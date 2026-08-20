/झटपट बनवा घरी मसालेदार आणि कुरकुरीत चिली पोटॅटो, जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप रेसिपी

Chilli Potato Easy Recipe : संध्याकाळच्या वेळेला आपल्याला भूक लागत असते, अशावेळी काही तरी चटपटीत खाण्याची इच्छा असते. आपल्याला अनेकदा काहीतरी कुरकुरीत आणि मसालेदार, ज्याची चव वैशिष्ट्यपूर्ण, पोटभर आणि तोंडात रेंगाळणारी असेल, असे खाण्याची इच्छा होते. ही इच्छा पूर्ण करण्यासाठी, खवय्ये अनेकदा चिली पोटॅटोचा पर्याय निवडतात. चिली पोटॅटो त्यांच्या मसालेदार आणि कुरकुरीत चवीसाठी प्रसिद्ध आहेत. बाजारात विकल्या जाणाऱ्या चिली पोटॅटोबद्दलची एक मोठी चिंता म्हणजे त्यांची स्वच्छता; जसे की, वापरलेल्या बटाट्यांचा प्रकार, ते अस्वच्छ परिस्थितीत शिजवले जातात का, आणि ते खाल्ल्याने पोटाचे विकार होतील का. ही चिंता दूर करण्यासाठी, आम्ही एक अशी रेसिपी सांगणार आहोत, ज्यामुळे तुम्ही घरीच त्याच चवीचा आनंद घेऊ शकाल. चला तर मग, चिली पोटॅटो कसे बनवायचे ते शिकूया.
2 मध्यम आकाराचे बटाटे
2 मोठे चमचे कॉर्नफ्लोअर
1 चिरलेली ढोबळी मिरची
1 चिरलेले गाजर
2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या
1 चिरलेला कांदा
1 चमचा काळी मिरी पावडर
5-6 टेबलस्पून शेझवान सॉस
1 चमचा पांढरा व्हिनेगर
1 चमचा आले-लसूण पेस्ट
1/2 टेबलस्पून टोमॅटो केचप
तेल
चवीनुसार मीठ
सर्वप्रथम, बटाट्यांची साल पूर्णपणे काढून घ्या आणि त्यांचे लांबट पातळ तुकडे करा. कापल्यानंतर ते स्वच्छ पाण्याने चांगले धुवा आणि जास्तीचे पाणी सुकेल यासाठी काही वेळ बाजूला ठेवा. जेव्हा बटाटे पूर्णपणे कोरडे होतील, तेव्हा ते तुकडे कॉर्न फ्लोअरमध्ये घालून चांगले मिसळा आणि नंतर बाजूला ठेवा. आता एका कढईत तेल गरम करा आणि त्यात कॉर्न फ्लोअर लावलेले बटाट्याचे तुकडे हळूहळू घाला आणि ते सोनेरी व कुरकुरीत होईपर्यंत मोठ्या किंवा मध्यम आचेवर तळून घ्या. जेव्हा बटाट्याचे सर्व तुकडे चांगले तळले जातील, तेव्हा ते बाहेर काढून एका ताटलीत ठेवा.
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आता, दुसऱ्या कढईत थोडे तेल गरम करून त्यात बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या हलक्या परतून घ्या. त्यात कांदा, शिमला मिरची आणि गाजर घालून, अधूनमधून ढवळत, मोठ्या आचेवर काही मिनिटे शिजवा. भाज्या जास्त शिजणार नाहीत याची काळजी घ्या, जेणेकरून चिली पोटॅटोमध्ये थोडासा कुरकुरीतपणा टिकून राहील. आता शिजलेल्या भाज्यांमध्ये आले-लसूण पेस्ट घालून चांगले मिसळा. त्यानंतर, सिचुआन सॉस, टोमॅटो केचप, पांढरे व्हिनेगर, काळी मिरी पूड आणि चवीनुसार मीठ घाला. एक अप्रतिम चिली पोटॅटो डिश तयार करण्यासाठी सर्व भाज्या पूर्णपणे शिजवा. आता तळलेले बटाटे घालून चांगले परता, जेणेकरून सॉस आणि भाज्या बटाट्यांना व्यवस्थित लागतील.