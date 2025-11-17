'स्लीप डिवोर्स'; जोडप्यांमध्ये झपाट्यानं पसरतोय हा ट्रेंड; नात्यांमधील दुराव्याचा हा कोणता प्रकार?

What is Sleep Divorce: जोडप्यांमध्ये बहुविध कारणांमुळं, बहुविध प्रसंगी आणि वेगवेगळ्या परिस्थितीदरम्यान मतमतांतरं पाहायला मिळतात. प्रत्यक्षातच दोन व्यक्ती आणि त्यांचे दोन स्वभाव तितकेच विभक्त असल्या कारणानंसुद्धा हे मतभेद असू शकतात. मात्र, अनेकदा या मतभेदांना क्षुल्लक निमित्तंसुद्धा पुरेसं असतं. काही वेळप्रसंगी हे मतभेद विकोपास जातात आणि यातूनच नातं जवळपास तुटण्याच्या वळणावर येतं. आयुष्यभर साथ देण्यच्या आणाभाका खाणारी हीच मंडळी कधी एकदा या नात्यातून मोकळे होतो याची वाट पाहू लागतात.
अशा या जोडप्यांमध्ये आणि प्रामुख्यानं तणावाच्या काळातून जाणाऱ्या जोडप्यांमध्ये 'स्लीप डिवोर्स' नावाची संकल्पना रुजताना दिसत आहे अनेक युरोपीय देशांमध्ये घटस्फोटाच्या या संकल्पनेकता वापर होताना दिसत असून, यामध्ये जोडपी एकमेकांसमवेत बेड शेअर करत नाहीत. अर्थात जगासमोर ते एकत्र असले तरीही घरात मात्र त्याच्यातील दुरावा दर्शनीय असतो. स्वीडन आणि नॉर्वेसारख्या देशांमध्ये आपल्या आरोग्यासह झोप चांगली होण्यासाठी जोडप्यांनीच हा दुरावा स्वीकारल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र तैवानमध्ये झालेल्या एका निरीक्षणानंतर मात्र त्यावर काही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
'स्लीप डिवोर्स' म्हणजे जोडप्यांनी एका बेडवर किंवा एका खोलीत न झोपणं. उलटपक्षी त्यांचे पलंग आणि त्यांच्या खोल्या वेगळ्या असतात. आपल्या झोपेवर जोडीदाराच्या घोरण्याचा किंवा वारंवार झोपेत हालचाली करण्याच्या सवयींचा परिणाम होऊ न देणं हा त्यामागचा मुख्य हेतू असतो. युरोपात याकडे एक आरोग्यदायी सवय म्हणून पाहिलं जात आहे. ज्यामुळं अनेकांनाच आपली झोप पूर्ण करता येत आहे.
दरम्यान, ‘बीएमसी पब्लिक हेल्थ’मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका निरीक्षणपर अहवालामध्ये देण्यात आलेल्या माहितीनुसार उत्तर तैवानच्या 860 प्रौढ जोडप्यांची झोपण्याची सवय आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर हे अध्ययन करण्यात आलं. ज्यामध्ये झोपेच्या गुणवत्तेसोबत मानसिक आरोग्य, आयुष्यातील समाधान, शांतता यांचंही निरीक्षण करण्यात आलं. यामध्ये ही बाब निष्पन्न झाली की, एकत्र बेड शेअर करणाऱ्या जोडप्यांच्या तुलनेत वेगळं झोपणाऱ्या जोडप्यांटी मानसिक स्थिती कमकुवत होती. म्हणजेच वेगळं राहिल्यानं झोप मिळत असली तरीही भावना आणि मनावर त्याचा नकारात्मक परिणाम होत आहे.
'स्लीप डिवोर्स'चे फायदे असले तरीही यामुळं जोडप्यांमध्ये कितीही नाकारलं तरीही दुरावा निर्माण होऊन पुढं जवळीक, नात्यातील सुरक्षितता आणि आपलेपणाचा अभाव जाणवू लागलो आणि नकळत नात्यातील दरी वाढते असं निरीक्षणातून समोर आलं. स्लीप स्पेशलिस्ट वेंडी ट्रॉक्सेल यांच्या मते जोडप्यांच्या या सवयींचा त्यांच्या शरीरावर थेट परिणाम दिसून येतो. वेगळं झोपल्यानं अनेकदा नात्यात तणाव वाढचो, संवादाअभावी नातं कमकुवत होत जातं. ज्यामुळं या 'स्लीप डिवोर्स'च्या दोन बाजू आहेत ही बाब नाकारता येत नाही.
स्लीप डिवोर्स म्हणजे नेमके काय?
जोडपे एकाच बेडवर किंवा एकाच खोलीत न झोपता स्वतंत्र खोल्या/पलंग वापरणे. हे कायमस्वरूपी “झोपेचा घटस्फोट” आहे – लग्न कायम असते, फक्त रात्रीची झोप वेगळी होते.
युरोपात हे किती प्रमाणात आहे?
स्वीडन, नॉर्वे, डेन्मार्क, ब्रिटनमध्ये 30-40% जोडपी नियमितपणे वेगळे झोपतात. अमेरिकेत American Academy of Sleep Medicine च्या 2024 च्या सर्वेनुसार 35% पेक्षा जास्त जोडपी स्लीप डिवोर्स घेतात किंवा घेण्याचा विचार करतात.
स्लीप स्पेशलिस्ट वेंडी ट्रॉक्सेल काय म्हणतात?
“जर तुम्ही ते रोज काढून टाकलेत तर नात्यातील जवळीक आणि सुरक्षिततेची भावना कमी होते. दीर्घकाळात हे नाते कमकुवत करू शकते.”