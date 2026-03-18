  Gudi Padwa 2026: गुढीपाडव्याच्या दिवशी पाहुण्यांसाठी बनवा झटपट स्नॅक्स! साहित्यही लागणार नाही जास्त

Gudi Padwa 2026: गुढीपाडव्याच्या दिवशी पाहुण्यांसाठी बनवा झटपट स्नॅक्स! साहित्यही लागणार नाही जास्त

Sweet & Salty Biscuit Lemon Tart Recipe: गुढीपाडव्याच्या सण म्हंटल की हिंदू नववर्षाच्या स्वागताला कुटुंब, मित्र परिवार एकत्र येणारचं! मग अशावेळी घरी येणाऱ्या पाहुण्यासाठी तुम्ही नेहमीपेक्षा काही तरी हटके झटपट स्नॅक्स बनवू शकता. चला याची रेसिपी जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 18, 2026, 10:06 PM IST
How to make Lemon Tart recipe for Gudi Padwa:  गुडी पाडवा म्हणजे हिंदू नववर्ष! हा सण हे मित्र, कुटुंबीय आणि शेजाऱ्यांसोबत एकत्र येऊन साजरे करण्याचे संधी असतात. यावेळी घरात पाहुण्यांची वर्दळ असते आणि प्रत्येकजण सणाचे आनंदाने स्वागत करतो. पाहुण्यांना चांगल्या आणि नवीन पदार्थांची चाखवण्यासाठीची ही एक चांगली संधी असत. जे पदार्थ  पाहुण्यांना आधीच माहिती असतात ते देणे थोडं छान वाटतं नाही. पण जर तुम्ही वेगळ्या आणि लक्षात राहणाऱ्या डिशेश जर पाहुण्यांना दिल्या तर नक्कीच सगळ्यांचं आवडेल. यासाठी एक सोपा उपाय म्हणजे रोजच्या पँट्रीतील सामान वापरून तुम्ही खास रेसिपी वापरू शकता. बिस्किट्सचा वापर करून झटपट गोड डेजर्ट देखील तयार करता येतो. चला गोड आणि तिखट बिस्किट लेमन टार्टची ब्रिटानिया 50-50 मसका चस्का बिस्किट्सचा वापर करून झटपट होणारी रेसिपी जाणून घेऊयात. 

गोड आणि तिखट बिस्किट लेमन टार्ट

क्रंची बिस्किट बेस आणि स्मूथ लिंबाच्या फिलिंगने तयार झालेला हा डेजर्ट ताजेपणा आणि श्रीमंतीचे मिश्रण आहे. हे डेजर्ट हलकं आणि टेस्टने समृद्ध आहे , ज्यामुळे सणाच्या वेळी हे डेजर्ट झटपट तयार केलं जाऊ शकतो आणि पाहुण्यांपुढे तुम्ही सुंदर पद्धतीने सर्व्ह केलं जाऊ शकतो.

गोड आणि तिखट बिस्किट लेमन टार्टची सोपी रेसिपी:

टार्ट बेस:

ब्रिटानिया 50-50 मसका चस्का बिस्किट्सचा एक पॅक घ्या आणि मिक्सरमध्ये ते बारीक क्रम्ब्स होतील असे करून घ्या.

त्यात 4 चमचे बटर घाला आणि नीट मिसळा, खालूवरून छान एकसारखा होईपर्यंत मिक्स करा.

मिश्रण टार्ट मोल्डच्या तळाशी समप्रमाणात पसरवून, चांगले दाबा आणि बेस तयार करा.

हे मोल्ड्स 30 मिनिटे फ्रिजमध्ये ठेवा, ज्यामुळे बेस नीट सेट होईल.

लेमची फिलिंग:

एका पॅनमध्ये ¾ कप साखर आणि ½ चमचे व्हॅनिला एसेन्स घाला.

त्यात 2 चमचे लिंबाचा रस आणि 1 चमचा लिंबाची झेस्ट घाला.

3 चमचे कॉर्न फ्लोअर आणि 1 कप दूध घाला आणि चांगले मिसळा, गुठळ्या होणार नाही याची काळजी घ्या.

मिश्रण मध्यम आचेवर शिजवा जोपर्यंत ते घट्ट होईपर्यंत.

¼ चमचे हळद आणि 2 चमचे बटर घाला आणि चांगले व्हिस्क करा, ज्यामुळे मिश्रण स्मूथ होईल.

एकत्र करा आणि सर्व्ह करा 

लेमनच्या मिश्रणाला थोडं थंड होऊ द्या.

तयार बिस्किट टार्ट मोल्ड्समध्ये फिलिंग घाला.

टार्ट्स 30 मिनिटे फ्रिजमध्ये ठेवा, जेणेकरून ते सेट होतील.

हे गोड आणि तिखट डेजर्ट चिल करून सर्व्ह करा.

सणाच्या वेळेस थोडक्यात आणि प्रभावीपणे तयार होणारा हा गोड डेजर्ट पाहुण्यांसाठी एक ताजेतवाने आणि चवदार पदार्थ म्हणून नक्कीच आवडेल. 

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

