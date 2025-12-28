English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • आयुष मंत्रालयाने सांगितला हिवाळ्यात तंदुरुस्त राहण्यासाठी सीक्रेट फॉर्मूला! तुम्हीही घ्या जाणून

आयुष मंत्रालयाने सांगितला हिवाळ्यात तंदुरुस्त राहण्यासाठी 'सीक्रेट फॉर्मूला'! तुम्हीही घ्या जाणून

Ministry of ayush issues special guidelines: देशभरात थंडीचा जोर वाढला आहे. यामध्ये आजारी पडण्याची जास्त शक्यता असते. यामुळेच आयुष मंत्रालयाने हिवाळ्यातील विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 28, 2025, 03:10 PM IST
आयुष मंत्रालयाने सांगितला हिवाळ्यात तंदुरुस्त राहण्यासाठी 'सीक्रेट फॉर्मूला'! तुम्हीही घ्या जाणून

कमी तापमान आणि थंड वारे तुमच्या आरोग्याला हानी पोहोचवू शकतात. अशा थंड वातावरणात स्वतःची काळजी घेणे फार गरजेचे आहे. यासाठी, आयुष मंत्रालयाने हिवाळ्यातील विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या ऋतूमध्ये ताकद आणि उष्णता टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांनी 'सीक्रेट फॉर्मूला' जरी केला आहे. कोणती खबरदारी घ्यावी आणि कोणत्या चुका टाळाव्यात? याबद्दल सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी जनतेला माहिती दिली आहे.  हा हिवाळा सर्वांनाच आवडतो, पण आजकाल सर्दी, खोकला, सांधे कडक होणे आणि विषाणूजन्य संसर्ग यासारख्या समस्यांचा धोका वाढतो. थंडीपासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी आपण अनेकदा लोकरीचे कपडे घालतो, परंतु या ऋतूत वाढत्या आळशीपणामुळे लोक त्यांच्या खाण्याच्या सवयींकडे दुर्लक्ष करतात. यामुळे मोठे आजरही होऊ शकतात. चला यापासून वाचवण्यासाठी आयुष मंत्रालयाने नक्की काय विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत हे जाणून घेऊयात. 

Add Zee News as a Preferred Source

सर्दीत काय करावे?

सुपारी, तिखट आणि मिठासारख्या पदार्थांचा आहारात समावेश करा: आयुर्वेदानुसार, थंडीत मध, तिखट आणि मिठा पदार्थ शरीराला उब देतात आणि शरीराला आवश्यक ऊर्जा मिळवून देतात.

दूध आणि डेअरी उत्पादने: सर्दीच्या महिन्यांत शरीराला अधिक शक्ती मिळवण्यासाठी दूध, दही आणि तूप खाणे फायदेशीर ठरते. हे हाडांना मजबूत करण्यास मदत करतात आणि शरीराला थंडीपासून लढण्याची क्षमता वाढवतात.

तेलाने मालिश करा: सरसों किंवा तिळाच्या तेलाने शरीरावर मालिश केल्याने शरीर उबदार राहते, रक्ताभिसरण सुधरते आणि सांध्यांतील वेदना कमी होतात.

पोषक आहार घ्या: सर्दीच्या महिन्यांत शरीराला अधिक कॅलोरीची आवश्यकता असते, त्यामुळे हलके आणि पोषणयुक्त अन्न खा. संतुलित आहार घ्या.

कोमट पाणी आणि मध घ्या: सकाळी कोमट पाण्यात मध घालून प्यायल्याने पचन क्रिया सुधारते, शरीर डिटॉक्स होते आणि प्रतिकारशक्ती वाढवते.

व्यायाम आणि वाफ घेत राहा: थंडीच्या दिवसांत सक्रिय राहण्यासाठी रोज व्यायाम करा. याशिवाय, वाफ घेणं सर्दी आणि कोकल्यापासून आराम देऊ शकतं.

सर्दीत काय टाळावं?

  •  तिखट पदार्थ टाळा.
  • थंड पाणी पिण्याची सवय टाळा.
  • व्रतं ठेवण्याची चूक करू नका.
  • थंड हवामानात जास्त वेळ न राहा.

 

आयुष मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून थंडीच्या महिन्यांत शरीराची विशेष काळजी घ्या. 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
ministry of ayushWinter CareLIFESTYLE

इतर बातम्या

हिवाळ्यात इडलीचं पीठ आंबत नाही? मऊ इडल्यांसाठी वापरा '...

Lifestyle