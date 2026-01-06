English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • लहान मुलांसमोर कपडे बदलणं किती योग्य? मुलांवर काय परिणाम होतो; Pediatrician दिलं उत्तर

लहान मुलांसमोर कपडे बदलणं किती योग्य? मुलांवर काय परिणाम होतो; Pediatrician दिलं उत्तर

लहान मुलांसमोर कपडे बदलणे किंवा आंघोळ करणे किती योग्य आहे. बालरोगतज्ज्ञ अनुराधा यांनी सांगितलं यामागचं कारण. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 6, 2026, 07:20 PM IST
लहान मुलांसमोर कपडे बदलणं किती योग्य? मुलांवर काय परिणाम होतो; Pediatrician दिलं उत्तर

मुलांसोबत प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टींकडे लक्ष देणे महत्वाचे आहे. पालकांना अनेकदा प्रश्न पडतो की, लहान मुलांसमोर कपडे बदलणे किंवा आंघोळ करणे किती योग्य आहे. बरेच लोक असे मानतात की, मूल लहान आहे, मग त्याला कसे समजेल? म्हणून, काही जण असे करण्यास कचरतात. प्रसिद्ध बालरोगतज्ञ अनुराधा यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर या विषयावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये, डॉक्टर लहान मुलांसमोर कपडे बदलणे किंवा आंघोळ करण्याचे योग्य आणि चुकीचे पैलू आणि त्याचा त्यांच्या विचारांवर कसा परिणाम होतो हे स्पष्ट करतात. 

डॉक्टर काय म्हणतात?

डॉ. अनुराधा स्पष्ट करतात, 6 वर्षांखालील मुले अजूनही त्यांच्या शरीराबद्दल, गोपनीयतेबद्दल आणि शरीराच्या सीमांबद्दल शिकत असतात. या वयात, ते जे पाहतात ते त्यांच्यासाठी सामान्य बनते. जर एखाद्या मुलाने वारंवार त्यांच्या पालकांना कपडे बदलताना पाहिले तर त्यांना असे वाटू शकते की त्यांचे शरीर नेहमीच उघडे असते आणि गोपनीयता नावाची कोणतीही गोष्ट नसते.

ही सवय भविष्यात मुलांना गोंधळात टाकू शकते. त्यांना कधी एखाद्याला स्पर्श करण्याची परवानगी आहे आणि कधी नाही हे समजू शकत नाही. यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक सीमा कमकुवत होऊ शकतात, जे भविष्यात त्यांच्यासाठी हानिकारक ठरू शकतात.

डॉक्टर म्हणतात की पालकांनी त्यांच्या मुलांसाठी एक चांगले उदाहरण मांडले पाहिजे.

पालकांनी काय करावं?

त्यांच्या स्वतःच्या खोलीत कपडे बदला.

बाथरूममध्ये आंघोळ करा आणि गोपनीयता राखा.

मुलांना शिकवा की त्यांच्या शरीराचे काही भाग खाजगी आहेत.

याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही त्यांच्यापासून काहीही लपवत आहात किंवा जास्त लाजाळू आहात. उलट, तुम्ही त्यांना शिकवत आहात की प्रत्येकजण, मग तो मुलगा असो वा प्रौढ, गोपनीयतेला पात्र आहे.

पालक या संधींचा वापर मुलांशी शरीराच्या सुरक्षिततेबद्दल बोलण्यासाठी देखील करू शकतात. त्यांना सोप्या, वयानुसार योग्य भाषेत समजावून सांगा की काय स्वीकार्य आहे आणि काय नाही. जर मुलाला एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ वाटत असेल तर त्यांना उघडपणे बोलण्याचे स्वातंत्र्य द्या.

डॉक्टर म्हणतात की मुलांसमोर कपडे बदलणे तुम्हाला सामान्य वाटू शकते, परंतु त्यांना योग्य सीमा शिकवणे त्यांच्या समजुतीसाठी आणि मानसिक विकासासाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. लहान वयातच या गोष्टी शिकवल्याने मुले भविष्यात सुरक्षित आणि जागरूक होण्यास मदत होते.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

