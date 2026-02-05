English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मोठ्यांपेक्षा लहानांनाच लागलंय मोबाइलचं वेड, मेंदूवर होतायत गंभीर परिणाम!

Child Mobile Addiction: तुम्ही कधी निरिक्षण केले असेल तर, मोठ्या मुलांपेक्षा लहान मुलांनाच मोबाइलचे अधिक व्यसन लागले आहे. यामागे सर्वात मोठी चूक पालकांचीच आहे. लहान मुलांना मोबाइल व्यसन लागू नये यासाठी पालकांनी कोणती काळजी घ्यायला हवी हे जाणून घेण्यासाठी सदर बातमी वाचा.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 5, 2026, 02:57 PM IST
Know Why younger siblings are more addicted to screens?: तुम्ही कधी निरिक्षण केलेच असेल की, आताच्या आधुनिक काळात मोठ्या मुलांपेक्षा लहान मुलेच मोबाइल आणि इंटरनेच्या आधीन झाले आहेत. ते दिवसभर व्यसन लागल्याप्रमाणे मोबाइलवर गेम खेळत असतात किंवा वेगवेगळे व्हिडिओ पाहत असतात. घरातील लहान भावंड मोठ्या भावंडांपेक्षा मोबाइलसाठी अधिक जास्त हट्ट करत असतात. त्यांना मोबाइल नाही दिला की ते चिडचिड करतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की, यामागचे नेमके कारण काय आहे? चला तर मग जाणून घेऊया. 

मोठ्यांपेक्षा लहानांना मोबाइलचे वेड जास्त का? 

बऱ्याचदा बदलत्या काळानुसार आणि आवश्यकतेनुसार पालकांना कामासाठी बाहेर जावे लागते. अशावेळी विस्तारीत कुटुंब असेल तर घरातील प्रत्येक मुलांकडे वैयक्तिक लक्ष देणे कठीण होते. त्यांना सांभाळण्यासाठी आणि शिकवण देण्यासाठी पालकांना पुरेसा वेळ मिळत नाही. जेव्हा पहिले मुल होते तेव्हा एकट्या मुलाला संभाळणे आणि त्याला वेळ देणे सोपे असते. त्यांना योग्य वेळी योग्य शिकवण दिली जाते. याउलट पालकांना लहान भावंडांना तितकासा वेळ देता येत नाही. मोठ्या भावंडांना बघूनच लहान भावंडे मोठी होत असतात. त्यांना मोबाइल किंवा टीव्ही पाहताना पाहून त्यांचे अनूकरण करतात. 

 

वाढत्या स्क्रीन टाइममुळे आरोग्यावर काय परिणाम होतात? 

लहान मुलांचा स्क्रीन टाइम वाढल्यामुळे त्यांच्या शारीरिक तसेच मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होतो. यामुळे मुलांच्या हृदयाचे आरोग्य कमकुवत होऊ शकते. यामुळे कमी वयात उच्चरक्तदाब आणि कोलस्ट्रॉल वाढण्याचा धोका असतो. तसेच अधिक वेळ एकाच ठिकाणी बसून राहिल्याने शरीराची हालचाल होत नाही. शरीरातील साखरेचे संतुलन बिघडून मधुमेह होण्याचा धोका वाढतो. तसेच स्क्रीन टाइममुळे त्यांची त्यांच्या शालेय प्रगतीवरही परिणाम होतो. 

पालकांची मोठी चूक

मुलांना मोबाइलचे व्यसन लागण्यामागे सर्वोत मोठी चूक ही पालकांचीच असते. कारण, अनेक पालक मुले रडायला लागली की, लगेच त्यांच्या हातात मोबाइल देतात. जेवण भरवतानाही मोबाइलवर कार्टून दाखवण्याची सवय असते. यामुळे मुलांचे अन्नाकडे लक्ष लागत नाही. योग्य पोषण मिळत नाही. म्हणूनच लहान मुलांना सतत स्क्रीन दाखवणं टाळा. त्याऐवजी मुलांशी गप्पा मारणे, त्यांच्यासह प्रत्यक्ष खेळणे किंवा गोष्टी सांगणे अशा अॅक्टिव्हिटीज करा. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

