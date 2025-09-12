कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा; खडबडून जाग आणणारा आरोग्यविषयक अहवाल समोर

Corporate Employees Health News : 9 ते 6 नोकरी, 10 ते 7 नोकरी या आणि अशा अनेक वेळांच्या चक्रामध्ये गुरफटून गेलेली सध्याची पिढी त्यांच्या जीवनात स्वत:साठीचा वेळ मिळवण्यासाठी झगडताना दिसत आहे. नोकरी, घर, प्रवास अशा या गोष्टींमध्ये अनेकांकडूनच काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे अर्थात आरोग्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
वेळेअभावी सतत बाहेरचं खाणं असो किंवा सतत सुरू असणाऱ्या सेलिब्रेशनच्या नावाखाली जंक फूडवर ताव मारणं असो. नोकरदार वर्ग नकळत आरोग्याच्या बाबतीत स्वत:ला एका खोल दरीत लोटताना दिसत आहे. 'कॉर्पोरेट इंडिया हेल्थ स्क्रिनिंग'च्या वतीनं करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून यासंदर्भातील आकडेवारी आणि तपशील नुकताच समोर आला. जिथं नोकरदार वर्ग कशा प्रकारे अति काम, ताण आणि या वातावरणामध्ये कशा पद्धतीनं आरोग्याची हेळसांड करत आहे हीच बबा प्रकर्षानं अधोरेखित करण्यात आली आहे.
व्यावसायिक कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये मधुमेह म्हणजेच डायबिटीस आणि पूर्व मधुमेहाच्या म्हणजेच 'प्रीय डायबेटिक' रुग्णसंख्येत दरवर्षी वाढ होत असल्याची बाब समोर आली आहे. 'कॉर्पोरेट इंडिया हेल्थ स्क्रिनिंग'च्या अहवालात नमुद केल्यानुसार मागील वर्षभरात व्यावसायिक कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये पूर्व मधुमेहाच्या प्रमाणात पाच टक्क्यांनी वाढ झाली असून, दर चौथा कर्मचारी पूर्व मधुमेह बाधित म्हणजेच मधुमेह या गंभीर आणि पाठ न सोडणाऱ्या व्याधीच्या उंबरठ्यावर असल्याचं स्पष्ट झालं.
सर्वेक्षणात मुंबईसह देशातील 31 ते 50 वर्षे वयोगटातील व्यावसायिक कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता. सदर सर्वेक्षणानंतर मागील वर्षीच्या तपासणीचे निष्कर्ष जाहीर करण्यात आले. ज्यामध्ये ऑगस्ट 2023 ते जुलै 2024 दरम्यान 7.89% कर्मचारी मधुमेहग्रस्त आढळले. तर 19.38% कर्मचारी पूर्व मधुमेहग्रस्त होते. ऑगस्ट 2024 ते जुलै 2025 दरम्यान हा आकडा वाढला. जिथं यावर्षीच्या तपासणीत 24.40% कर्मचारी पूर्व मधुमेहग्रस्त स्थितीत असल्याचं आढळलं.
लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे मागील दोन वर्षांत महिलांच्या तुलनेत पुरुष कर्मचारी मधुमेह आणि पूर्व मधुमेह स्थितीनं अधिक प्रभावित झाल्याचं पाहायला मिळालं. एका वर्षात मधुमेहग्रस्त पुरुष कर्मचाऱ्यांचा आकडा 76 % वरून 7.43% पर्यंत तर पूर्व मधुमेहाचं प्रमाण 14.64% वरून 18.11% पर्यंत वाढलं. महिलांच्या बाबतीत ही आकडेवारी 1.13% वरून 1.42 % टक्क्यांपर्यंत वाढली. यात पूर्व मधुमेहाच्या प्रमाणाचा आकडा 4.47 टक्क्यांवरून 6.29 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचं पाहायला मिळालं.
कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढता पूर्व मधुमेह आणि मधुमेह ही अतिशय गंभीर बाब ठरत असून, येत्या काळात जीवनशैलीमधील बदलांसमवेत आहार आणि तत्सम चांगल्या सवयी अंगीकारत कर्मचारी या व्याधीला दूर ठेवू शकतात हाच सल्ला दिला जात आहे.