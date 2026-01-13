English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  मकर संक्रांतीच्या दिवशी जन्मलेल्या मुलांसाठी खास नाव, या बाळांवर सूर्यदेवाचा खास प्रभाव

मकर संक्रांतीच्या दिवशी जन्मलेल्या मुलांसाठी खास नाव, या बाळांवर सूर्यदेवाचा खास प्रभाव

Makar sankranti 2026 Baby Names: मकर संक्रांतीच्या दिवशी जन्मलेल्या मुलांसाठी तुम्ही काही नावे निवडू शकता, म्हणून सूर्य देवाशी संबंधित काही नावे पाहूया जी तुम्ही तुमच्या मुला-मुलींसाठी निवडू शकता.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 13, 2026, 07:55 PM IST
मकर संक्रांतीच्या दिवशी जन्मलेल्या मुलांसाठी खास नाव, या बाळांवर सूर्यदेवाचा खास प्रभाव

Baby Boy and Baby Girl Names and Meaning :  मकर संक्रांतीच्या दिवशी जन्मलेल्या मुलांना विशेष मानले जाते. भारतात, मकर संक्रांतीचा काळ विशेष धार्मिक श्रद्धेशी संबंधित आहे. असे मानले जाते की या दिवशी सूर्य देव बराच काळानंतर आपला मुलगा शनिदेव भेटतो आणि मकर राशीत प्रवेश करतो. या दिवसानंतर, थंडी कमी होऊ लागते आणि दिवस मोठे होऊ लागतात. या ऋतूला निसर्गात एक नवीन वळण म्हणून पाहिले जाते, ज्यामुळे नवीन पिके येतात. म्हणूनच, या काळात जन्मलेल्या मुलांना विशेष आत्मा मानले जाते आणि वडीलधारी आणि पालक अशा मुलांसाठी विशेष नावे निवडू इच्छितात. म्हणून, आम्ही तुमच्यासाठी काही खास मुलगा आणि मुलींची नावे घेऊन आलो आहोत.

मुलांची नावे अन् अर्थ 

उत्तरायण: सूर्याची उत्तरेकडे हालचाल

आदित्य: सूर्य देवाचे नाव, कारण सूर्य आई अदितीचा मुलगा आहे.

अभिजित: पूर्णपणे विजयी

पलाश: एका फुलांच्या झाडाचे नाव जे तुम्ही जानेवारीच्या सुंदर महिन्याशी जोडू शकता.

जाह्नु: एका ऋषीचे नाव

कैरा: पाण्यातून जन्मलेला कमळ

नचिकेत: अग्नी किंवा ऋषीचे नाव

भानु: सूर्यदेवाचे दुसरे नाव

अरुणोदय: पहाटेचा काळ

अरुण: सूर्याचा लालसरपणा

सूर्यौदय: सूर्योदय

सूर्यक्ष: सूर्यासारखे डोळे असलेला.

अभ्युदित: उगवणारा सूर्य.

रवि: सूर्य, तेज, प्रेरणा.

दिवाकर: दिवस बनवणारा, म्हणजेच सूर्य.

भानु: सूर्य, तेजस्वी.

भास्कर: प्रकाश देणारा, सूर्य.

अंशुमान: सूर्यकिरण आणि तेजस्वी.

अर्क: सूर्य किंवा त्याची किरणे.

आरुष: सूर्याचा पहिला किरण, नवीन सुरुवात.

दिव्यांश: दिव्य प्रकाशाचा एक भाग

सूर्यांश: सूर्याचा एक भाग

दिनकर: दिवस बनवणारा, सूर्य.

प्रभाकर: प्रकाश पसरवणारा, सूर्य.

मिहिर: सूर्य.

रेयांश: सूर्याचा एक भाग

अविराज: चमकणारा.

भुवन्यु: सूर्य आणि अग्नी.

तरषा: सूर्य आणि महासागर.

मुलींची नावे अन् अर्थ

अरुणिमा: सूर्याची लालसरपणा

आभा: प्रकाश आणि तेज

अरुणिका: लाल आणि तेजस्वी

भानुप्रिया: सूर्य देवाची प्रिय

ईशा: पवित्रता

सूर्यक्ष: सूर्यासारखे डोळे असलेली

दिव्यंशी: दैवी प्रकाशाचा एक भाग

देवंशी: देवाचा एक भाग

मिहिरा: सूर्य

दिविजा: स्वर्गात जन्मलेली

द्रुवी: दृढ

काश्वी: तेजस्वी आणि तेजस्वी

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

