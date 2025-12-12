English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Fake Friend कसे ओळखाल? तुमच्या मित्रांमध्ये तर 'हे' 5 गुण तर नाही ना?

आपल्याला अनेकदा अनोळखी लोकांची भीती वाटते, तर खरा धोका आपल्याच मित्रमंडळात लपलेला असतो.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 12, 2025, 09:59 PM IST
Fake Friend कसे ओळखाल? तुमच्या मित्रांमध्ये तर 'हे' 5 गुण तर नाही ना?

"शत्रू तुमच्या समोर उभा असल्याने त्याच्या हल्ल्यापासून वाचणे सोपे असते, पण हातात खंजीर घेऊन तुमच्या शेजारी हसत बसलेला मित्र कसा असेल?" इतिहास साक्षीदार आहे की सर्वात मोठे किल्ले बाह्य हल्ल्यांमुळे नव्हे तर आतील देशद्रोही लोकांमुळे कोसळले आहेत. हेच आपल्या जीवनाला लागू होते. 

असे म्हणतात की "मित्र म्हणजे आपण निवडलेले कुटुंब." खरा मित्र तुमचे जीवन स्वर्ग बनवू शकतो, परंतु जर तो मित्र खोटा निघाला तर ते "गवतातील सापा" पेक्षा कमी नसतात. खोटे मित्र तुमच्यासोबत हसतात पण तुमच्या पाठीमागे तुम्हाला कमजोर करतात.

बऱ्याचदा, आपण भावनांनी भरकटतो आणि अशा लोकांवर विश्वास ठेवतो जे त्याची लायकी नसतात. पण काळजी करू नका. मानसशास्त्र आणि अनुभवाच्या आधारे, खरा आणि खोटा मित्र यांच्यात फरक करण्याचे पाच खात्रीशीर मार्ग येथे आहेत.

संकटाच्या काळात नेटवर्क कव्हरेजबाहेर

खोट्या मित्राचे सर्वात मोठे लक्षण म्हणजे ते "हंगामी पक्ष्यासारखे" असतात. जेव्हा तुम्ही बरे वाटत असाल, पार्टी करत असाल किंवा प्रवास करत असाल, तेव्हा ते सर्वात आधी येतील, पण जेव्हा तुम्हाला संकटाचा सामना करावा लागेल - मग ते आर्थिक संकट असो किंवा आजारपण - ते अचानक गायब होतील. त्यांच्याकडे नेहमीच एक सबब असेल, जसे की "मित्र, मी खूप व्यस्त होतो" किंवा "माझा फोन बंद होता."

तुमच्या यशाने चेहरे चमकतील

खरा मित्र तुमचा विजय स्वतःचा मानतो, परंतु "गवतातील साप" तुमची प्रगती पाहून कधीही आनंदी होणार नाही. जेव्हा तुम्हाला बढती मिळते किंवा काही चांगली बातमी मिळते तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्याकडे लक्ष द्या. ते खरोखर आनंदी आहेत का, की ते "तू नशीबवान आहेस" असे उपहास करतात? जर ते तुमच्या यशाचा हेवा करत असतील तर सावध रहा.

विनोदाच्या नावाखाली अपमान करणे

मित्रांमध्ये विनोद करणे आणि छेडछाड करणे सामान्य आहे, परंतु एक बनावट मित्र अनेकदा सार्वजनिकरित्या तुमचा अपमान करण्याचा प्रयत्न करतो. ते सार्वजनिकरित्या तुमच्या कमकुवतपणाची थट्टा करतील आणि जेव्हा तुम्ही नाराज व्हाल तेव्हा ते म्हणतील, "अरे, तू नाराज झालास, मी फक्त विनोद करत होतो." लक्षात ठेवा, जो मित्र तुमचा आदर करू शकत नाही तो मित्र होऊ शकत नाही.

माहिती पसरवणे

तुमचा मित्र इतर लोकांचे गुपिते तुमच्यासोबत शेअर करतो का? जर असेल तर लक्षात ठेवा की ते तुमचेही गुपिते शेअर करू शकतात. बनावट मित्र कधीही गुपिते ठेवू शकत नाही. त्यांचे काम "पोस्टमन" म्हणून काम करणे आहे, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी बातम्या पोहोचवणे. अशा लोकांना तुमचे मन उघडण्यापूर्वी दोनदा विचार करा.

फक्त त्यांची स्वतःची "राम-कहाणी" सांगणे

संभाषणे नेहमीच दुतर्फा असले पाहिजेत, परंतु बनावट मित्र फक्त स्वतःशीच संबंधित असतो. जेव्हा तुम्ही त्यांच्यासोबत तुमच्या समस्या शेअर करण्याचा प्रयत्न करता तेव्हा ते तुम्हाला अडवतील आणि तुम्हाला त्यांच्या समस्या सांगू लागतील. त्यांना तुम्हाला कसे वाटते याची पर्वा नाही; त्यांना फक्त कोणीतरी त्यांचे ऐकावे किंवा त्यांच्या भावनांची कदर करावी असे वाटते.

गर्दी कमी करा, पण ते खरे मित्र ठेवा

जर तुम्हाला तुमच्या गटात वरील गुण असलेले कोणी दिसले तर लगेच स्वतःपासून दूर राहा. लक्षात ठेवा, १०० खोट्या मित्रांपेक्षा एकच खरा मित्र असणे चांगले. या "विषारी" लोकांना तुमच्या आयुष्यातून काढून टाका आणि तुमच्या मानसिक आरोग्याला प्राधान्य द्या.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

