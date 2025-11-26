English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
वजन कमी करण्याबद्दलची 'ही' मिथके 99% लोकांना माहीत नसतील...

Wight Loss Myths : कमी चरबी असलेले पदार्थ खाल्ल्याने, फक्त व्यायामाने, उपाशी राहिल्याने, कार्ब्सयुक्त अन्न खाणे टाळल्याने वजन कमी होत नाही, हे केवळ एक मिथ आहे.   

Updated: Nov 26, 2025, 02:12 PM IST
Wight Loss Myths : आजकाल सर्वांनाच एक सुदृढ शरीर हवे असते. प्रत्येकाला असे वाटत असते की, चित्रपटातील एका अभिनेत्री किंवा अभिनेत्यासारखी आपलीही झीरो फिगर किंवा 6 पॅक-अ‍ॅब्स असावेत अशी इच्छा असते.  ते मिळवण्यासाठी लोक गरज नसतानाही डाएटिंग करत असतात, जीमला जातात, रोज काही न काही सुपरफूड शोधत असतात जे खाल्ल्याने झटपट वजन कमी होईल. पण हे सगळे केल्याने झटपट वजन कमी करता येते हा केवळ एक गैरसमज किंवा मिथक आहे. हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटले असेल, पण हे खरे आहे. चला तर मग पुढील लेखातून याबद्दल ,सविस्तर जाणून घेऊया. 

सोशल मिडियावर झटपट वजन कमी करण्याच्या टिप्स सांगणारे बरेच व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. या व्हिडीओंना बळी पडून लोक कोणत्याही फिटनेस तज्ज्ञांचा सल्ला न घेता चुकीचे डाएट त्यांच्या आहारात समाविष्ट करत असतात किंवा घरच्या घरी चुकीच्या पद्धतीने व्यायाम करण्यास सुरूवात करतात. पण त्यांना यातून काहीही परिणाम दिसून येत नाहीत, याचे कारण असे; की कधीही व्यायाम केल्याने आणि तज्ज्ञांचा सल्ला न घेता डाएट सुरू केल्याने त्याचा आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ लागतो. हेच वजन वाढण्याचेही एक कारण बनू शकते.  

 

कार्ब्सयुक्त अन्नाचे सेवन टाळल्याने वजन कमी होते?

काहींचा समज आहे की, कार्ब्सयुक्त अन्न खाणे टाळल्याने वजन कमी होण्यास मदत होईल. पण हे एक मिथक आहे. संपू्र्ण धान्य, ब्राऊन  राईस, ओट्स, डाळी आणि हिरव्या भाज्या हे सर्व कार्ब्सयुक्त अन्न आहेत जे आपल्या शरीराला ऊर्जा पुरवतात. जर हेच अन्न खाणे टाळले तर शरीराला पुरेशी ऊर्जा मिळणार नाही, यामुळे थकवा येणे, चिडचिड होणे यांसारख्या समस्या उद्भवतात. शिवाय पोटाच्या समस्या होण्याची देखील शक्यता असते. तुम्ही शरीराला ऊर्जा देणारे कार्ब्स खाणे टाळण्याऐवजी मैदा, साखर, व्हाईट ब्रेड यांसारखे रिफाइंड कार्ब्स खाणे टाळले पाहिजे. 

 

उपाशी राहिल्याने वजन कमी होते?

दिवसभरात कमी प्रमाणात किंवा फक्त एकदा जेवल्याने वजन कमी होण्यास मदत होते का? याचे उत्तर आहे 'नाही'! तुमचे वाढते वजन तुम्ही दिवसभरात किती खाताय यावर अवलंबून नसते, तर काय खाताय यावर अवलंबून असते. तु्म्ही वजन कमी करण्यासाठी कमी खात असाल तरीही त्या पदार्थांमध्ये किती कॅलरीज आहेत यावर लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे. पुरेसा आहार न घेतल्याने तुमच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊन प्रकृती बिघडण्याची शक्यता असू शकते. त्यामुळे पुरेशा प्रमाणात योग्य आहार घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. 

 

फक्त व्यायामाने वजन कमी होते? 

अनेक लोक वजन कमी करण्यासाठी व्यायाम करतात. फक्त व्यायाम केल्यानेच वजन कमी होईल असे त्यांना वाटत असते. पण तुम्ही व्यायाम करून जितकी कॅलरी बर्न करत आहात त्यापेक्षा जास्त खात असाल तर व्यायाम करण्याचा काहीही उपयोग होत नाही. तुम्ही दररोज व्यायाम करताय आणि बर्गर, पिझ्झा, कोल्ड ड्रिंक यासारखे जंक फूड खात असाल तर जितकी कॅलरी तुम्ही बर्न कराल तितकीच जास्त भर होत जाईल. वजन कमी करण्यासाठी 80 टक्के डाएट आणि 20 टक्के व्यायाम हा फॉर्म्यूला अगदी योग्य मानला जातो. व्यायाम केल्याने तुम्हाला हवे तसे मसल्स मिळवता येतील पण डाएटवर नियंत्रण नसेल तर याचा काहीही उपयोग नाही. 

 

 

(Disclaimer: वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. यामधून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा केला गेलेला नाही. कुठलीही लक्षणं जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

