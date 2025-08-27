सुनेला Perfect भाकर जमल्यानंतर सासूने काय केलं पाहा; सासूचं होतंय कौतुक, पण का? पाहा Video

Mother In Law Viral Video: लग्न झाल्यावर सारं काही बदलतं असं म्हटलं जातं. खास करुन लग्न करुन सासरी गेल्यानंतर महिलांसाठी सारं काही बदलतं. सासरी गेल्यानंतर मुलींकडून घरची सून म्हणून काही अपेक्षा असतात. यामध्ये स्वयंपाक येणं ही अपेक्षा सहाजिक असते. तरीही हल्ली कॉर्परेटमधील नोकरी आणि घरातील काम या दोन्ही गोष्टी करताना अनेकांची तारांबळ उडते आणि संपूर्ण स्वयंपाक काही कारणाने शिकता येत नाही. मात्र सासू उत्साही असेल तर त्याच आपल्या सुनेला नवे नवे पदार्थ बनवायला शिकवतात. अनेकदा तर भाकरी आणि चपात्यांसारख्या बेसिक गोष्टीही उत्साही सासू आपल्या सुनेला शिकवते. सासू-सुनेच्या नात्यातील हाच वेगळेपणा दर्शवणारा असाच प्रसंग सध्या इंटरनेटवर व्हायरल होतोय.
या व्हिडीओमध्ये एक सासू आपल्या सुनेला भाकरी करायला शिकवताना दिसतेय. सुनेला भाकरी जमल्यानंतर सासूचा आनंद अगदी गगनात मावेनासा होतो. सुनेला भाकरी हाताने उलटी टाकायला सांगितल्यानंतर सून अचूकपणे भाकर तव्यावर टाकल्यानंतर सासू, "हा, शब्बास.. एक नंबर! सून माझी शिकली," असं म्हणते. त्यानंतर तव्यावरील भाकरीवर हाताने पाणी कसं लावायाचं याचं मार्गदर्शन ही सासू आपल्या सुनेला करते.
घाबरत घाबरत पाणी लावणाऱ्या सुनेला ही सासू, "हाताला पडे चटके तेव्हा मिळे भाकरी" असं म्हणते. "हुशार आहे माझी सून," असंही त्या म्हणताना ऐकू येतं. सुनेनं पाणी जास्त टाकल्यानंतर तिचा पती, 'चिखल केला हिने,' असं म्हणतो. त्यावर त्याची आई म्हणजेच भाकरी शिकणाऱ्या तरुणीची सून, "नाही, नाही, बरोबर आहे. ते सुखणार," असं म्हणत सुनेची बाजू घेते. मयूर धोंडसेकर या तरुणाने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन हे रिल अपलोड केले आहे.
आपल्या वहिनीला भाकर करता आल्याचं पाहून या महिलेची नणंद उड्या मारत, "आता मला रोज भाकरी खायला मिळणार," असं म्हणत आनंदाने उड्या मारु लागते. त्यावर भाकरी शिकणारी ही तरुण सून अगदी एखाद्या मैत्रिणीप्रमाणे, "गप्प बस ए... आली मोठी शहाणी" असं म्हणत रोज काही अशा भाकरी होणार नसल्याचं सूचित करते. तुम्हीच पाहा हा व्हायरल व्हिडीओ...
हा व्हिडीओ पाहून अनेकांनी, 'घरचे वातावरण असे असावे' असं म्हणत या सर्वांचेच कौतुक केले आहे. अनेकांनी अशी प्रेमळ सासू मिळत नाही अनेकांना असंही म्हटलंय. या व्हिडीओला चार दिवसांमध्ये 2 लाख 80 हजारांहून अधिक लाईक्स मिळालेत.
व्हायरल व्हिडीओमध्ये काय दाखवले आहे?
हा व्हिडीओ कोणी अपलोड केला?
व्हिडीओमध्ये सासू काय शिकवते?
