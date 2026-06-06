/स्क्रीनसमोर जास्त वेळ घालवणाऱ्या गर्भवती महिलांनी हे नक्की वाचा! बाळाच्या आरोग्यावर होतो का परिणाम?

pregnancy health tips : अनेक गर्भवती महिला या पुस्तके वाचतात, तर काही व्यायाम करणे पसंत करतात. प्रत्येकाच्या हातामध्ये मोबाईल हा अंथरुणामध्ये जाण्यापर्यत असतोच, आपली अनेक कामे ही मोबाईलवर असतात. अनेकांना झोप लागण्यापूर्वी फक्त पाच मिनिटांसाठी तुमचा मोबाईल फोन तपासण्याचा मोह तुम्हाला होतो. हा पाच मिनिटांचा मोह हा कधी अर्ध्या किंवा एक तासामध्ये बदलतो हे समजत नाही. पण तुम्ही गर्भवती असाल आणि तुम्हालाही सातत्याने मोबाईल वापरण्याची सवय असेल तर ते तुमच्यासाठीच त्रासदायक आहे. या सवयीमुळे फक्त तुम्हालाच नाही तर तुमच्या झोपेवर आणि विश्रांतीवरही परिणाम होऊ शकतो.
अनेकजण म्हणतात की जेव्हा महिला गर्भवती असतात तेव्हा त्या ज्याप्रकारे त्यांच्या बाळांमध्ये गुण हवे असतात त्याप्रकारे महिलांनी राहायचे असते असे म्हटले जाते. पण याचा कोणताही स्पष्ट पुरावा नसला तरी अशा काही गोष्टी आहेत ज्याचा तुमच्यावर परिणाम होऊ शकतो. सातत्याने स्क्रीन पाहिल्याने तुमच्या डोळ्यावर ताण येऊ शकतो, त्याचबरोबर तणाव आल्यामुळे तुमचे डोके दुखणे आणि झोपेच्या समस्या उद्भवू शकतात. गर्भवती महिलांना आहाराकडे ज्याप्रकारे लक्ष देणे गरजेचे आहे त्याप्रकारे त्यांना स्क्रीनशी संबंधित सवयींकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
अनेकजण सातत्याने मोबाईल पाहत असतात, अशावेळी जर एखादी महिला गर्भवती असेल तर तिचा परिणाम बाळावर होणार का? हा प्रश्न प्रत्येक गर्भवती महिलांच्या मनात असतो. सतत मोबाईल स्क्रीन पाहणे, मोबाईल फोनशी संबंधित सवयी अधिक चिंतेचा विषय आहेत. त्यामुळे तुमच्या आरोग्यावर देखील त्याचा परिणाम होऊ शकतो. महिला जेव्हा गरोदर असतात तेव्हा नेहमीपेक्षा जास्त ऊर्जा खर्च होते. त्यामुळे सातत्याने मोबाईल फोन किंवा कॉम्प्युटरकडे पाहिल्यामुळे डोळ्यावर ताण येतो आणि डोळे आणि मेंदू दोन्ही थकतात.
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रात्री उशीरापर्यत मोबाईल स्क्रिन पाहणे हे महागात पडू शकते, त्यामुळे मग मेंदूला झोपेची वेळ झाल्याचा संकेत मिळत नाही. परिणामी, झोप उशिरा लागते आणि सकाळी उठल्यावर शरीराला ताजेतवाने वाटत नाही. आपण मोबाईल पूर्णपणे पाहणे आता कठिण आहे पण दिवभरामध्ये नियमित वेळेमध्ये मोबाईल स्क्रिन पाहणे त्याचबरोबर गर्भवती महिलांना व्यायाम त्याचबरोबर शारिरीक हालचाली देखील महत्वाच्या आहेत. गर्भवती महिलांना मनोरंजनासाठी गाणी ऐकणे, कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, व्यायाम करणे, दीर्घ श्वासोच्छ्वास व्यायाम त्याचबरोबर पुस्तक वाचणे हे गर्भवती महिलांसाठी फायद्याचे ठरु शकते.