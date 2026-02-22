मुलांसोबत झोपणं योग्य की अयोग्य? डॉक्टरांचं उत्तर पाहून म्हणाल, याचा विचारच नव्हता केलेला

Lifestyle News : परदेशामध्ये अमुक एका वयात आल्यानंतर मुलांना पालकांपासून वेगळं झोपवण्यात येतं. काही ठिकाणी लहान वयातच मुलांना वेगळ्या खोलीची व्यवस्था करून दिली जाते. भारतात मात्र याऊलट चित्र पाहायला मिळतं. जिथं, अनेक पालक त्यांच्या मुलांसोबतच झोपण्याला प्राधान्य देतात. या सवयीला अनेकदा परंपरा, आपुलकी, ओढ आणि सुविधा अशा शब्द आणि संकल्पनांशी जोडलं जातं.
नवजात शिशुला आईसोबतच झोपवलं जातं, जेणेकरून बाळाला स्तनपान करणं सोपं होऊन पाळ रडल्यास त्याला शांत करणं सुलभ होतं. मात्र वैद्यकीय क्षेत्रात या सवयीकडे अर्थात पालकांनी लहान मुलांसोबतट झोपण्याच्या सवयीकडे वेगळ्या दृष्टीकोनातून पाहिलं जातं. काहींच्या मते यातून मोठा धोकासुद्धा निर्माण होऊ शकतो. जाणकार आणि डॉक्टरांच्या माहितीनुसार या बाबतील भावनिक विचारांसोबत काही संरक्षात्मक नियमांचा विचार केलं जाणंही महत्त्वाचं.
अनेक कुटुंबांमध्ये पालक मुलांसोबतच झोपतात, इथं काळजीचा दृष्टीकोन असतो. मात्र जाणकारांच्या सल्ल्यानुसार संरक्षणात्मक मानकांचा विचार केला जाणंही तितकंच महत्त्वाचं. आराम आणि भावनांहूनही अधिक प्राधान्य हे मुलांच्या सुरक्षिततेला दिलं जावं.
जाणकारांच्या निरीक्षणानुसार मुलं आणि आई किंवा पालक एकत्र झोपत असल्याच सर्वात मोठा धोका असतो 'सडन इन्फंट डेथ सिंड्रोम'चा (Sudden Infant Death Syndrome). हा शब्द झोपेतच एखाद्या सुदृढ बालकाच्या अकाली आणि अज्ञात कारणानं ओढावलेल्या मृत्यूला सूचित करतो. याशिवाय अनेकदा झोपेत कुशीवर वळताना अनावधानानं पालक बाळावर उलटतात, अनेकदा बिछाना, भींत किंवा बेडच्या डोकं ठेवण्याच्या भागामध्ये मुलांचा हात किंवा पाय अडकू शकतो. कित्येकदा चादर किंवा रजईमध्ये पाय अडकून किंवा जाड चादर नाका- तोंडावर येऊन बाळ, लहान मुलं गुदमरण्याचा धोका असतो. आई- वडील जर मद्यपान अथवा धुम्रपान करत असतील, किंवा झोपेची औषधं घेतली असतील तर बऱ्याचदा वरील कोणताही प्रसंग अनावधानानं ओढावून मोठं संकट बळावू शकतं.
मुलांना आई- वडिलांनी अगदीच वेगळं नाही झोपवलं तरी झोपताना सुरक्षित उपाययोजना आजमावण्याचा सल्ला मात्र तज्ज्ञ देतात. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार सहसा एकत्र झोपताना बिछाना समांतर असून, अगदीच मऊ नसाला. मुलांपाशी उशी, रजई, खेळणी ठेवू नका. मुलं सहसा झोपतात ती जागा स्वच्छ आणि तुमच्यापासून काहीशी दूर किंवा किमान काही अंतरावर असूद्या. एकाच खोलीत, मुलांना वेगळा बिछाना घालून झोपवता येत असल्यास हा पर्यायही फायद्याचा ठरतो. ज्यामुळं मुलं आणि आई- वडिलांमध्ये दुरावा येत नाही आणि मुलांना असणारा धोकासुद्धा कमी होतो.
