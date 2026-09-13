/गणरायाच्या आगमनासाठी बनवा झटपट शेवयाची खीर, वाचा संपूर्ण रेसिपी

शेवयाची खीर रेसिपी : गणरायाचे आगमन झाले आहे आता गणेशा घरी येणार आणि त्याच्यासाठी काही खास बनवणे गरजेचे आहे. अनेकजण गणेश चतुर्थीच्या पहिल्याच दिवशी उकडीचे मोदक तयार करतात, तर काहीजण खीर देखील पहिल्या दिवशी बनवतात. उकदीचे मोदक तयार करण्यासाठी त्याची प्रोसेस फार मोठी आहे त्यामुळे बनवायला वेळ लागतो. पण जर तुम्हाला बाप्पासाठी काही तरी खास तयार करायचे असेल आणि पटकन होणारे तयार करायचे असेल तर आम्ही तुम्हाला खास शेवयाची खीर कशी बनवायची रेसिपी सांगणार आहोत.
भाजलेल्या बारीक शेवया एक वाटी
साखर दोन वाटी
दूध गरजेप्रमाणे अर्धा ते एक लिटर
तूप
वेलची
काजू
बदाम
पिस्ता
मनुके
चारोळे
केशर इसेंन्स
अगदी झटपट जर तुम्हाला बाप्पाच्या आगमनासाठी पदार्थ तयार करायचा असेल तर मग तुम्ही अवघ्या पाच मिनिटात तुम्ही शेवयाची खीर तयार करू शकता. शेवयांची खीर तयार करण्यासाठी सर्वात आधी गरजेनुसार अर्धा ते एक लिटर दूध एका जाड बुडाच्या पातेल्यामध्ये गॅसवर दुध गरम करा. दुध उकळवताना त्यामध्ये तुम्हाला जेवढे गोड पसंत आहे त्याप्रमाणे साखर टाका. दुध उकळत असताना साखर टाकली तर मग साखरेचा गोडवा हा दुधामध्ये मिसळला जातो.
त्यानंतर पुढील कृती तयार करण्यासाठी एक कढई अथवा पॅन घ्या. या कढई अथवा पॅन मध्ये भाजलेल्या बारीक शेवया तुपावर सोनेरी रंग येईपर्यंत चांगल्या परतून घ्या. नंतर त्याच तुपामध्ये काजू, बदाम, पिस्ता, मनुके, पिस्ता, चारोळे असे सर्व प्रकारचे किशमिश परतून घ्या. यानंतर गरम केलेल्या दुधामध्ये भाजलेल्या शेवया आणि सर्व प्रकारचे किशमिश मिक्स करा. यानंतर यात वेलची पूड आणि केशर इसेन्सचे दोन ते तीन थेंब टाका. साधारण दोन ते तीन मिनिट हे मिश्रण चांगले उकळू द्या. यानंतर ही खीर तुमच्या आवडी प्रमाणे गरम अथवा थंड करुन वाट्यांमध्ये सर्व्ह करा. ही खीर तुमचा रक्षाबंधनाचा जेवणाचा बेत आणखी स्वादिष्ट करेल.