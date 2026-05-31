Match day snacks Ideas: आज रंगणार IPL फायनल! 'हे' 6 पदार्थ करतील मज्जा द्विगुणित; जाणून घ्या यादी

IPL final Match day snacks Ideas: आयपीएल 2026 च्या फायनल सामन्याला काहीच वेळ उरला आहे. काय मग सामना बघता बघता तुम्ही काय खायचं हे ठरलं की नाही? जाणून घ्या असे काही पदार्थ जे सामन्याची मज्जा द्विगुणित करतील
IPL final Match day snacks Ideas: आयपीएलचा अंतिम सामना म्हटला की वेगळाच उत्साह असतो. मित्रमंडळी, कुटुंबीय आणि क्रिकेटप्रेमी टीव्हीसमोर जमा होतात. टॉसची वेळ जवळ येते, तसं आपल्या समोर प्रश्न येतो तो म्हणजे "मॅच बघताना खायला काय आहे?" मग सुरू होते स्नॅक्सची धावपळ. पण यंदा मात्र आयपीएल फायनलच्या दिवशी स्वयंपाकघरात तासन्तास घालवण्याची गरज नाही. काही झटपट मिळणारे, चविष्ट आणि क्रिकेटच्या रोमांचात रंग भरून टाकणारे स्नॅक्स तुमच्या मॅच पार्टीला परफेक्ट बनवू शकतात.
चित्रपट असो किंवा क्रिकेट सामना, पॉपकॉर्नशिवाय मजा अपुरीच वाटते. बटर, चीज किंवा मसाला फ्लेवरमध्ये उपलब्ध असलेले पॉपकॉर्न सर्व वयोगटांना आवडतात. विकेट पडो किंवा षटकार लागो, प्रत्येक क्षणासोबत पॉपकॉर्नची जोडी जमून येते.
तिखट आणि मसालेदार स्नॅक्ससोबत काहीतरी थंड आणि फ्रेश असणं गरजेचं असतं. आंबा, संत्रा, मिक्स फ्रूट किंवा इतर फ्लेवर्सचे ज्यूस मॅचदरम्यान ऊर्जा टिकवून ठेवतात. विशेषतः उन्हाळ्यात हा पर्याय अधिक लोकप्रिय ठरतो.
मॅचच्या उत्साहात शेंगदाण्यांचा खमंग स्वाद वेगळीच रंगत आणतो. कढीपत्ता, मसाले आणि हलक्या तिखटपणामुळे हा स्नॅक सहजपणे सगळ्यांचा आवडता बनतो. थंड पेयांसोबत याची जोडी भन्नाट लागते.
ज्यांना अधिक कुरकुरीत स्नॅक्स आवडतात त्यांच्यासाठी आलू लच्छा हा उत्तम पर्याय आहे. मसालेदार आणि खमंग चवीमुळे हे स्नॅक्स पटकन संपून जातात. डिप्ससोबत किंवा तसेच खाल्ले तरी ते तितकेच स्वादिष्ट लागतात.
सामन्यादरम्यान काहीतरी वेगळं प्यायचं असेल तर लाइम अँड चिली सोडा ट्राय करता येईल. लिंबाची आंबट चव, हलकी मिरची आणि सोड्याची फिझ यामुळे हा ड्रिंक स्नॅक्ससोबत उत्तम जुळून येतो. ताजेतवाने करणारा हा पर्याय मॅचचा थरार अधिक वाढवतो.
मॅच सुरू असताना हातात काहीतरी कुरकुरीत असायलाच हवं. अशावेळी आलू भुजिया हा सर्वांचा आवडता पर्याय ठरतो. तिखट, चटपटीत आणि एकदा खायला सुरुवात केली की थांबणं कठीण. चहा, कोल्ड ड्रिंक किंवा चाटसोबत याची मजा आणखी वाढते.
आयपीएल फायनलच्या दिवशी परफेक्ट मेन्यू तयार करण्यासाठी मोठी तयारी करण्याची गरज नाही. काही झटपट उपलब्ध होणारे स्नॅक्स, थंड पेये आणि मित्रमंडळींची साथ एवढंच पुरेसं आहे. कारण क्रिकेटचा खरा आनंद हा मैदानावरील रोमांचाइतकाच आपल्या आवडत्या लोकांसोबत घालवलेल्या क्षणांमध्ये दडलेला असतो. त्यामुळे फायनलचा प्रत्येक चेंडू, प्रत्येक चौकार आणि प्रत्येक विकेट एन्जॉय करा आणि तुमची मॅच नाईट अविस्मरणीय बनवा.