'हे' आहे 'पांढरं सोनं'; फक्त श्रीमंतांनाच परवडतं असं जगातील सर्वात महागडं मीठ

Interesting Facts About Worlds Most Expensive Salt : मागील काही वर्षांपासून सेंद्रीय पद्धतीनं तयार झालेले पदार्थ, भाज्या आणि आहातारीत कैक घटकांच्या वापरावर अनेकांनीच भर दिल्याचं पाहायला मिळत आहे. अगदी मीठसुद्धा. जेवणाची किंवा कोणत्याही पदार्थाची चव वाढवणारा, किंबहुना खरी चव देऊन जाणारा हा घटक सहसा खिशाला परवडणाऱ्टया दरातच विकला जातो. मात्र, मिठाचाच एक असाही प्रकार आहे, जो सामान्यांच्या खिशाला परवडणारा नसून, फक्त श्रीमंतांकडेच हा प्रकार पाहायला मिळतो.
मिठाचा हा प्रकार तब्बल 30 हजार रुपये प्रति किलो इतक्या किमतीला विकला जातो. सहसा सामान्य घरांमधघ्ये पिंक सॉल्ट, सैंधव मीठ, हिमालयन मीठ असे अनेक प्रकार आढळतात ज्यांची किंमत 20 ते 70 रुपये किलोदरम्यान असते. मात्र हे महागडं मीठ इथं अपवाद ठरतं. 'पांढरं सोनं' असा उल्लेख केल्या जाणाऱ्या या मीठाचे फायदेसुद्धा अनेक आहेत.
मिठाचा हा प्रकार आहे, 'कोरियन बॅम्बू सॉल्ट'. कोरियात तयार केलं जात असल्यानं या मिठाला हे नाव मिळालं आहे. स्थानिक लोक या मिठाला 'जुग्योम' या नावानं ओळखतात. हे मीठ 9 वेळा हिटिंग प्रक्रियेतून पुढं जातं आणि ते तयार होण्यासाठी 45 ते 50 दिवसांचा कालावधी लागतो. या मिठामध्ये अनेक पोषक तत्त्वं असून, त्याच कारणास्तव या मिठाची किंमत अधिक असते.
हे मीठ तयार करण्यासाठी बांबूचा वापर केला जातो आणि ते मोठ्या आचेवर शिजवलं जातं. प्रत्येक वेळी मीठ 9 वेळा या प्रक्रियेतून पुढं जातं आणि त्यानंतर ते भट्टीमध्ये 1500 अंश सेल्सिअस इतक्या तापमानावर भाजलं जातं. या मिठाचा रंग आणि चव इतर सामान्य मिठाहून वेगळं असून, त्यात कॅल्शियम, लोह, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम असे घटक अधिक प्रमाणात आढळतात ज्यामुळं ते प्रचंड महाग किमतीत विकलं जातं.
(वरील माहिती उपलब्ध संदर्भांवर आधारित असून, झी 24 तास त्याची खातरजमा करत नाही.)