ख्रिसमसमध्ये फिरायला जायचा प्लॅन करताय? 'ही' जागा देईल संस्कृती, परंपरा आणि उत्सवाचा एकत्र अनुभव

Christmas Travel Destinations: लुईझियाना हे राज्य आपल्या समृद्ध संस्कृती आणि अनोख्या परंपरांसाठी प्रसिद्ध आहे. ख्रिसमसच्या काळात येथे साजरे होणारे विविध उत्सव या सणाचा जादुई अनुभव देतात. हिवाळा केवळ थंडावा नाही, तर रंगीबेरंगी लाइट्सनी उजळलेल्या रस्त्यांचा आणि नदीकाठावर पेटवल्या जाणाऱ्या परंपरागत बोनफायरचा साक्षीदारही ठरतो. लुईझियानातील प्रत्येक भागात अन्न, संगीत आणि सामुदायिक भावनेतून सणाचा आनंद अनुभवता येतो.
सहा आठवड्यांचा हा उत्सव 3 लाखांहून अधिक लाइट्सनी उजळलेला असतो. ऐतिहासिक जिल्ह्यात घोडागाडीतून फिरणे, लाईव्ह संगीताचा आनंद घेणे आणि सांतासोबत भेट घेणे या सर्व गोष्टी नाचिटोचेस शहराला ख्रिसमसच्या जादूमध्ये रंगवतात.
न्यू ऑर्लीयन्स हे शहर साजरे करणे उत्तम प्रकारे जाणते, आणि ख्रिसमसच्या काळात ते अधिकच झळकते. येथे जिंजरब्रेड व्हिलेजपासून आइस स्केटिंग आणि मिसेस क्लॉसच्या हातची मिठाईपर्यंत सर्व काही पाहायला मिळतं. मुलांसाठी कोको, कँडी केन्स आणि कॅर्निव्हल राइड्ससुद्धा आहेत.
बर्डन म्युझियम आणि गार्डन्समधील विंडरश गार्डन्स ख्रिसमसच्या काळात प्रकाशोत्सवात परिवर्तित होतात. इतिहास आणि रोषणाईचा संगम असलेला हा कार्यक्रम नोव्हेंबरच्या अखेरपासून डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत चालतो, जिथे पाहुणे सुंदर लाइट डिस्प्लेसह सणाचा आनंद घेऊ शकतात.
1800 च्या दशकापासून चालत आलेली ही ख्रिसमस ईव्ह परंपरा आजही लोकप्रिय आहे. मिसिसिपी नदीकाठावर शेकडो बोनफायर पेटवले जातात. पूर्वी हे प्रकाश जहाजांना मार्गदर्शन करण्यासाठी किंवा मिडनाईट माससाठी वाट दाखवण्यासाठी असत, पण आज या ज्योती ‘पापा नोएल’ला भेटवस्तू देण्यासाठी मार्ग दाखवतात. या बोनफायरच्या रचना अत्यंत आकर्षक असतात – फ्ल्यूर-डी-लिसपासून विशाल मगर डोक्यापर्यंत!
कुटुंबासोबत रोड ट्रिपवर निघा आणि सात वेगवेगळ्या ठिकाणी होणाऱ्या ख्रिसमस सेलिब्रेशन्सचा अनुभव घ्या. ख्रिसमस परेड, गिफ्ट शॉपिंग आणि पार्कमधील लाईव्ह म्युझिक सर्व काही येथे आहे.
न्यू ऑर्लीयन्सच्या सिटी पार्कमध्ये होणारा हा कार्यक्रम 25 एकर क्षेत्रात पसरलेला आहे. 2.25-मैलांच्या मार्गावर प्रकाशित ओक वृक्षांच्या खालीून कारने प्रवास करता येतो. एक दशलक्षाहून अधिक लाइट्स आणि आकर्षक डिस्प्लेसह हे ठिकाण ख्रिसमससाठी अवश्य पाहावं असं आहे.
ख्रिसमस म्हटलं की “नटक्रॅकर”ची धून कानात घुमते. बॅटन रूज बॅले थिएटरचा हा वार्षिक परफॉर्मन्स पारंपरिक नटक्रॅकर कथेला दक्षिण लुईझियानाच्या संस्कृतीशी जोडतो, ज्यामुळे हा अनुभव अधिक खास ठरतो.
क्लासिक ख्रिसमसचा आनंद घ्यायचा असेल तर ग्रीनवुडमधील रेनडियर रांच सर्वोत्तम ठिकाण आहे. विविध थीम असलेल्या प्रकाशमय ट्रेल्स, स्थानिक फूड ट्रकचे स्नॅक्स, सांतासोबत भेट आणि ख्रिसमस गिफ्ट शॉप सगळं काही येथे मिळतं.
जुन्या कॅथोलिक परंपरेनुसार, मिडनाईट मासनंतर दिल्या जाणाऱ्या रेवियॉं डिनरचा अनुभव घ्या. डिसेंबर महिन्याभर न्यू ऑर्लीयन्समधील अनेक रेस्टॉरंट्स या खास परंपरेचा भाग बनतात, जिथे सर्वांना एकत्र साजरा करता येतो.
अमेरिकेचं रोज गार्डन या काळात हिवाळ्यातील वंडरलँडमध्ये रूपांतरित होतं. चमचमणाऱ्या लाइट्सने सजलेलं गार्डन, स्थानिक विक्रेत्यांचे बूथ, हॉट चॉकलेट आणि गिफ्ट्स सगळं काही येथे मिळतं.
LARC’s Acadian Village मध्ये संपूर्ण कुटुंबासाठी खास काजुन शैलीतील ख्रिसमस अनुभव आयोजित केला जातो. कार्निव्हल राईड्स, लाईव्ह म्युझिक, स्वादिष्ट अन्न आणि स्वतः पापा नोएलसोबत भेट या सर्वामुळे हे ठिकाण डिसेंबर महिन्यात आकर्षणाचं केंद्र ठरतं.