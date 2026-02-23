WFH नंतर Silent-Co-Working या कामाच्या पद्धतीला मिळतेय अधिक पसंती, जाणून घ्या कशी आहे फायदेशीर?

New Office Trend Of Silent-Co-Working: बदलत्या काळानुसार काम करण्याच्या पद्धतींमध्येही बदल होताना दिसत आहेत. ज्यामध्ये प्रामुख्याने संदर्भात ऑनलाइन पद्धतीने मिटिंग घेणे, ऑफिसला न जाता घरातूनच काम करणे यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. कोरोना काळात वर्क फ्रॉम होम म्हणजेच घरबसल्या काम करणे ही पद्धत अधिक प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर आता सुद्धा बऱ्याच कंपन्यांमध्ये ही पद्धत कायम आहे. पण सध्याच्या काळात आणखी एक काम करण्याची पद्धत प्रसिद्ध होत आहे, ती म्हणजे 'सायलंट को-वर्किंग ऑफिस', काय आहे ही पद्धत जाऊन घेऊया.
सायलंट को-वर्किंग ऑफिस हा नको असलेला आणि कामात अडथळा आणणारा आवाज टाळण्याचा एक सर्वोत्तम पर्याय आहे. ऑफिसमधील एखादा शांत कोपरा लक्षात घेऊन ही साउंडप्रूफ जागा बनवली जाते. ऑफिसमधल्या या खोलीचे वातावरण इतके शांत असते की, ते एखाद्या वाचनालयासारखे भासते. जिथे तुम्ही कोणत्याही अडथळ्याशिवाय एकाग्रतेने काम करू शकता. कामाच्या या पद्धतीत अनेक सहकारी एकत्र बसतात, पण एकमेकांशी काहीही न बोलता कानाला हेडफोन लावून 2 ते 3 तास सलग त्यांचे-त्यांचे काम करतात. तसेच अधून-मधून एक लहान ब्रेकही घेतात. ज्यामुळे माईंड-फ्रेशनेस मिळतो आणि न कंटाळता काम करणे सोपे जाते.
कामाची ही पद्धत फ्रीलांसर कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळते. तसेच ज्यांना लिखाणाचे, कम्प्युटर टायपिंगचे, कोडिंग किंवा कोणत्याही मोठ्या हिशेबाचे काम करायचे असेल तर शांत आणि एकाग्रतेत अडथळा न निर्माण करणाऱ्या वातावरणची आवश्यकता असते. अशावेळी सायलंट को-वर्किंग ऑफिस किंवा खोली तयार करताना, अनेक गोष्टींचा विचार केला जातो. जसे की, ऑफिसमध्ये मोठी जागा असल्यास तिथेच लहान लहान शांत केबिन तयार केले जातात. कर्मचाऱ्यांना फोन सायलेंटवर ठेवणे, कीबोर्डवर जोर-जोरात टायिपिंग करणे टाळा, इतर कर्मचाऱ्यांशी बोळणे टाळा यांसारखे कडक नियम पाळण्यास सांगितले जाते. तसेच अनेकदा बाहेरील आवाज टाळण्यासाठी साउंडप्रूफ खिडक्या आणि दरवाजे बनवून घेतले जातात.
अशा शांत वातावरणात काम केल्याने कामाची गती आणि गुणवत्ता वाढते. तसेच आवाजामुळे वाढणारा ताण कमी करण्यास मदत होते. शांत चित्तेने काम केल्यास एकाग्रता वाढते आणि चुका होण्याचे प्रमाण अतिशय कमी होते. तु्म्हाला देखील तुमच्या कामाची गुणवत्ता वाढवायची असेल तर, कर्मचाऱ्यांशी एकमत होऊन काम करण्याच्या या पद्धतीचा अवलंब करू शकता.