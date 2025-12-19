पालक मुलांना झोपेतून कसं जागं करतात? लहानग्यांच्या डिप्रेशनला 'ही' पद्धत ठरतेय कारणीभूत

कामाला जाणाऱ्या प्रत्येकाची लगबग, स्वयंपाकघरातून पदार्थांचे सुगंध अन् या सगळ्यात मुलांना झोपेतून उठवण्याची पालकांची गडबड... असं प्रत्यक सामान्य घरातील चित्र. हल्ली पालक दोघेही कामाला जातात अशावेळी मुलांना झोपेतून उठवून त्यांचं आवरणं ही खूप मोठी जबाबदारी पालकांवर असते. अशावेळी पालक मुलांना झोपेतून कसे उठवतात हे देखील तितकेच महत्त्वाचे असते.
नुकत्याच झालेल्या एका संशोधनात पालक मुलांना विशिष्ट चुकीच्या पद्धतीने झोपेतून उठवत असल्यामुळे नैराश्यग्रस्त होत असल्याचं म्हटलं जात आहे. रिपोर्टमुळे पालकांची मुलांना झोपेतून उठवण्याची चुकीची पद्धत सांगण्यात आली आहे. यामुळे मुलांवर अगदी झोपेतून उठल्या उठल्या ताण येत असल्याच म्हटलं आहे.
मुलांना सकाळी झोपेतून उठवताना पालकांनी काही चुका टाळणे अत्यंत आवश्यक आहे. संशोधनानुसार, अचानक आणि भीतिदायक पद्धतीने उठवल्यामुळे मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
जोरात ओरडून उठवणे: मुलांना मोठ्या आवाजात ओरडून किंवा रागावून उठवू नका. यामुळे त्यांच्या मेंदूवर अचानक ताण येतो आणि दिवसाची सुरुवात भीती किंवा चिडचिडेपणाने होते.
अंगावर पाणी उडवणे: झोपलेल्या मुलाच्या अंगावर अचानक पाणी उडवणे ही अत्यंत चुकीची पद्धत आहे. यामुळे मुलं दचकतात, ज्यामुळे त्यांच्या हृदयाचे ठोके वाढू शकतात.
अंगावरील चादर किंवा पांघरूण ओढणे: अचानक पांघरूण ओढल्यामुळे मुलांना असुरक्षित वाटते. यामुळे त्यांच्या झोपेचे चक्र (Sleep Cycle) विस्कळीत होते.
घाई करण्याची सक्ती करणे: उठल्या उठल्या "लवकर आवर, उशीर झालाय" असे म्हणून त्यांच्यावर दबाव टाकू नका. यामुळे मुलांमध्ये ॲन्झायटी (Anxiety) वाढते.
शारीरिक बळाचा वापर: मुलांना ओढून किंवा झटकून उठवू नका.
जेव्हा मुलं दचकून जागी होतात, तेव्हा त्यांच्या शरीरात 'कॉर्टिसोल' (Cortisol) नावाचे स्ट्रेस हार्मोन वाढते. सातत्याने असे घडल्यास मुलं नैराश्य (Depression), चिडचिडेपणा आणि एकाग्रतेचा अभाव यांसारख्या समस्यांना बळी पडू शकतात.
मुलांना हळुवारपणे स्पर्श करून किंवा त्यांचे नाव प्रेमाने घेऊन उठवा.
खिडक्यांचे पडदे उघडा जेणेकरून नैसर्गिक प्रकाश खोलीत येईल.
त्यांना उठण्यासाठी ५-१० मिनिटांचा वेळ द्या.
सकाळी उठल्यावर त्यांच्याशी प्रेमाने संवाद साधा.
मुलांच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी आणि चांगल्या सवयींसाठी तुम्ही UNICEF च्या पालकत्व मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ घेऊ शकता.