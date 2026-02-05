मोठ्यांपेक्षा लहानांनाच लागलंय मोबाइलचं वेड, मेंदूवर होतायत गंभीर परिणाम!

Know Why younger siblings are more addicted to screens?: तुम्ही कधी निरिक्षण केलेच असेल की, आताच्या आधुनिक काळात मोठ्या मुलांपेक्षा लहान मुलेच मोबाइल आणि इंटरनेच्या आधीन झाले आहेत. ते दिवसभर व्यसन लागल्याप्रमाणे मोबाइलवर गेम खेळत असतात किंवा वेगवेगळे व्हिडिओ पाहत असतात. घरातील लहान भावंड मोठ्या भावंडांपेक्षा मोबाइलसाठी अधिक जास्त हट्ट करत असतात. त्यांना मोबाइल नाही दिला की ते चिडचिड करतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, यामागचे नेमके कारण काय आहे? चला तर मग जाणून घेऊया.
बऱ्याचदा बदलत्या काळानुसार आणि आवश्यकतेनुसार पालकांना कामासाठी बाहेर जावे लागते. अशावेळी विस्तारीत कुटुंब असेल तर घरातील प्रत्येक मुलांकडे वैयक्तिक लक्ष देणे कठीण होते. त्यांना सांभाळण्यासाठी आणि शिकवण देण्यासाठी पालकांना पुरेसा वेळ मिळत नाही. जेव्हा पहिले मुल होते तेव्हा एकट्या मुलाला संभाळणे आणि त्याला वेळ देणे सोपे असते. त्यांना योग्य वेळी योग्य शिकवण दिली जाते. याउलट पालकांना लहान भावंडांना तितकासा वेळ देता येत नाही. मोठ्या भावंडांना बघूनच लहान भावंडे मोठी होत असतात. त्यांना मोबाइल किंवा टीव्ही पाहताना पाहून त्यांचे अनूकरण करतात.
लहान मुलांचा स्क्रीन टाइम वाढल्यामुळे त्यांच्या शारीरिक तसेच मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होतो. यामुळे मुलांच्या हृदयाचे आरोग्य कमकुवत होऊ शकते. यामुळे कमी वयात उच्चरक्तदाब आणि कोलस्ट्रॉल वाढण्याचा धोका असतो. तसेच अधिक वेळ एकाच ठिकाणी बसून राहिल्याने शरीराची हालचाल होत नाही. शरीरातील साखरेचे संतुलन बिघडून मधुमेह होण्याचा धोका वाढतो. तसेच स्क्रीन टाइममुळे त्यांची त्यांच्या शालेय प्रगतीवरही परिणाम होतो.
मुलांना मोबाइलचे व्यसन लागण्यामागे सर्वोत मोठी चूक ही पालकांचीच असते. कारण, अनेक पालक मुले रडायला लागली की, लगेच त्यांच्या हातात मोबाइल देतात. जेवण भरवतानाही मोबाइलवर कार्टून दाखवण्याची सवय असते. यामुळे मुलांचे अन्नाकडे लक्ष लागत नाही. योग्य पोषण मिळत नाही. म्हणूनच लहान मुलांना सतत स्क्रीन दाखवणं टाळा. त्याऐवजी मुलांशी गप्पा मारणे, त्यांच्यासह प्रत्यक्ष खेळणे किंवा गोष्टी सांगणे अशा अॅक्टिव्हिटीज करा.