डॉक्टर त्यांच्या प्रिस्क्रिप्शनवर 'Rx' आणि लाल रंगाचा 'प्लस'(+); त्याचा अर्थ माहितेय का?

आपण एक वाक्य नेहमी ऐकतो, डॉक्टर असो किंवा वकील यांच्यापासून कधी काही लपवायचं नाही. त्यासोबत घरातील मोठी मंडळी कायम एक इच्छा बोलून दाखवतात, डॉक्टारांची पायरी चढायची वेळ येऊ नये. भारतात आपण डॉक्टरांना देवाचं रुप मानतो. अनेक रुग्णांना मरण्याच्या दारातूनही हे डॉक्टर परत आणतात. आपल्या प्रत्येकाचा असा फॅमिली डॉक्टर असतो, जो पिढांनो पिढी आपल्या घरातील सदस्यांच्या आरोग्याची काळजी घेत असतो. अनेक वेळा तर या डॉक्टरांनी नुसतं विचारलं कसे आहात, किंवा त्यांनी डोक्यावरून हात फिरवल्या की असं वाटतं अर्ध दुखणं आपलं नाहीस झालंय. यात डॉक्टरांच्या सेवेसाठी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी 1 जुलैला नॅशनल डॉक्टर डे साजरा करण्यात येतो.
यानिमित्ताने आज आम्ही तुम्हाला डॉक्टारांशी संबंधित प्रिस्क्रिप्शनवर 'Rx' आणि लाल रंगाचा 'प्लस'(+) या चिन्हाचा अर्थ सांगणार आहोत. तुम्ही पाहिलं असेल जेव्हा डॉक्टर आपल्याला प्रिस्क्रिप्शनवर 'Rx' लिहतात. पण याचा अर्थ काय, ते का लिहिलं जातं, याचा कधी विचार केला आहे का तुम्ही.
डॉक्टरी भाषेत किंवा वैद्यकीय भाषेत Rx म्हणजे 'घ्या' असा होतो. किंवा अशी औषधं वापरा. Rx म्हणजे Recipe हा एक लॅटिन शब्द आहे. जर डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शनवर Rx असं लिहिलंय म्हणजे याचा अर्थ डॉक्टरांनी तुम्हाला औषध घेण्यास सांगितलं आहे. असा हा साधारण अर्थ आहे. पण तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, या "Rx" इतरही अनेक अर्थ आहेत. भारताप्रमाणेच इजिप्तमध्येही डॉक्टरांना देवाचे रुप मानले जाते. इजिप्शियन लोक होरस या देवाची पूजा करतात. या देवाचे डोळे हे Rx सारखे असल्याने ते डोळे आरोग्याचे प्रतीक मानले जातात. त्यामुळे डॉक्टर त्यांच्या प्रिस्क्रिप्शनवर Rx लिहितात.
लाल क्रॉस हे आरोग्याचे सेवेचे प्रतीक मानले जातं. रुग्णालये, क्लिनिक आणि रुग्णवाहिका अगदी डॉक्टरांच्या गाडीवर 'प्लस'(+) चिन्ह असण्यामागे तुम्हाला कळावं की, कठीण प्रसंगात इथे एक डॉक्टर उपलब्ध आहे. लाल क्रॉस हे रेड क्रॉस सोसायटीद्वारे वैद्यकीय सेवांमध्ये स्वयंसेवकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरलं जाणारं आरोग्यसेवा चिन्ह आहे. या सोसायटीची स्थापना 1863 मध्ये हेन्री ड्युनांट यांनी केली होती.
तुम्हाला माहितीये की लाल रंग हा धोक्याचे प्रतीक आहे. पण त्या काळात हा रंग लोकांना आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी वापरला गेला. उंचावरून आणि दूरही लोकांना दिसावं म्हणून ते क्रॉस जे नंतर प्लस चिन्हामध्ये रुपांतरीत करण्यात आले.