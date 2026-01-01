English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
New Year 2026 : नवीन वर्षात पालकांनी करावेत 'हे' 5 संकल्प, मुलांसोबत होईल नातं घट्ट

पालक म्हणून, तुम्ही हे पाच संकल्प करून नवीन वर्षाची सुरुवात करू शकता. हे संकल्प केल्याने तुमच्या मुलांशी असलेले तुमचे नातेच मजबूत होईल असे नाही तर तुमचे बंधन इतके खोल आणि विश्वासू होईल की काहीही ते तोडू शकणार नाही.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 1, 2026, 03:34 PM IST
प्रत्येकजण नवीन वर्षासाठी काही संकल्प करतो, जसे की काही वाईट सवयी सोडण्याची प्रतिज्ञा करणे आणि काही चांगल्या सवयी अंगीकारण्याचे वचन देणे. म्हणून, जर तुम्ही पालक असाल आणि या नवीन वर्षात तुमच्या मुलांशी असलेले तुमचे नाते आणखी मजबूत करू इच्छित असाल, तर आम्ही तुमच्यासाठी पाच खास पालकत्वाचे संकल्प घेऊन आलो आहोत. हे संकल्प अंगीकारल्याने तुमच्या मुलाशी असलेले तुमचे नाते अधिकच घट्ट होईल, परंतु ते इतके मजबूत होईल की काहीही त्याला तोडू शकणार नाही. चला जाणून घेऊया ते संकल्प काय आहेत.

वर्तमानावर लक्ष केंद्रित करा

बर्याचदा, पालक नेहमीच त्यांच्या मुलांसाठी परिपूर्ण पालक बनण्याच्या शर्यतीत असतात. या प्रयत्नात, ते अनेकदा हे समजून घेण्यात अपयशी ठरतात की त्यांच्या मुलाला नेहमीच तुमच्या परिपूर्णतेची गरज नाही, तर तुमच्या उपस्थितीची गरज आहे. त्यांना फक्त एवढेच हवे आहे की तुम्ही त्यांच्या भावना समजून घ्याव्यात, लक्षपूर्वक ऐकाव्यात आणि त्यांच्यासोबत खरोखर उपस्थित राहावे. म्हणूनच नवीन वर्ष म्हणजे त्यांच्या मुलांसाठी वेळ काढण्याचा आणि त्यांचे ऐकण्याचा संकल्प करण्याची एक चांगली संधी आहे.

प्रथम, स्वतः एक आदर्श बना

असे अनेकदा म्हटले जाते की मुलांचा स्क्रीन टाइम लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. पालकांची तक्रार आहे की त्यांनी कितीही समजावून सांगितले तरी त्यांची मुले त्यांचे फोन सोडत नाहीत. तथापि, पालकांनी हे समजून घेतले पाहिजे की त्यांच्या मुलांच्या स्क्रीन टाइम मर्यादित करण्यासाठी प्रथम त्यांच्या स्वतःच्या स्क्रीन सवयींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. असे होऊ नये की तुम्ही तुमच्या मुलाला फोनपासून दूर राहण्यास सांगता आणि तुम्ही स्वतः तासनतास गप्पा मारत किंवा स्क्रोल करत असता. म्हणून, या नवीन वर्षात, तुमचा स्वतःचा स्क्रीन टाइम मर्यादित करण्याचा पहिला पालकत्वाचा संकल्प करा, कारण मुले त्यांच्या पालकांना काय करताना पाहतात ते शिकतात.

भावनांकडे दुर्लक्ष करणार नाही

असे अनेकदा दिसून येते की जेव्हा एखादे मूल एखाद्या समस्येवर चर्चा करते तेव्हा पालक "अरे, ही एक छोटीशी बाब आहे" असे म्हणत ते दूर करतात. परंतु पालकांची ही सवय मुलांना खूप दुखावते. मुलाला असे वाटू लागते की त्यांच्या भावना गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत आणि तो विचार करतो, "जर त्यांच्या भावनांचा विचार केला जात नसेल तर पालक कसे समजतील?"

संबंध तोडणार नाही

अनेकदा असे दिसून येते की जेव्हा मुले त्यांच्या पालकांचे ऐकत नाहीत, तेव्हा काही काळानंतर ते त्यांच्याशी तर्क करण्याचा प्रयत्न करणे थांबवतात. त्यांना वाटते की जर मूल ऐकत नसेल तर बोलण्यात काही अर्थ नाही. ते फक्त संबंध तोडतात, परंतु हा दृष्टिकोन योग्य नाही. पालक म्हणून, तुमच्या मुलाला सतत संयम आणि प्रेमाने मार्गदर्शन करणे महत्वाचे आहे, जेणेकरून ते हळूहळू बरोबर आणि चूक यात फरक करू शकतील. म्हणून, नवीन वर्षात हे टाळण्यासाठी संकल्प करा.

इतर मुलांशी तुलना करणार नाही

अनेक तज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्या असूनही, पालक अनेकदा जाणूनबुजून किंवा नकळत त्यांच्या मुलांची तुलना करतात. हीच एक गोष्ट आहे जी मुलाच्या अंतर्मनाला खोलवर दुखावते. म्हणून, या नवीन वर्षात, तुमच्या मुलांची तुलना इतर कोणाशीही करू नका, तर त्यांच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करा आणि त्यांना त्यांच्या गतीने प्रगती करू द्या असा संकल्प करा.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

