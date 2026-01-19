Republic Day Speech : स्वातंत्र्य दिनासाठी मराठमोळे भाषण, 26 जानेवारी रोजी जिंकाल साऱ्यांचं मन

26 जानेवारी हा आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाचा दिवस आहे. हा दिवस आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याचे, एकतेचे आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतीक आहे. 1950 मध्ये संविधान स्वीकारल्यानंतर भारताने एका नवीन अध्यायाला सुरुवात केली.
आज आपण सर्वजण प्रजासत्ताक दिनानिमित्त एकत्र आलो आहोत. हा दिवस आपल्या देशाच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा क्षण आहे, जेव्हा आपला देश १९५० मध्ये प्रजासत्ताक बनला. आपला देश, भारत, एक महान राष्ट्र आहे, जो विविधतेत एकतेचे प्रतीक आहे. आपल्या देशात विविध धर्म, जाती आणि संस्कृतीचे लोक राहतात, परंतु आपण सर्व एकाच राष्ट्राचे नागरिक आहोत.
आपल्या संस्थापक पूर्वजांनी आपल्याला एक मजबूत आणि न्याय्य संविधान दिले, जे आपल्याला समानता, न्याय आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार हमी देते. आपण सर्वांनी आपल्या देशाला चांगल्या भविष्याकडे नेण्यासाठी आणि आपल्या संविधानाने हमी दिलेले समानता, न्याय आणि स्वातंत्र्याचे अधिकार प्राप्त करण्यासाठी एकत्र काम करूया.
आपल्या देशाची एकता आणि अखंडता राखण्यासाठी, आपण आपल्या देशाशी एकनिष्ठ राहिले पाहिजे. आपण आपल्या देशाची सेवा आणि संरक्षण केले पाहिजे. आपण सर्वांनी आपल्या देशासाठी एकत्र काम करूया आणि ते एक महान राष्ट्र बनवूया. जय हिंद! जय भारत!”
गया प्रसाद शुक्ल यांच्या या ओळी देशभक्ती जागृत करण्यासाठी किंवा देशभक्तीच्या अभावाबद्दल कोणालाही दोषी वाटण्यासाठी नाहीत. उलट, देशाप्रती असलेली त्यांची कर्तव्ये समजून घेणे ही काळाची गरज आहे आणि प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. देशात संविधान लागू झाल्यापासून आज 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. 75 वर्षांत, आपल्या देशाने गंभीर आर्थिक संकटापासून ते चंद्रावर पोहोचण्यापर्यंत अनेक टप्पे गाठले आहेत आणि अजून बरेच काही साध्य करायचे आहे.
आपल्या देशासाठी, आज इतिहासात कोरलेला, सुवर्णाक्षरांनी कोरलेला, गौरवशाली दिवस आहे. आज, आपण सर्वजण 26 जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करण्यासाठी येथे जमलो आहोत. हा दिवस आपल्याला आपल्या संविधानाची आठवण करून देतो, जो 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू करण्यात आला होता.
