Marathi News
पालक मुलांना झोपेतून कसं जागं करतात? लहानग्यांच्या डिप्रेशनला 'ही' पद्धत ठरतेय कारणीभूत

पालकांसाठी मुलांना झोपेतून उठवणं हे एक कठीण काम असतं. सकाळची धावपळ आणि त्यामध्ये मुलांची गडबड यामध्ये पालकांची तारेवरची कसरत सुरु असते. पण याचवेळी पालक अशा चुका करतात. ज्यामुळे मुलं डिप्रेशनचे शिकार होतात. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 19, 2025, 04:08 PM IST
कामाला जाणाऱ्या प्रत्येकाची लगबग, स्वयंपाकघरातून पदार्थांचे सुगंध अन् या सगळ्यात मुलांना झोपेतून उठवण्याची पालकांची गडबड... असं प्रत्यक सामान्य घरातील चित्र. हल्ली पालक दोघेही कामाला जातात अशावेळी मुलांना झोपेतून उठवून त्यांचं आवरणं ही खूप मोठी जबाबदारी पालकांवर असते. अशावेळी पालक मुलांना झोपेतून कसे उठवतात हे देखील तितकेच महत्त्वाचे असते. 

नुकत्याच झालेल्या एका संशोधनात पालक मुलांना विशिष्ट चुकीच्या पद्धतीने झोपेतून उठवत असल्यामुळे नैराश्यग्रस्त होत असल्याचं म्हटलं जात आहे. रिपोर्टमुळे पालकांची मुलांना झोपेतून उठवण्याची चुकीची पद्धत सांगण्यात आली आहे. यामुळे मुलांवर अगदी झोपेतून उठल्या उठल्या ताण येत असल्याच म्हटलं आहे. 

मुलांना सकाळी झोपेतून उठवताना पालकांनी काही चुका टाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. संशोधनानुसार, अचानक आणि भीतिदायक पद्धतीने उठवल्यामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. 

पालकांनी खालील चुका करू नयेत

जोरात ओरडून उठवणे: मुलांना मोठ्या आवाजात ओरडून किंवा रागावून उठवू नका. यामुळे त्यांच्या मेंदूवर अचानक ताण येतो आणि दिवसाची सुरुवात भीती किंवा चिडचिडेपणाने होते.
अंगावर पाणी उडवणे: झोपलेल्या मुलाच्या अंगावर अचानक पाणी उडवणे ही अत्यंत चुकीची पद्धत आहे. यामुळे मुलं दचकतात, ज्यामुळे त्यांच्या हृदयाचे ठोके वाढू शकतात.
अंगावरील चादर किंवा पांघरूण ओढणे: अचानक पांघरूण ओढल्यामुळे मुलांना असुरक्षित वाटते. यामुळे त्यांच्या झोपेचे चक्र (Sleep Cycle) विस्कळीत होते.
घाई करण्याची सक्ती करणे: उठल्या उठल्या "लवकर आवर, उशीर झालाय" असे म्हणून त्यांच्यावर दबाव टाकू नका. यामुळे मुलांमध्ये ॲन्झायटी (Anxiety) वाढते.
शारीरिक बळाचा वापर: मुलांना ओढून किंवा झटकून उठवू नका.

अचानक दचकून उठवण्याचे परिणाम:

जेव्हा मुलं दचकून जागी होतात, तेव्हा त्यांच्या शरीरात 'कॉर्टिसोल' (Cortisol) नावाचे स्ट्रेस हार्मोन वाढते. सातत्याने असे घडल्यास मुलं नैराश्य (Depression), चिडचिडेपणा आणि एकाग्रतेचा अभाव यांसारख्या समस्यांना बळी पडू शकतात.

योग्य पद्धत काय?

मुलांना हळुवारपणे स्पर्श करून किंवा त्यांचे नाव प्रेमाने घेऊन उठवा.
खिडक्यांचे पडदे उघडा जेणेकरून नैसर्गिक प्रकाश खोलीत येईल.
त्यांना उठण्यासाठी ५-१० मिनिटांचा वेळ द्या.
सकाळी उठल्यावर त्यांच्याशी प्रेमाने संवाद साधा. 
मुलांच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी आणि चांगल्या सवयींसाठी तुम्ही UNICEF च्या पालकत्व मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ घेऊ शकता.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Parents mistakeParenting Tipschild sleepfactor to depressionchild depression reason

