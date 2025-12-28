आयुष मंत्रालयाने सांगितला हिवाळ्यात तंदुरुस्त राहण्यासाठी 'सीक्रेट फॉर्मूला'! तुम्हीही घ्या जाणून

कमी तापमान आणि थंड वारे तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकतात. अशा थंड वातावरणात स्वतःची काळजी घेणे फार गरजेचे आहे. यासाठी, आयुष मंत्रालयाने हिवाळ्यातील विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या ऋतूमध्ये ताकद आणि उष्णता टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांनी 'सीक्रेट फॉर्मूला' जरी केला आहे. कोणती खबरदारी घ्यावी आणि कोणत्या चुका टाळाव्यात? याबद्दल सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी जनतेला माहिती दिली आहे. हा हिवाळा सर्वांनाच आवडतो, पण आजकाल सर्दी, खोकला, सांधे कडक होणे आणि विषाणूजन्य संसर्ग यासारख्या समस्यांचा धोका वाढतो. थंडीपासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी आपण अनेकदा लोकरीचे कपडे घालतो, परंतु या ऋतूत वाढत्या आळशीपणामुळे लोक त्यांच्या खाण्याच्या सवयींकडे दुर्लक्ष करतात. यामुळे मोठे आजरही होऊ शकतात. चला यापासून वाचवण्यासाठी आयुष मंत्रालयाने नक्की काय विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत हे जाणून घेऊयात.
सुपारी, तिखट आणि मिठासारख्या पदार्थांचा आहारात समावेश करा: आयुर्वेदानुसार, थंडीत मध, तिखट आणि मिठा पदार्थ शरीराला उब देतात आणि शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळवून देतात.
दूध आणि डेअरी उत्पादने: सर्दीच्या महिन्यांत शरीराला अधिक शक्ती मिळवण्यासाठी दूध, दही आणि तूप खाणे फायदेशीर ठरते. हे हाडांना मजबूत करण्यास मदत करतात आणि शरीराला थंडीपासून लढण्याची क्षमता वाढवतात.
तेलाने मालिश करा: सरसों किंवा तिळाच्या तेलाने शरीरावर मालिश केल्याने शरीर उबदार राहते, रक्ताभिसरण सुधरते आणि सांध्यांतील वेदना कमी होतात.
पोषक आहार घ्या: सर्दीच्या महिन्यांत शरीराला अधिक कॅलोरीची आवश्यकता असते, त्यामुळे हलके आणि पोषणयुक्त अन्न खा. संतुलित आहार घ्या.
कोमट पाणी आणि मध घ्या: सकाळी कोमट पाण्यात मध घालून प्यायल्याने पचन क्रिया सुधारते, शरीर डिटॉक्स होते आणि प्रतिकारशक्ती वाढवते.
व्यायाम आणि वाफ घेत राहा: थंडीच्या दिवसांत सक्रिय राहण्यासाठी रोज व्यायाम करा. याशिवाय, वाफ घेणं सर्दी आणि कोकल्यापासून आराम देऊ शकतं.
आयुष मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून थंडीच्या महिन्यांत शरीराची विशेष काळजी घ्या.