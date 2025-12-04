English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

थंडीमध्येही अनेक जण रजाई किंवा चादरीतून पाय बाहेर का ठेवतात? 5 मुद्द्यांमधून जाणून साइंस

तुम्ही अनेकांना पाहिलं असेल एकीकडे एसी लावायचा आणि अंगावर रजाई घेऊन झोपायचं. पण हो, पाय मात्र रजाई किंवा चादरीतून पाय बाहेर ठेवायचे. तुम्हाला पण आहे का अशी सवय? यामागील वैज्ञानिक कारणं तुम्हाला माहितीये का?

नेहा चौधरी | Updated: Dec 4, 2025, 07:20 PM IST
थंडीमध्येही अनेकांना रजाई किंवा चादरीतून पाय का बाहेर का ठेवतात? 5 मुद्द्यांमधून जाणून साइंस

या जगात जेवढी माणसं आहेत, तेवढं त्यांचे वेगवेगळ्या सवयी असतात. खास करून झोपबद्दल अनेकांच्या वेगवेगळ्या सवयी असतात. कोणाला शांत झोपेसाठी खास त्यांची आवडीची मऊ उशी लागते. तर काहींना खोलीत अंधार असेल तरच झोप लागते. तर काहींना त्यांची आवडीची जागा, पांघरून, अगदी मस्त थंडी हवा लागते. पण काहींना लोकांना अशी सवय असते की, एसी लावायचा, मस्त ब्लँकेट घ्यायचं पण हो, पाय मात्र ब्लँकेटच्या बाहेर ठेवायचे. ही सवय नाही यामागील वैज्ञानिक कारणं असतात. ही काय कारणं आहेत, आज आपण जाणून घेणार आहोत. 

Add Zee News as a Preferred Source

पहिले कारण - चादरीखाली गुदमरल्यासारखं वाटतं

वैज्ञानिक कारणं असं आहे की, अनेक लोकांना जड रजाई किंवा ब्लँकेटखाली गुदमरल्यासारखे वाटतं. अगदी थोडीशी बंधनाची भावना ज्यांना शांत झोपण्यासाठी अडचण निर्माण करते. अशा परिस्थितीत, अगदी फक्त एक पाय बाहेर काढला तरी त्यांना स्वातंत्र्याची भावना निर्माण होते. हा छोटासा बदल मज्जासंस्था शांत करतो आणि शरीराला झोपण्यास मदत करतो. 

बालपणीच्या सवयी...

अनेकांची बालपणाची सवय मोठ्यापणीही त्यांच्यासोबत असते. जसे की आवडत्या ब्लँकेटमध्ये झोपणे, उशीखाली हात ठेवणे किंवा एक पाय बाहेर ठेवून झोपणे. जर्नल ऑफ सायकोसोमॅटिक रिसर्चमध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनातून असं दिसून आलंय की या सवयी कायम राहतात कारण त्या मेंदूला सुरक्षितता आणि आरामाचा संदेश देण्यास मदत करतात. यामुळे ताण कमी होऊन शांत झोपण्यास मदत होते.

सूक्ष्म-स्वातंत्र्याची भावना!

अनेकांना तणावाची भावना असल्याने झोप लागण्यास त्रास होतो. हा एक मानसिक समाधानाचा भाग आहे, जेव्हा ती व्यक्ती पांघरूनातून पाय बाहेर काढल्यास ते मिळतं. 

मेंदूसाठी 'झोपेचा संकेत'...

अनेकांना शरीराला झोपेचे संकेत देण्यासाठी रुममधील दिवे मंद करणे, पायमोजे घालणे अशा सवयी म्हणजे चला झोपेची वेळ झाली. अशा प्रकारे अनेक जण मेंदूला झोपेचे संकेत देत असतो. 

तर अनेकांना झोपेत हालचाली करण्याची सवय असते. खरं तर त्यामागे अनेक वेळा दिवसभरातील थकवा किंवा चिडचिड त्यातून दिसते. दिवसभराचा हा ताण अनेक वेळा झोपेवर परिणाम करतो. 

उत्तम आरोग्यासाठी चांगली झोप ही फार आवश्यक असते. त्यामुळे तुमची ही एक छोटीशी सवय चादरीबाहेर पाय काढणे नक्कीच तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
sleeping with one foot outwhy do I sleep with one foot outpsychological reasons for sleeping with foot outsleep habits and comfortunusual sleeping positions

इतर बातम्या

थंडीमध्येही अनेक जण रजाई किंवा चादरीतून पाय बाहेर का ठेवतात...

Lifestyle