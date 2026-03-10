ना पती ना बॉयफ्रेंड... महिलांना 'या'च्यासोबत मिळते चांगली झोप

महिलांचा मेंदू पुरुषांच्या तुलनेत अधिक 'मल्टीटास्किंग' (Multitasking) करतो, ज्यामुळे त्यांना अधिक विश्रांतीची गरज असते. सरासरी, महिलांना पुरुषांपेक्षा साधारणपणे 20 मिनिटे जास्त झोप आवश्यक असते. सामान्यतः प्रौढ महिलांना दररोज रात्री 7 ते 9 तासांच्या झोपेची गरज असते. अनेक संशोधनांनुसार महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत 11 ते 20 मिनिटे जास्त झोप आवश्यक असते.
महिलांचा मेंदू दिवसातून एकाच वेळी अनेक कामे (Multitasking) करण्यासाठी अधिक वापरला जातो. यामुळे मेंदूला पुन्हा ताजेतवाने होण्यासाठी अधिक विश्रांतीची गरज असते. मासिक पाळी, गर्भधारणा आणि रजोनिवृत्ती (Menopause) यांसारख्या विविध टप्प्यांवर शरीरात होणाऱ्या हार्मोनल बदलांमुळे झोपेत वारंवार व्यत्यय येतो. याची भरपाई करण्यासाठी महिलांना जास्त वेळ झोपणे आवश्यक असते. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांमध्ये निद्रानाश (Insomnia), नैराश्य आणि चिंता (Anxiety) यांसारख्या समस्यांचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे त्यांच्या झोपेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. महिलांच्या झोपेसंदर्भात एक रिसर्च देखील समोर आलं आहे. महिलांना त्यांच्या पती किंवा बॉयफ्रेंडसोबत नाही तर तिसऱ्याचसोबत चांगली झोप लागते आहे.
माणूस आणि कुत्र्यांमधील नाते प्राचीन आणि खूप खास आहे. नेहमीच असे म्हटले जाते की, कुत्र्याइतके कोणीही निष्ठावान असू शकत नाही. कुत्रा माणसावर मनापासून प्रेम करतो. असे म्हटले जाते की, एखाद्या व्यक्तीला कुत्रा आवडतो तर ती मोठी गोष्ट नाही, परंतु कुत्रा माणसावर प्रेम करतो तर ती मोठी गोष्ट आहे. पाळीव कुत्रा तुमचे रक्षण करतोच, पण तुमच्याशी मानसिकरित्या जोडणारा साथीदार म्हणूनही काम करतो, ज्यामुळे तुम्हाला चिंतांपासून मुक्तता मिळते. महिलांना कुत्रे खूप आवडतात. आजकाल, महिला आणि पाळीव कुत्र्यांमधील संबंधांबद्दलचा एक अभ्यास व्हायरल होत आहे.
युनायटेड स्टेट्समध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, संशोधकांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की महिला त्यांच्या जोडीदारांपेक्षा त्यांच्या पाळीव कुत्र्यांसह अधिक शांत झोपतात. न्यू यॉर्कमधील प्राध्यापक डॉ. क्रिस्टी एल. हॉफमन प्राण्यांच्या वर्तनावर संशोधन करतात. अलीकडेच, त्यांनी एक अभ्यास केला जो पुरुषांना निराश करू शकतो, परंतु महिलांना आनंद देईल. क्रिस्टी आणि त्यांच्या टीमने हा अभ्यास केला. 926 अमेरिकन महिलांच्या मुलाखती घेतल्यानंतर, त्यांना आढळले की महिला त्यांच्या जोडीदारांपेक्षा त्यांच्या पाळीव कुत्र्यांसह अधिक शांत झोपतात.
सर्वेक्षणानुसार, महिला जेव्हा त्यांचा कुत्रा त्यांच्या शेजारी झोपतात तेव्हा त्या अधिक आनंदी असतात आणि अधिक शांत झोपतात. याचे कारण असे की महिलांना त्यांच्या कुत्र्यांसोबत मानवांपेक्षा जास्त सुरक्षितता आणि आरामाची भावना वाटते. क्रिस्टी म्हणाली की कुत्रे चांगले बेड पार्टनर मानले जाऊ शकतात कारण ते मानवांच्या झोपेच्या वेळापत्रकाशी जुळवून घेतात, परंतु व्यक्ती किंवा जोडीदार एकमेकांच्या झोपेच्या वेळापत्रकाशी सहज जुळवून घेत नाहीत. अनेकदा असे दिसून आले आहे की एक जोडीदार लवकर झोपायला जातो तर दुसरा उशिरा झोपायला पसंत करतो.
या संशोधनात, कुत्र्यांच्या तुलनेत मांजरींवर एक सर्वेक्षण देखील करण्यात आले, परंतु या कुत्रा-मांजरीच्या तुलनेत कुत्र्यासोबत झोपण्याचे फायदे सर्वोत्तम ठरले. कारण अनेक महिलांनी कबूल केले की मांजरींचेही माणसांसारखेच विचित्र झोपेचे वेळापत्रक असते आणि त्या त्यांच्या मालकाच्या वेळापत्रकानुसार स्वतःला जुळवून घेऊ शकत नाहीत. म्हणूनच, महिलांना मांजरींबद्दल कुत्र्यांसारखी सुरक्षिततेची भावना वाटत नाही. तथापि, क्रिस्टीने असेही कबूल केले की या संशोधनाचे निकाल प्रत्येक महिलेला लागू शकत नाहीत. म्हणूनच, कुत्रा पाळणे हा चांगली झोप मिळविण्याचा एकमेव मार्ग नाही. कधीकधी रात्री कुत्र्यांना लघवीसाठी बाहेर काढावे लागते आणि जेव्हा त्यांचे केस गळतात तेव्हा काही लोकांना अस्वस्थ वाटू शकते.