही ठिकाणी त्याला 'देवतांचे अन्न' असेही संबोधले जात होते. पुढे याच परंपरेतून लस्सीसारख्या पेयाचा विकास झाला.
आज जगभरात विविध प्रकारचे स्मूदी आणि योगर्ट ड्रिंक्स लोकप्रिय असले तरी लस्सीला त्यातील सर्वात जुन्या पारंपरिक पेयांपैकी एक मानले जाते. तिचा मऊ, क्रीमी टेक्स्चर आणि गोड-आंबट चव हीच तिची खरी ओळख आहे. विशेष म्हणजे, मातीच्या कुल्हडमध्ये दिली जाणारी लस्सी अधिक रुचकर लागते, असा अनेकांचा अनुभव आहे.
भारतात लस्सीचे अनेक प्रकार पाहायला मिळतात. काही ठिकाणी मसालेदार नमकीन लस्सी लोकप्रिय आहे, तर काही भागांमध्ये साखर, साय, केशर, पिस्ता आणि ड्रायफ्रूट्स घालून बनवलेली गोड लस्सी लोकांच्या पसंतीस उतरते. आयुर्वेदातही लस्सीला पचनासाठी लाभदायक पेय मानले गेले आहे.
वाराणसी हे शहर आज ‘लस्सीची राजधानी’ म्हणून ओळखले जाते. येथे येणारे देशी-विदेशी पर्यटक खास बनारसी लस्सीची चव चाखण्यासाठी उत्सुक असतात. विशेषतः ब्लू लस्सी शॉप ही जवळपास ९६ वर्षे जुनी दुकान पर्यटकांमध्ये प्रचंड प्रसिद्ध आहे.
काशी विश्वनाथ मंदिर परिसरातील मणिकर्णिका गल्लीत असलेल्या या दुकानाची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे येथे मिळणारे तब्बल १२० फ्लेवर्स. ग्राहकांना येथे ५० पानांचे मेन्यू कार्ड दिले जाते. त्यामध्ये आंबा, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, केशर-पिस्ता, ड्रायफ्रूट आणि अनेक अनोख्या फ्लेवर्सचा समावेश असतो. येथील लस्सीची किंमत साधारण ४० रुपयांपासून सुरू होऊन १५० रुपयांपर्यंत जाते. दररोज हजारो पर्यटक कुल्हडमधील या खास लस्सीचा आस्वाद घेण्यासाठी येथे गर्दी करतात.
वाराणसीमधील पहलवान लस्सी हे दुकान देखील तितकेच प्रसिद्ध आहे. येथे मिळणारी घट्ट, सायदार आणि पारंपरिक पद्धतीने बनवलेली लस्सी अनेक खाद्यप्रेमींच्या पसंतीस उतरते. बनारसच्या या पारंपरिक दुकानांनी लस्सीला फक्त पेय म्हणून नाही तर भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि चवीचे प्रतीक म्हणून जगभरात ओळख मिळवून दिली आहे.
