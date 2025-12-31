31st ला एकदाशीमुळे No Non-Veg... टेन्शन नॉट, घरच्याघरी अर्धा तासात बनवा 'हा' चमचमीत पदार्थ

New Year Vegetarian Recipe: आज 31 डिसेंबर, म्हणजेच वर्षाचा शेवटचा दिवस! यंदा 31 डिसेंबर बुधवारी आला असला तरी आज भागवत एकादशी असल्याने मांसाहार करणाऱ्या अनेकांचा आज हिरमोड झाला आहे. नव्या वर्षाच्या पूर्वसंध्येला मांसाहारावर ताव मारता येणार नाही. त्यामुळे आज अनेकजण शाकाहारालाच प्राधान्य देतील. असं असलं तरी अगदी नॉनव्हेजच खाल्ल्यासारखं वाटेल इतका भारी पदार्थ तुम्ही घरच्या घरी अर्ध्या तासात बनवू शकता असं सांगितलं तर नक्कीच तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसेल ना. खरं तर 31 डिसेंबरला हॉटेल्समध्येही फार गर्दी असते. त्यात आज नॉनव्हेज खाता येणार नाही. उद्या अनेकांना ऑफिस असल्याने फार कष्ट करुन घरीच जेवण तयार करण्यातही काही अर्थ नाही. एवढ्या साऱ्या अडचणी असतानाही अगदी नॉनव्हेजसारखं टेक्चर आणि तशाच चवीची एक भन्नाट डीश घरच्या घर काही वेळात बनवू शकता. ही डीश कोणती आणि ती कशी बनवायायची याची रेसिपी जाणून घेऊयात...
नॉनव्हेजला पर्याय म्हणून आपण व्हेजमध्ये तंदूरी सोया चापची रेसिपी जाणून घेणार आहोत. खरं तर सोयाबीन हे फारच पौष्टीक असतं. तसेच त्याचं टेक्चर आणि चवही अगदी नॉनव्हेज पदार्थासारखी असल्याने नॉनव्हेज खाल्ल्यासारखं वाटतं. आता बाहेर सहज मिळणारा सोया चाप घरच्या घरी तसा तयार करता येईल ते पाहूयात..
तंदूरी सोया चाप करण्यासाठी साहित्य खालीलप्रमाणे:
250 ग्राम सोया चाप
1 टीस्पून बेसन
3 टेबलस्पून बटर
3 चमचे दही
1/2 टीस्पून जिरेपूड
1/2 टीस्पून धने पावडर
1/2 टीस्पून हळद
1/2 टीस्पून आले लसूण पेस्ट
2 टीस्पून लिंबाचा रस
1 टीस्पून मिरची पावडर
1/2 टीस्पून काळी मिरी पावडर
1 टीस्पून तंदूरी मसाला पावडर
1/2 टीस्पून गरम मसाला पावडर
चवीनुसार चाट मसाला
2 टेबलस्पून तेल
चवीनुसार मीठ
> सोया चापचे लहान लहान तुकडे करुन करुन घ्या.
> त्यानंतर दह्यातील सर्व पाणी पिळून काढून घ्यावे आणि हे पाणी काढलेल्या दह्यात सोया चाप टाका.
> नंतर त्यात बेसन, लाल तिखट, गरम मसाला, चाट मसाला, आले लसूण पेस्ट, जिरेपूड, हळद, धनेपूड, तंदुरी मसाला पावडर, आणि 1 चमचा तेल घालून सर्व मिश्रण नीट मिक्स करा.
> हे मॅरिनेट केलेले सोया चाप 20-30 मिनिटे फ्रीजमध्ये ठेवा.
> त्यानंतर पॅनमध्ये बटर किंवा तेल हलके गरम करा. त्यात चिरलेला कांदा टाका आणि 5-7 मिनिटे तो ब्राऊन होईपर्यंत शिजवा.
> चापचे तुकडे यामध्ये टाकण्यापूर्वी त्यात थोडेसं लोणी टाका. नंतर हे मॅरिनेट केलेले चाप त्या परतलेल्या कांद्यावर टाका.
> दोन मिनिटे शिजवल्यानंतर तंदूरी सोया चाप तयार झाला. त्यात वरुन चाट मसाला आणि लिंबू पिळून गरमगरम सर्व्ह करा.
ही रेसिपी साधारण 2 व्यक्तींसाठी आहे. रेसिपी तयार होण्यासाठी साधारण 30 ते 40 मिनिटे लागतात.