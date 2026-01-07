English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • फुटणार नाहीत, कडक तर होणारच नाहीत! तिळगूळाचे लाडू बनवताना वापरा हा सीक्रेट पदार्थ

फुटणार नाहीत, कडक तर होणारच नाहीत! तिळगूळाचे लाडू बनवताना वापरा 'हा' सीक्रेट पदार्थ

Makar Sankrant Special: दरवर्षी प्रमाणे याहीवर्षी 14 जानेवारी रोजी मकर संक्रांतीचा सण साजरा केला जाणार आहे. नववर्षातील हा पहिला सण. यावेळी घराघरात तिळगूळाचे लाडू बनवले जातात. पण प्रत्येकालाच अगदी परफेक्ट टेक्श्चर आणि चवीचे लाडू बनवता येत नाहीत. पण ये लेखात सांगितल्याप्रमाणे सीक्रेट पदार्थ आणि अचूक रेसिपी वापरून बनवल्यास लाडू अगदी परफेक्ट होतील. 

Updated: Jan 7, 2026, 06:59 PM IST
फुटणार नाहीत, कडक तर होणारच नाहीत! तिळगूळाचे लाडू बनवताना वापरा 'हा' सीक्रेट पदार्थ

Makar Sankrant Special Tilgul laddu Perfect Recipe: नववर्षातील पहिला सण म्हणजे मकर संक्रांत. जानेवारी महिन्यातील 14 तारखेला मकर संक्रांतीचा शुभ मुहूर्त आहे. यावेळी महाराष्ट्रात तिळगूळाचे लाडू बनवण्याची परंपरा आहे. प्रत्येकालाच परफेक्ट टेक्श्चर आणि चवीचे लाडू बनवता येत नाहीत. पण काळजी करू नका तुम्ही नवीन गृहिणी असाल आणि पहिल्यांदाच लाडू बनवत असाल तरी सुद्धा ही सोपी रेसिपी वापरून अगदी परफेक्ट लाडू बनवता येतील. तसेच एक सीक्रेट पदार्थ वापरलात तर, सगळीकडे तुम्ही बनवलेल्या लाडूंचे नक्कीच कौतुक.

Add Zee News as a Preferred Source

 

साधा, पिवळा गूळ वापरा

पांढरे तीळ, गूळ, तूप, वेलची पूड अशा अगदी मोजक्याच साहित्याचा वापर करून परफेक्ट तिळगूळाचे लाडू बनवता येतात. आणि सीक्रेट पदार्थ म्हणजे दूध. सर्वात आधी गूळ बारीक चिरून घ्या किंवा किसणीच्या सहाय्याने किसून घ्या. लाडू बनवण्यासाठी नेहमी साधा, पिवळ्या रंगाचा गूळ वापरा. गडद रंगाचा गूळ वापरणे टाळा. हा गूळ चिक्कीबनवण्यसाठी वापरला जातो. लाडूंमध्ये हा गूळ वापरला तर, लाडू कडक होतात.

 

तीळ भाजताना करपणार नाहीत याची काळजी घ्या

आता तिळगूळाचे लाडू बनवण्यासाठी सर्वप्रथम कढईत, मंद आचेवर 2 कप तीळ भाजून घ्या. तीळ जास्त भाजले जाऊ नयेत यासाठी सतत परतत रहा. तीळ भाजताना तीळाचा रंग बदलू लागला आणि खमंग सुगंध येऊ लागला की, गॅस बंद करा. आता त्याच कढईत 2 ते 3 चमचे गूळ गरम करा. त्यात बारीक चिरलेला गूळ घाला. यावेळी गॅस मंद आचेवरच असू द्या. गूळ वितळू द्या. गूळ वितळताना कढईच्या तळाला चिटकणार नाही याची काळजी घ्या. गूळाचा पाक तयार करा.

 

लाडूंच्या मिश्रणात दूधाचा वापर कसा कराल?

आता गॅस बंद करा आणि तयार झालेल्या गूळाच्या पाकात भाजलेले तीळ घाला. हे मिश्रण एकत्र करा. आता त्यात 2 ते 3 चमचे दूध घाला. मिश्रण पुन्हा एकत्र करा. आता मिश्रण हाताला सोसेल इतके गरम असतानाच लाडू वळायला घ्या. मिश्रण थंड झाल्यानंतर लाडू वळल्यास ते नीट बांधता येणार नाहीत आणि तुटतील. लाडूंच्या मिश्रणात दूध वापरल्याने तिळगूळ कडक होत नाहीत. थंड झाल्यानंतरही मऊ राहतात.

 

हिवाळ्यात तीळ आणि गूळाचे सेवन फायदेशीर ठरते

तयार झालेले तिळगूळाचे लाडू एका हवा बंद डब्यात साठवून ठेवू शकता. मकर संक्रांतीला तिळगूळ बनवणे ही एक परंपराच नाही, तर यामागे एक वैज्ञानिक कारण सुद्धा आहे. हिवाळ्यात तीळ आणि गूळाचे सेवन शरीराला ऊर्जा मिळवून देण्याचे काम करते. मकर संक्रांतीनंतर वातावरणातील थंडावा अधिक वाढतो. म्हणूनच यावेळी शरीराला ऊर्जा देणारे अन्न पदार्थ खाणे फायदेशीर ठरते. 

About the Author
Tags:
मकर संक्रांतMakar Sankrant SpecialTilgul ladduतिळगूळPerfect Recipe

इतर बातम्या

आलिया भट्टची पोस्ट चर्चेत; 2400 कोटींच्या कराराचा आणि देवें...

मनोरंजन