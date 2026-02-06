English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • Lifestyle
  • Rose Day 2026: व्हॅलेंटाइन वीकची सुरुवात Rose Day नेच का? कारण अशी सुरु झालेली ही प्रेमाची परंपरा

Rose Day 2026: व्हॅलेंटाइन वीकची सुरुवात Rose Day नेच का? कारण 'अशी' सुरु झालेली ही प्रेमाची परंपरा

Rose Day: फेब्रुवारी महिना सुरू होताच वातावरणात आपोआपच प्रेमाची गोड भावना पसरते. बाजारात रंगीबेरंगी गुलाब दिसू लागतात आणि कपल्स खास दिवसाची तयारी करताना दिसतात. याच रोमँटिक वातावरणातून व्हॅलेंटाइन वीकची सुरुवात होते.  पण तुम्हाला माहित आहे का या वीकची सुरुवात 'रोझ डे'ने का होते? तसेच याची सुरुवात कशी झाली?

प्रिती वेद | Updated: Feb 6, 2026, 03:58 PM IST
Rose Day 2026: व्हॅलेंटाइन वीकची सुरुवात Rose Day नेच का? कारण 'अशी' सुरु झालेली ही प्रेमाची परंपरा

Rose day Special: फेब्रुवारी महिना सुरू होताच वातावरणात आपोआपच प्रेमाची गोड भावना पसरते. बाजारात रंगीबेरंगी गुलाब दिसू लागतात आणि कपल्स खास दिवसाची तयारी करताना दिसतात. याच रोमँटिक वातावरणातून व्हॅलेंटाइन वीकची सुरुवात होते. या प्रेमाच्या आठवड्याचा पहिला दिवस म्हणजे रोज डे. प्रेम व्यक्त करण्याचा हा सर्वात सोपा, सुंदर आणि न बोलता भावना सांगणारा दिवस मानला जातो. म्हणूनच दरवर्षी अनेक जण या दिवसाची उत्सुकतेने वाट पाहतात.

Add Zee News as a Preferred Source

Rose Day 2026 कधी आहे?
दरवर्षीप्रमाणे 2026 मध्येही रोज डे 7 February रोजी साजरा केला जाणार आहे. यंदा हा दिवस Saturday ला येत असल्यामुळे प्रेमी जोडप्यांसाठी तो अधिक खास ठरणार आहे. शनिवार असल्याने अनेकांना आपल्या पार्टनरसोबत वेळ घालवण्यासाठी संपूर्ण वीकेंड मिळणार आहे. त्यामुळे फिरायला जाणे, सरप्राइज देणे किंवा साधा वेळ एकत्र घालवणे सहज शक्य होणार आहे.

व्हॅलेंटाइन वीकची सुरुवात रोज डेनेच का होते?
प्रेमाची सुरुवात शब्दांपेक्षा भावनांनी होते, असे मानले जाते. अनेक वेळा मनातले बोलून दाखवणे अवघड जाते. अशा वेळी एक गुलाब त्या भावना सहज पोहोचवतो. म्हणूनच रोज डे हा प्रेमाच्या प्रवासातील पहिला टप्पा मानला जातो. इतिहासात पाहिले तर 19 व्या शतकात फुलांच्या माध्यमातून भावना व्यक्त करण्याची पद्धत लोकप्रिय झाली होती. गुलाबाला प्रेम, आकर्षण आणि नात्यांतील कोमलता यांचे प्रतीक मानले गेले. त्यामुळेच प्रेमाच्या आठवड्याची सुरुवात गुलाबाने होते, अशी धारणा आहे.

गुलाबाच्या रंगांमागचा अर्थ
लाल गुलाब हा खोल प्रेम आणि उत्कट भावनांचे प्रतीक मानला जातो. तुम्ही ज्यांच्यावर मनापासून प्रेम करता, त्यांना हा गुलाब दिला जातो. पिवळा गुलाब आनंद आणि मैत्री दर्शवतो. मित्रांसाठी किंवा निखळ नातेसंबंध साजरे करण्यासाठी हा रंग योग्य मानला जातो. गुलाबी गुलाब आदर, कौतुक आणि आभार व्यक्त करण्यासाठी दिला जातो. एखाद्याच्या स्वभावाने तुम्ही प्रभावित असाल, तर हा गुलाब योग्य ठरतो.

सफेद गुलाब शांतता, पवित्रता आणि नव्या सुरुवातीचे प्रतीक आहे. गैरसमज दूर करायचे असतील किंवा नात्याला नवी सुरुवात द्यायची असेल, तर हा गुलाब दिला जातो. नारंगी गुलाब आकर्षण, उत्साह आणि भावनिक ओढ दर्शवतो. तो समोरच्या व्यक्तीबद्दल वाटणारी ऊर्जा आणि उत्सुकता व्यक्त करतो.

गुलाब दिवसाचा इतिहास आणि महत्त्व
गुलाब दिनाचा फार जुना धार्मिक किंवा सांस्कृतिक इतिहास नाही. व्हॅलेंटाईन डे हा प्रेमाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी ओळखला जातो. एक अशी मान्यता होती की राणी विक्टोरियाच्या काळात लोकं प्रिय व्यक्तिला इंप्रेस करण्यसाठी फुलांचा वापार करु लागले कालांतराने, लोकांनी त्यांच्या प्रियजनांना त्यांच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी गुलाब देऊन हा दिवस खास बनवला आहे

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Rose Day 2026Rose Day dateValentine weekLove celebrationRose meaning

इतर बातम्या

अजित पवारांच्या जवळच्या व्यक्तीची CID चौकशी! 4 तास प्रश्नोत...

महाराष्ट्र बातम्या