साई सुदर्शनचं दमदार शतक, गळ्यात घातलेल्या निळ्या-पांढ-या पेंडंटचा अर्थ काय?

बंगळूरु येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर आज एक नवा इतिहास रचला गेला. गुजरात टायटन्सचा युवा सलामीवीर फलंदाज साई सुदर्शनने केवळ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुच्या गोलंदाजांची धुलाई करत शानदार शतक झळकावले नाही, तर महान ख्रिस गेलचा प्रदीर्घ काळापासूनचा विक्रमही मोडीत काढला. सुदर्शन आता आयपीएलच्या इतिहासात सर्वात जलद २,००० धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे. त्याने अवघ्या 57 चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले. यानंतर सगळीकडे साई सुदर्शनचीच चर्चा सुरु झाली. सामन्यादरम्यान साई सुदर्शनच्या गळ्यातील निळ्या-पांढऱ्या लॉकेटने लक्ष वेधलं. याचा अर्थ काय? ते गळ्यात का घालता? 'इव्हिल आय' (Evil Eye) हे एक प्राचीन संरक्षणात्मक प्रतीक आहे, ज्याला मराठीत आपण 'नजरबट्टू' म्हणू शकतो. हे प्रामुख्याने निळ्या रंगाच्या डोळ्याच्या आकाराचे असते आणि लोकांच्या वाईट नजरेपासून रक्षण करण्यासाठी वापरले जाते. साई सुदर्शनने हेच गळ्यात घातलं आहे.
हा ५००० वर्षांहून अधिक जुना इतिहास असलेला एक ताबीज किंवा संरक्षक दागिना आहे. जेव्हा कोणी व्यक्ती मत्सर किंवा वाईट हेतूने तुमच्याकडे पाहते, तेव्हा त्यातून निर्माण होणारी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हाला त्रास देऊ शकते, अशी प्राचीन मान्यता आहे. इव्हिल आय हे प्रतीक अशा नकारात्मक लहरींना शोषून घेते किंवा परावर्तित करते.
नकारात्मकतेपासून संरक्षण: हे परिधान करणाऱ्याला मत्सर, वाईट हेतू आणि अवांछित लक्ष यांपासून वाचवते.
सौभाग्य आणि सकारात्मकता: असे मानले जाते की हे प्रतीक जीवनात सुख, समृद्धी आणि चांगले आरोग्य घेऊन येते.
भावनिक स्थिरता: नकारात्मक ऊर्जा दूर ठेवल्यामुळे व्यक्तीला मानसिक शांतता आणि सुरक्षित वाटते.
संकटांपासून बचाव: काही संस्कृतींमध्ये हे अपघात किंवा दुर्दैवापासून वाचवण्यासाठी देखील प्रभावी मानले जाते.
हृदयाच्या जवळ: गळ्यात पेंडंट म्हणून इव्हिल आय घातल्याने ते हृदयाच्या जवळ राहते, ज्यामुळे ते तुमच्या भावनांचे आणि आत्म्याचे अधिक चांगल्या प्रकारे रक्षण करते असे मानले जाते.
दृष्टीपथात राहते: गळ्यातील हार इतरांच्या सहज नजरेस पडतो, त्यामुळे कोणाचीही वाईट नजर तुमच्यावर पडण्याऐवजी आधी या प्रतीकावर पडते आणि ती तिथेच नष्ट होते.
फॅशन आणि परंपरा: आजकाल हे केवळ आध्यात्मिक संरक्षणासाठीच नाही, तर एक स्टायलिश फॅशन ॲक्सेसरी म्हणूनही मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते.