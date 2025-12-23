English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • Christmas पार्टीसाठी परफेक्ट डेसर्ट; चीजकेक बनवा फक्त 10 मिनिटांत

ख्रिसमस हा सण खास बनवण्यासाठी ही सोप्पी चीजकेक रेसिपी आत्ताच नोट करुन घ्या. नाताळच्या सणात विशेषतः प्लम केक केला जातो मात्र बऱ्याच लोकांना तो आवडत नाही आशा वेळी हा चीजकेक उत्तम पर्याय आहे.

Updated: Dec 23, 2025, 05:19 PM IST
Photo credits - Social Media

नाताळ हा सण जगभरात आनंदाने साजर केला जातो. भारतात कित्येक सण साजरे केले जात असतील मात्र नाताळची क्रेझ काही निराळीच आहे. या निमित्ताने खास चीजकेकची रेसिपी जाणून घ्या.  

साहित्य
20 डायजेस्टिव्ह बिस्किट
50 ग्रेम बटर (वितळलेले)
3 लिटर दूध (जाड)
2 ते अडीच कप बटर मिल्क
4 टेबलस्पून बटर
4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम
1 टेबलस्पून ताजा लिंबाचा रस
3 कप साखर
1 टेबलस्पून व्हनिला 
1 कप व्हीपिंग क्रीम (थंड केलेले)

बनवण्याची सोप्पी पद्धत

नो-बेक चीजकेक रेसिपी 

  • एका पॅनमध्ये ½ लिटर फुल-फॅट दूध गरम करा (उकळू देऊ नका).
  • दूध गरम असतानाच 20 डायजेस्टिव बिस्किटे घ्या व मिक्सरमध्ये बारीक पूड करा.
  • त्या बिस्किट पावडरमध्ये 50 ग्रॅम वितळलेले बटर घालून नीट मिसळा.
  • एका पॅनमध्ये बटर पेपर ठेवा आणि तयार केलेले बिस्किट मिश्रण त्यावर पसरवा.
  • चमच्याने किंवा वाटीने दाब देऊन बेस घट्ट करा व 10 मिनिटे फ्रिजमध्ये ठेवा.
  • आता गरम दूध थोडे थंड करून चीज घालून नीट ढवळा.
  • दूध थंड झाल्यावर ते चीज पूर्णपणे विरघळेपर्यंत मिसळा.
  • मिश्रण गुळगुळीत होईपर्यंत मिक्सरमध्ये फिरवा.
  • एका बाऊलमध्ये हे मिश्रण ओता व त्यात थोडे पाणी मिसळा.
  • मिक्सरमध्ये मिश्रण घेऊन त्यात:

    4 टेबलस्पून बटर

    2 टेबलस्पून ताजे लिंबाचा रस

    2 टेबलस्पून व्हॅनिला अर्क

    2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोअर

    2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम

    घालून नीट मिसळा.

  • क्रीमी पेस्ट तयार झाल्यावर ¾ कप पिठीसाखर घालून पुन्हा ढवळा.
  • क्रीम चांगली फेटून घ्या.
  • दुसऱ्या भांड्यात 1 कप व्हिपिंग क्रीम फेटा.
  • ही फेटलेली क्रीम तयार चीज मिश्रणात घालून हलक्या हाताने मिसळा.
  • तयार क्रीम बिस्किट बेसवर ओता व समतल करा.
  • 5 ते 6 तास किंवा रात्रभर फ्रिजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवा.
  • सेट झाल्यावर साच्यातून बाहेर काढा.
  • वरून चेरी, फळे किंवा चॉकलेट क्रीमने सजवा.
  • चविष्ट नो-बेक चीजकेक तयार! 

 

