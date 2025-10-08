English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
माधुरी दीक्षितने उघड केलं सुंदर केसांचा रहस्य! बनवा हा नैसर्गिक हेअर मास्क, काही दिवसांतच दिसेल फरक

Madhuri Dixit Hair Pack: तुम्हाला बॉलीवूड सेलिब्रिटींसारखे लांब, जाड आणि चमकदार केस हवे आहेत का? जर असेल तर तुम्ही माधुरी दीक्षितने शेअर केलेली ही नैसर्गिक हेअर पॅक रेसिपी नक्कीच वापरून पहावी.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 8, 2025, 03:01 PM IST
Madhuri Dixit Hair Pack: तुम्हालाही बॉलिवूड सेलिब्रिटींसारखे लांबसडक, दाट आणि चमकदार केस हवे आहेत का? मग ‘धक-धक गर्ल’ माधुरी दीक्षितने सांगितलेला हा घरगुती हेअर पॅक नक्की वापरून बघा. केस सुंदर ठेवण्यासाठी पार्लरमध्ये जाऊन महागडे ट्रीटमेंट्स घेण्याची गरज नाही. नैसर्गिक घटकांनी बनवलेला हा हेअर पॅक तुमच्या केसांच्या आरोग्यासाठी अतिशय फायदेशीर ठरू शकतो. चला तर मग जाणून घेऊया माधुरीचा हा खास ब्यूटी सिक्रेट.

कसा बनवायचा हा हेअर पॅक?

या हेअर पॅकसाठी तुम्हाला पिकलेले केळे लागेल. सर्वप्रथम केळ्याचे छोटे तुकडे करून ते मॅश करून घ्या. आता एका वाडग्यात हे मॅश केलेले केळे, एक चमचा नारळाचे तेल आणि अर्धा चमचा मध घाला. सर्व घटक एकत्र करून त्याची छान स्मूद, एकसंध पेस्ट तयार करा.

कसा वापरायचा हा मास्क? 

हा हेअर पॅक संपूर्ण केसांवर समान प्रमाणात लावा. उत्तम परिणामांसाठी तो १५ ते २० मिनिटे केसांवर तसेच ठेवावा. त्यानंतर हलक्या शॅम्पूने केस धुवून टाका.

फायदे काय मिळतील?

केळे, नारळाचे तेल आणि मध यांमध्ये असणारे पोषक घटक केसांसाठी वरदान ठरतात. या पॅकमुळे केस अधिक मऊ, रेशमी आणि चमकदार बनतात. तसेच डॅन्ड्रफची समस्या कमी करण्यासही मदत होते. केसांची नैसर्गिक चमक परत मिळवण्यासाठी हा केमिकल-फ्री हेअर पॅक एक उत्तम उपाय आहे.

(सूचना: या लेखात दिलेले टिप्स आणि उपाय केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने आहेत. कोणत्याही प्रकारचा फिटनेस प्लॅन सुरू करण्यापूर्वी, आहारात बदल करण्यापूर्वी किंवा आरोग्याशी संबंधित उपाय अवलंबण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

