English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

ख्रिसमसमध्ये फिरायला जायचा प्लॅन करताय? 'ही' जागा देईल संस्कृती, परंपरा आणि उत्सवाचा एकत्र अनुभव

Louisiana: ख्रिसमसच्या सुट्टीत कुठे परदेशी ट्रिपला जायचं असेल तर तुमच्यासाठी आम्ही एका खास ठिकाणाची माहिती घेऊन आलो आहोत.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 12, 2025, 03:08 PM IST
ख्रिसमसमध्ये फिरायला जायचा प्लॅन करताय? 'ही' जागा देईल संस्कृती, परंपरा आणि उत्सवाचा एकत्र अनुभव

Christmas Travel Destinations: लुईझियाना हे राज्य आपल्या समृद्ध संस्कृती आणि अनोख्या परंपरांसाठी प्रसिद्ध आहे. ख्रिसमसच्या काळात येथे साजरे होणारे विविध उत्सव या सणाचा जादुई अनुभव देतात. हिवाळा केवळ थंडावा नाही, तर रंगीबेरंगी लाइट्सनी उजळलेल्या रस्त्यांचा आणि नदीकाठावर पेटवल्या जाणाऱ्या परंपरागत बोनफायरचा साक्षीदारही ठरतो. लुईझियानातील प्रत्येक भागात अन्न, संगीत आणि सामुदायिक भावनेतून सणाचा आनंद अनुभवता येतो.

Add Zee News as a Preferred Source

नाचिटोचेस ख्रिसमस फेस्टिव्हल (Natchitoches)

सहा आठवड्यांचा हा उत्सव 3 लाखांहून अधिक लाइट्सनी उजळलेला असतो. ऐतिहासिक जिल्ह्यात घोडागाडीतून फिरणे, लाईव्ह संगीताचा आनंद घेणे आणि सांतासोबत भेट घेणे  या सर्व गोष्टी नाचिटोचेस शहराला ख्रिसमसच्या जादूमध्ये रंगवतात.

NOLA ख्रिसमस फेस्ट (न्यू ऑर्लीयन्स)

न्यू ऑर्लीयन्स हे शहर साजरे करणे उत्तम प्रकारे जाणते, आणि ख्रिसमसच्या काळात ते अधिकच झळकते. येथे जिंजरब्रेड व्हिलेजपासून आइस स्केटिंग आणि मिसेस क्लॉसच्या हातची मिठाईपर्यंत सर्व काही पाहायला मिळतं. मुलांसाठी कोको, कँडी केन्स आणि कॅर्निव्हल राइड्ससुद्धा आहेत.

लुईझियाना लाईट्स (बॅटन रूज)

बर्डन म्युझियम आणि गार्डन्समधील विंडरश गार्डन्स ख्रिसमसच्या काळात प्रकाशोत्सवात परिवर्तित होतात. इतिहास आणि रोषणाईचा संगम असलेला हा कार्यक्रम नोव्हेंबरच्या अखेरपासून डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत चालतो, जिथे पाहुणे सुंदर लाइट डिस्प्लेसह सणाचा आनंद घेऊ शकतात.

फेस्टिव्हल ऑफ द बोनफायर्स (लचर)

1800 च्या दशकापासून चालत आलेली ही ख्रिसमस ईव्ह परंपरा आजही लोकप्रिय आहे. मिसिसिपी नदीकाठावर शेकडो बोनफायर पेटवले जातात. पूर्वी हे प्रकाश जहाजांना मार्गदर्शन करण्यासाठी किंवा मिडनाईट माससाठी वाट दाखवण्यासाठी असत, पण आज या ज्योती ‘पापा नोएल’ला भेटवस्तू देण्यासाठी मार्ग दाखवतात. या बोनफायरच्या रचना अत्यंत आकर्षक असतात – फ्ल्यूर-डी-लिसपासून विशाल मगर डोक्यापर्यंत!

लुईझियाना हॉलिडे ट्रेल ऑफ लाईट्स (सेंट्रल/नॉर्थ लुईझियाना)

कुटुंबासोबत रोड ट्रिपवर निघा आणि सात वेगवेगळ्या ठिकाणी होणाऱ्या ख्रिसमस सेलिब्रेशन्सचा अनुभव घ्या. ख्रिसमस परेड, गिफ्ट शॉपिंग आणि पार्कमधील लाईव्ह म्युझिक  सर्व काही येथे आहे.

सेलिब्रेशन इन द ओक्स (न्यू ऑर्लीयन्स)

न्यू ऑर्लीयन्सच्या सिटी पार्कमध्ये होणारा हा कार्यक्रम 25 एकर क्षेत्रात पसरलेला आहे. 2.25-मैलांच्या मार्गावर प्रकाशित ओक वृक्षांच्या खालीून कारने प्रवास करता येतो. एक दशलक्षाहून अधिक लाइट्स आणि आकर्षक डिस्प्लेसह हे ठिकाण ख्रिसमससाठी अवश्य पाहावं असं आहे.

द नटक्रॅकर – ए टेल फ्रॉम द बायू (बॅटन रूज)

ख्रिसमस म्हटलं की “नटक्रॅकर”ची धून कानात घुमते. बॅटन रूज बॅले थिएटरचा हा वार्षिक परफॉर्मन्स पारंपरिक नटक्रॅकर कथेला दक्षिण लुईझियानाच्या संस्कृतीशी जोडतो, ज्यामुळे हा अनुभव अधिक खास ठरतो.

रेनडियर रांच (ग्रीनवुड)

क्लासिक ख्रिसमसचा आनंद घ्यायचा असेल तर ग्रीनवुडमधील रेनडियर रांच सर्वोत्तम ठिकाण आहे. विविध थीम असलेल्या प्रकाशमय ट्रेल्स, स्थानिक फूड ट्रकचे स्नॅक्स, सांतासोबत भेट आणि ख्रिसमस गिफ्ट शॉप  सगळं काही येथे मिळतं.

ख्रिसमस ईव्ह विथ रेवियॉं डिनर (न्यू ऑर्लीयन्स)

जुन्या कॅथोलिक परंपरेनुसार, मिडनाईट मासनंतर दिल्या जाणाऱ्या रेवियॉं डिनरचा अनुभव घ्या. डिसेंबर महिन्याभर न्यू ऑर्लीयन्समधील अनेक रेस्टॉरंट्स या खास परंपरेचा भाग बनतात, जिथे सर्वांना एकत्र साजरा करता येतो.

ख्रिसमस इन रोजलँड (श्रेव्हपोर्ट)

अमेरिकेचं रोज गार्डन या काळात हिवाळ्यातील वंडरलँडमध्ये रूपांतरित होतं. चमचमणाऱ्या लाइट्सने सजलेलं गार्डन, स्थानिक विक्रेत्यांचे बूथ, हॉट चॉकलेट आणि गिफ्ट्स  सगळं काही येथे मिळतं.

नोएल अकादियन औ व्हिलेज (लाफायेट)

LARC’s Acadian Village मध्ये संपूर्ण कुटुंबासाठी खास काजुन शैलीतील ख्रिसमस अनुभव आयोजित केला जातो. कार्निव्हल राईड्स, लाईव्ह म्युझिक, स्वादिष्ट अन्न आणि स्वतः पापा नोएलसोबत भेट  या सर्वामुळे हे ठिकाण डिसेंबर महिन्यात आकर्षणाचं केंद्र ठरतं.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
travel tipsChristmas 2025

इतर बातम्या

सुनील शेट्टीने 'कांतारा चॅप्टर-1' अनुभव सांगितला...

मनोरंजन