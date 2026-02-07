English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'त्यांनी तुम्हाला नकार दिला तर, मैत्रीचे नातेही तुटले तर...' अशी भीती तुम्हालाही वाटतेय? मग ही बातमी एकदा वाचाच

Propose Day Tips: सर्वाधिक नाती ऑफिस किंवा कॉलेजमध्येच जुळतात. आता वेलेंटाइन वीक सुरू झाला आहे. रोज डे झाल्यानंतर उद्या प्रपोज डे साजरा केला जाणार आहे. यावेळी ऑफिस-कॉलेजमधील तरुण पिढी त्यांच्या आवडत्या व्यक्तीजवळ त्यांचे प्रेम व्यक्त करतात. पण यानंतर नकार मिळाला तर काय करायचे? हा प्रश्न गोंधळ निर्माण करणारा असतो. तुम्हाला ही हा प्रश्न सतावत असेल तर काळजी करू नका. काही सोप्या टिप्स वापरून तुम्ही परिस्थिती अलगद हाताळू शकता.   

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 7, 2026, 03:07 PM IST
Know How to Handle a Proposal Rejection in College Or Office: आज 7 फेब्रुवारीपासून वेलेंटाइन वीकला सुरूवात झाली आहे. हा आठवडा प्रेमीयुगलांसाठी सर्वात खास असतो. या आठवड्यातील दुसरा दिवस प्रपोज डे म्हणून साजरा केला जातो. यादिवशी अनेकजण त्यांच्या आवडत्या व्यक्तीकडे त्यांचे प्रेम व्यक्त करतात. विशेषतः ऑफिस, कॉलेजला जाणाऱ्या तरुण पिढीमध्ये मोठा उत्साह असतो. अशावेळी आवडत्या व्यक्तीकडून नकार मिळेल अशी सर्वात मोठी भीती प्रत्येकाच्याच मनात असते. त्याहूनही गोंधळात टाकणारा प्रश्न म्हणजे, नकार मिळाल्यानंतर नात्यातील मैत्री टिकेल का? ती कशी टिकवायची? त्यानंतरच्या क्षणाला कसे हाताळायचे? तुम्हीही या प्रश्नांच्या चक्रव्युहात अडकला असला तर, काळजी नका करू आम्ही सांगितलेल्या काही टिप्स तुम्हाला नक्कीच उपयोगी पडतील. 

ऑफिस किंवा कॉलेजमध्ये प्रेम व्यक्त करावे का?

सर्वप्रथम हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की, ऑफिस किंवा कॉलेजमध्ये प्रेम व्यक्त करणे कितपत योग्य आहे? ऑफिस आणि कॉलेज हे काम करण्याचे आणि शिकण्याचे ठिकाण आहे. त्यामुळे तिथे कोणालाही प्रपोज करणे थोडे कठीण असू शकते. प्रपोज करण्यापूर्वी समोरच्या व्यक्तीच्या मनातही समान भावना आहेत का? हे समजून घेणे आवश्यक आहेत. बऱ्याच कंपन्यांमध्ये सहकाऱ्यांसह प्रेमसंबंध ठेवण्याबाबात कडक नियम असतात. अशा नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास तुमची नोकरी धोक्यात येऊ शकते. म्हणूनच थोडी खबरदारी बाळगणे आवश्यक आहे. तसेच कॉलेजमध्ये तुम्ही एखाद्या मुलीला किंवा मुलाला प्रपोज करत असाल आणि ही गोष्ट त्या व्यक्तीला न आवडल्यास, तुमच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम होऊ शकतो. 

 

समोरच्या व्यक्तीने नकार दिल्यास काय कराल? 

भावना व्यक्त केल्यानंतर समोरून नकार आला तर, ती परिस्थिती शांतपणे कशी हाताळायची हे जाणून घ्या. समोरच्या व्यक्तीने दिलेल्या नकाराचा सन्मान करा. त्यांना का?, माझ्यात काय कमी आहे? असे प्रश्न विचारून भांबावून सोडू नका किंवा स्वतःला योग्य ठरवण्याचा प्रयत्न करू नका. तसेच नकार मिळाल्यावर राग येणे स्वाभाविक आहे पण रागाच्या भरात तुम्ही समोरच्याचे मन दुखावणार नाही याची काळजी घ्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तुमच्या आणि तुमच्या आवडत्या व्यक्तीमध्ये जे काही झाले ते मित्रांना सांगू नका. भावनेच्या भरात समोरच्या व्यक्तीला वारंवार कॉल किंवा मेसेज करणे टाळा. त्याऐवजी त्यांना विचार करण्यासाठी थोडा वेळ देणे आवश्यक आहे. 

 

नकार मिळाल्यानंतर मैत्रीचे नाते कसे वाचवाल?

तुमच्यामध्ये समजूतदारपणा असणे आवश्यक आहे. नकार मिळाल्यानंतरही जर तुम्हाला तुमची मैत्री किंवा व्यावसायिक संबंध टिकवायचे असतील तर, मिळालेल्या नकाराचा स्वीकार करा. त्यांना त्यांचा वैयक्तिक वेळ द्या. सन्मानपूर्वक अंतर ठेवा आणि कामाच्या किंवा अभ्यासाच्या ठिकाणी याबद्दल बोलणे टाळा. तुमच्या या समजूतदारपणामुळे कदाचित समोरच्या व्यक्तिचा निर्णय बदलू शकतो आणि होकारही मिळू शकतो. 

