Marathi News
Platinum Jewellery: सोनं-चांदीचे भाव उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्याने ग्राहकांच्या निवडीत मोठी फेरबदल दिसत आहे. लोक आता केवळ किमतीकडे न पाहता डिझाइनची वैल्यू, मेटलची ऑथेंटिसिटी आणि परवडणारी लक्झरी अशा तीनही निकषांवर ज्वेलरीची निवड करू लागले आहेत  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 16, 2025, 03:17 PM IST
सोने-चांदीचे दागिन्यांपेक्षा विकत घ्या प्लॅटिनमचे दागिने, रोजच्या वापरासाठी आहेत बेस्ट!

Platinum Jewellery Trends: भारत सण आणि लग्नाच्या सिजनमध्ये  प्रवेश करत असताना दागिन्यांचा बाजारही मोठ्या बदलाच्या टप्प्यावर उभा आहे. मौल्यवान धातूंच्या किंमती उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्याने ग्राहक आता आपले पर्याय बघत आहेत. प्रामाणिकपणा, डिझाइनची किंमत आणि परवडणारी लक्झरी  हे तीन घटक आजचा ग्राहक प्राधान्याने शोधतो. या सर्वांच्या मध्यभागी प्लॅटिनम हा असा धातू ठरतो, जो ग्राहकांसाठीही उपयुक्त आणि व्यापारासाठीही लाभदायक पर्याय बनत आहे. याबद्दल अधिक जाणून घ्या पल्लवी शर्मा, डेप्यूटी कंट्री मॅनेजर – इंडिया & मिडल ईस्ट, प्लॅटिनम गिल्ड इंटरनॅशनल यांच्याकडून... 

प्लॅटिनम ज्वेलरीचा ट्रेंड

गेल्या काही तिमाहींमध्ये प्लॅटिनम ज्वेलरीने सातत्यपूर्ण कामगिरी दाखवली आहे. PGI च्या रणनीतिक रिटेल भागीदारांमध्ये Q2 2025 मध्ये विक्रीत 15% वार्षिक वाढ नोंदली गेली. ज्यातून हे स्पष्ट होते की मागणी आता महानगरांपलीकडे जाऊन नव्या खरेदीदार गटांपर्यंत पोहोचत आहे. 95% शुद्धता, मजबूत टिकाऊपणा आणि आकर्षक किंमत या वैशिष्ट्यांमुळे प्लॅटिनम आजच्या विवेकी ग्राहकांसाठी आधुनिक आणि मूल्यवान पर्याय ठरत आहे.

व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनही प्लॅटिनमची वाढ 

व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनही प्लॅटिनमची वाढ मोठी संधी निर्माण करते. सोन्या-चांदीच्या तुलनेत अनुकूल किंमत अंतरामुळे रिटेलर्सना उच्च मूल्यभान असलेली उत्पादने सुलभ किंमत बिंदूंवर देता येतात. साध्या प्लॅटिनमपासून बाय-मेटल कॉम्बिनेशन्सपर्यंत विविध डिझाइनिंगच्या शक्यता असल्यामुळे दुकानांना वेगळेपणा, उच्च मार्जिन आणि सातत्यपूर्ण विक्रीची संधी मिळते. जिथे ग्राहक महागडे दागिने खरेदी करणे कमी करत आहेत, तिथे प्लॅटिनम व्यवस्थित नफा देणारी वाढ निर्माण करत आहे.

मागणी वाढवणारा गेम-चेंजर

Platinum Love Bands हे कलेक्शन लग्न किंवा कमिटमेंट फेजमध्ये प्रवेश करणाऱ्या तरुण कपल्समध्ये विशेष लोकप्रिय आहे. नव्या ड्युअल-टोन आणि वेव्ह-कॉन्टूर डिझाइन्समुळे रिटेलरांना कमी गुंतवणुकीत जास्त कन्वर्जन मिळत आहे. महिलांसाठी Platinum Evara हा ब्रँड स्वतःसाठी दागिने घेण्याच्या वाढत्या संस्कृतीला लक्षात ठेवून तयार करण्यात आला आहे. मिनिमलिस्ट, डायमंड-स्टडेड डिझाइन्समुळे सेल्फ-परचेस आणि गिफ्टिंगमध्ये या श्रेणीची मागणी झपाट्याने वाढत आहे.

जागतिक पातळीवरही प्लॅटिनमचा प्रभाव वाढतोय

Platinum Jewellery Business Review (Q2 2025) नुसार चीनमध्ये प्लॅटिनम ज्वेलरी फॅब्रिकेशन 150% ने वाढले आहे, तर भारतात दुहेरी आकड्यांत वाढ कायम आहे. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते  ग्राहक आज अर्थपूर्ण, मूल्य-केंद्रित दागिन्यांकडे झुकत आहेत.

आधुनिक, हलके आणि परवडणाऱ्या डिझाइन 

निर्मात्यांनी या टप्प्यावर प्लॅटिनम दागिने उत्पादन क्षमता वाढवून आधुनिक, हलके आणि परवडणाऱ्या डिझाइन लाईन्स तयार करणे आवश्यक आहे. रिटेलर्सनी काउंटरवर storytelling, उत्पादन शिक्षण आणि प्लॅटिनमची शुद्धता/दुर्मिळता अधोरेखित करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.

PGI च्या मार्केटिंग प्रोग्राम्स, मजबूत रिटेल भागीदारी आणि वेगाने वाढणारी ग्राहक आकांक्षा यांच्या बळावर प्लॅटिनम या सणासुदीत उत्कृष्ट कामगिरी करण्यास सज्ज आहे. शुद्धता, परवडणारी किंमत आणि भावनिक कथन  या तिन्हींच्या संयोगामुळे प्लॅटिनम हे फक्त आताच्या काळासाठीच नव्हे, तर भविष्याच्या दागिन्यांच्या बाजारासाठीही अत्यावश्यक ठरत आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

