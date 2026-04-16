'कधीच शर्ट काढून बेडवर....'; आर माधवनने मुलाला दिलेला सल्ला चर्चेत; पालक म्हणून तुम्हाला पटतोय का?

अभिनेता आर माधवन 'धुरंधर 2' सिनेमामुळे लोकांच्या आणखी पसंतीला पडलंय. आर माधवनने आपल्या करिअरसोबतच खासगी आयुष्यातून प्रेक्षकांसमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. आर माधवनने आपल्या मुलाला वेदांतला दिलेला सल्ला सध्या चर्चेचा विषय आहे. आर माधवनने असा सल्ला का दिला? पालकांना ही गोष्ट पटतेय का?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 16, 2026, 07:32 PM IST
आर माधवन या अभिनेत्याने 'धुरंधर' सिनेमाच्या दुसऱ्या भागात अजय सान्यालची भूमिका साकारली आहे. या सिनेमाने जवळपास हिंदी ब्लॉक बस्टर सिनेमांचे सर्वच रेकॉर्ड मोडले आहेत. आर माधवन आपल्या प्रत्येक सिनेमातून वेगळेपण जपत असतो. आर माधवन अभिनयासोबतच सर्वोत्कृष्ठ बाबा आहे, हे त्याने वेळोवेळी अधोरेखित केलं आहे. सध्या तो मुलाला दिलेल्या एका सल्ल्यामुळे चर्चेत आहे. त्याने मुलाला सल्ला दिला आहे की, कधीच कुणाच्या बेडवर शर्टलेस होऊन झोपू नकोस? अनेक पालकांना आणि मुलांना हा सल्ला का दिला? किंवा आर माधवन याचा याबाबत काय विचार आहे. यावरही मार्गदर्शन केलं आहे. 

आर माधवनचा मुलगा वेदांत हा स्विमर असून त्यान मलेशिया ओपनमध्ये पाच गोल्ड मेडल, डेनिश ओपनमध्ये एक गोल्ड आणि रजत पदक स्वीकारलं आहे. याशिवाय त्याने लातवियाई ओपन आणि थायलंड ओपनमध्ये कांस्य पदक पटकावलं आहे. तसेच राष्ट्रमंडल युवा खेळात त्याला पाचवे स्थान मिळाले आहे. 

वेदांतला आर माधवन असं का म्हणाला? 

आर माधवन म्हणाला की, जेव्हा लोक माझ्या कामाचं कौतुक करतात तेव्हा मला ते आवडतं. पण जेव्हा मी माझ्या मुलाला चांगली शिकवण देतो, असं सांगतात तेव्हा मला त्याचा अभिमान वाटतो. त्यामुळे ही गोष्ट वेदांतने जपून ठेवली पाहिजे, असं त्याला वाटतं. या सगळ्यावर आर माधवनने वेदांतला लोकप्रियतेसोबत जबाबदाऱ्यांची जाणीव देखील करुन दिली आहे. मालिनीसोबतच्या मुलाखतीत, आर माधवन सांगतो की, तू शर्ट काढून कुणाच्याही बेडवर झोपू शकत नाही. कारण तसा फोटो एक ब्रेकिंग न्यूज बनेल. तू आपल्या मित्रांकडे इतका बेजबाबदार राहून नाही चालणार. तुला तुझ्या ओळखीसोबतच एक आदर्श जबाबदारी सांभाळावी लागेल. कारण सामान्य माणूस सांगतो की, मला तुमच्या कामासोबत वेदांतमुळेही तुमचा अभिमान वाटतो. 

(हे पण वाचा - आशा भोसलेंनी जनाईचं नाव कुठून ठेवलं? नावामागची गोष्ट अतिशय इंटरेस्टिंग, थेट साताऱ्याशी आहे कनेक्शन) 

 

पालकांना हा मुद्दा पटला का?

अनेक पालकांना वाटेल की, आर माधवन त्याच्या मुलाशी असं का बोलत आहे? तर एक पालक म्हणून मुलांना काही गोष्टी स्पष्टपणे सांगणे गरजेचे असते. एवढेच नव्हे तर एका वयानंतर पालकांनी मुलांशी मित्र होऊन एक संवाद साधणं गरजेचं असतं. नकळत्या वयात केलेली एक लहानशी चूक देखील माणसाला महागात पडू शकते. अगदी तसंच हे आहे. पालकांनी मुलांना सावध करणं गरजेच असतं. 'तुला माहीत आहे की तुझं आयुष्य, दुर्दैवाने असो वा सुदैवाने, सुख-समृद्धीने भरलेलं असेल, कारण तू माझा मुलगा आहेस.'याची जाणीव ठेवून तुला वागावं लागणार आहे. पालकांनी मुलांना ही जाणीव करुन देणे अत्यंत गरजेची असते. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

इतर बातम्या

यापुढे मतदान न करणाऱ्यांना अटक होणार? सुप्रीम कोर्टाने दिला...

भारत