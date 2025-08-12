काही मिनिटांत तयार करा झणझणीत आणि खरपूस 'अंड्याची कापे'; चविष्ट रेसिपी जाणून घ्या

Easy Recipe: अंड हे घराघरात जेवणात वापरला जाणारा सर्वात सोपा आणि पौष्टिक पदार्थ आहे. बहुतेक वेळा आपण उकडलेली अंडी, आमलेट किंवा भुर्जी बनवतो, पण आज आपण पाहणार आहोत अंड्याचा एक वेगळाच, झणझणीत आणि खरपूस प्रकार - 'अंड्याची कापे'. ही डिश बनवायला कमी वेळ लागतो आणि चव मात्र अशी लागते की पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटेल. नाश्ता, दुपारचे जेवण किंवा रात्रीची भूक भागवण्यासाठी ही रेसिपी एकदम बेस्ट आहे.
'अंड्याची कापे' म्हणजे अंड्याची एक वेगळी आणि खास रेसिपी. हा एक साधा, चविष्ट आणि झटपट तयार होणारा पदार्थ आहे, ज्यात उकडलेल्या अंड्याचे काप करून मसाल्यात भाजले जातात. ही रेसिपी अगदी कमी साहित्य आणि वेळेत तयार होते, त्यामुळे अचानक आलेल्या पाहुण्यांसाठी किंवा दुपारच्या/रात्रीच्या जेवणासाठी ही उत्तम डिश ठरते.
उकडलेली अंडी
तेल
आले-लसूण पेस्ट
लाल मिरची पावडर
हळद
धणे पावडर
गरम मसाला
मीठ
कोथिंबीर
तांदळाचे पीठ
तळलेला कढीपत्ता
उकडलेल्या अंड्यांना सोलून त्यांना गोल आकारात कापून घ्या.
एका भांड्यात मीठ, हळद, तिखट, धणे-जीरे पावडर, आलं-लसूण पेस्ट, तळून कुचकरलेला कढीपत्ता, गरम मसाला, थोडं पाणी आणि 2 चमचे तांदूळाचे पीठ एकत्र करून घट्टसर मिश्रण तयार करा.
आता ही पेस्ट अंड्यांच्या कापांना दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित लावून घ्या, जेणेकरून मसाल्याची चव प्रत्येक कापात मुरेल. त्यानंतर एका कढईत तेल गरम करून त्यात कढीपत्ता घाला. तेल तापल्यावर अंड्याची कापे काळजीपूर्वक ठेवून दोन्ही बाजूंनी खरपूस भाजून घ्या.
भाजून झाल्यानंतर वरून ताजी कोथिंबीर घालून सजवा. गरमागरम अंड्याची कापे लगेच सर्व्ह करा. ही कापे तुम्ही वरण-भात, पोळी, भाकरी किंवा अगदी नाश्त्यासाठी ब्रेडसोबतही आनंदाने खाऊ शकता.
ही डिश फक्त चवदारच नाही, तर प्रोटीनने भरपूर असल्यामुळे पौष्टिक देखील आहे. पावसाळ्यात किंवा थंड हवेत गरमागरम अंड्याची कापे चहा किंवा सूपसोबत खाल्ल्यास त्याची मजा काही वेगळीच असते.