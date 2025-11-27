Mahatma Jyotiba Phule Punyatithi : महात्मा ज्योतीबा फुले यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त भाषणाचे 2 सर्वोत्तम नमुने, पहिला नंबर आलाच म्हणून समजा...

Mahatma Jyotiba Phule Death Anniversary 2025 : देशभरात 28 नोव्हेंबर रोजी महात्मा ज्योतिबा फुले यांना त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्ताने अभिवादन केले जाते. ज्योतिबा फुले अंधश्रद्धा, जातिभेद आणि स्त्रियांच्या शिक्षणाविरुद्ध लढा देणारे महान समाजसुधारक होते. त्यांनी समाजाला शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले. मुलींना आणि गरीब शोषितांना शैक्षणिक हक्क मिळवून दिले. विधवांना समाजात तितक्याच हक्काने आणि सन्मानाने जगायला शिकवले. त्यांच्या पुण्यतिथी निमित्ताने देशभरातली शाळांमध्ये मुलांना शिक्षणाचे महत्त्व सांगितले जाते, वत्कृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. जर तुमच्या मुलांनीही अशा स्पर्धांमध्ये भाग घेतला असेल आणि त्यांना पहिला क्रमांक पटकवायचा असेल तर ते ही भाषणे किंवा निबंध वाचू शकतात.
आदरणीय मुख्याध्यापक, शिक्षकगण आणि माझ्या प्रिय मित्रांनो,
आज 28 नोव्हेंबर रोजी महात्मा ज्योतिबा फुले यांची पुण्यतिथी आहे. आदर्श शिक्षक महात्मा ज्योतिबा फुले म्हणजे अंधश्रद्धा, जातिभेद आणि स्त्रियांच्या शैक्षणिक हक्कासाठी लढा देणारे महान समाजसुधारक.
त्यांनी समाजातल्या सर्वात मोठ्या अन्यायाविरूद्ध बंड पुकारले. "मुलींना शाळेत का पाठवू नये?", " दलित, शोषितांना शिक्षण का नको?" असे बेधडक प्रश्न विचारून समाजाच्या बोचक विचारांना आव्हान केले. त्यावेळी त्यांच्या या महान विचारांना लोकांनी झिडकारले, पण ज्योतिबा फुले थांबले नाहीत. त्यांनी 1848 साली पुण्यात भारतातील पहिली मुलींची शाळा उघडली. विधवांच्या केशवपनावर आळा घातला, अंधश्रद्धेविरूद्ध निडरपणे लढा दिला. आणि 'सत्यशोधक समाज' स्थापन केला जेणेकरून गरीब तसेच शोषितांना न्याय मिळेल.
आज आपण छान गणवेशात, चांगल्या शाळेत बसलो आहोत कारण जोतिबांनी आपल्यासाठी शिक्षणाची सुवर्ण संधी मिळवून दिली. आता आपली जबाबदारी आहे की, आपण चांगला अभ्यास करू, चांगले माणसे बनू आणि जो कोणी शिक्षणापासून वंचित आहे त्याला मदत करू.
धन्यवाद!
देशभरात दरवर्षी 28 नोव्हेंबर रोजी समाजसुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले यांची पुण्यतिथी साजरी केली जाते. समाजसुधारक ज्योतिबा फुलेंनी जातिभेद, अंधश्रद्धा आणि स्त्रियांना त्यांचा शैक्षणिक हक्क मिळवून देण्यासाठी लढा दिला. त्यांचा जन्म 11 एप्रिल 1827 रोजी पुण्यात झाला.
महात्मा ज्योतिबा हे अत्यंत बुद्धिमान व्यक्तिमत्व होते. त्यांनी त्यांचे पूर्ण शिक्षण मराठी भाषेतून केले. ते एक महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारवंत, समाजसेवक, लेखक आणि तत्वज्ञ होते. त्यांच्यासारख्या थोर समाजसेवकाने अस्पृश्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. महात्मा फुलेंच्या या कार्याला पाहून 1888 साली त्यांना 'महात्मा' या पदवीने सन्मानित केले गेले.
ज्योतिबा फुलेंनी महिला आणि विधवांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याचे महान कार्य केले. मुलींच्या शिक्षणासाठी भारतीतील पहिली मुलींची शाळा सुरू केली. त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाई फुले या भारतातील पहिल्या महिला शिक्षिका बनल्या. सावित्री बाईंनी प्रत्येक लढ्यात ज्योतिबांची साथ दिली. त्यांनी केवळ महिलांच्या हक्कासाठीच नाही तर शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठीही लढले. त्यांच्या संघटनेच्या संघर्षामुळे सरकारने 'कृषी कायदा' संमत केला.
महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे भारताला एक सक्षम आणि साक्षर देश बनविण्यासाठी मोठे योगदान आहे. त्यांच्या या महान योगदानामुळे आज कोणतीच स्त्री किंवा समाज शिक्षणापासून वंचित नाही.