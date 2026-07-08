/थंडगार पावसाळी वातावरणात खात असलेला समोसा आहे विदेशी! जाणून घ्या भारतात पोहण्याचा प्रवास

या पावसाळी वातावरणात किंवा इतर वेळी चहासोबत काहीतरी खमंग खायचं म्हटलं की सर्वप्रथम आठवतो तो गरमागरम समोसा. पावसाळा असो, मित्रांची मैफल असो किंवा ऑफिसमधील छोटेखानी समारंभ, समोसा हा अनेकांच्या आवडीचा पदार्थ आहे. हिरव्या चटणीसोबत किंवा गोड चिंचेच्या चटणीसोबत खाल्ला जाणारा समोसा आज भारतीय खाद्यसंस्कृतीचा अविभाज्य भाग वाटतो. पण हा पदार्थ मूळचा भारतातील नाही, हे अनेकांना माहीत नसते.
इतिहासकारांच्या मते, समोसाचा उल्लेख सर्वप्रथम 11व्या शतकातील पर्शियन साहित्यामध्ये आढळतो. त्याचा उगम मध्यपूर्वेतील इराण, इराक किंवा इजिप्त परिसरात झाल्याचे मानले जाते. त्या काळी हा पदार्थ त्रिकोणी आकाराचा बनवला जात असे आणि त्याला 'संबूसक' किंवा 'संबुसा' अशा नावांनी ओळखले जात असे. आजच्या समोसाप्रमाणे त्यामध्ये बटाट्याचे सारण नव्हते. त्याऐवजी पातळ कणकेच्या आवरणात खिमा, सुका मेवा, कांदा आणि सुगंधी मसाले भरून तो भाजला किंवा तळला जात असे. हा पदार्थ बराच काळ टिकत असल्याने व्यापारी आणि प्रवासी आपल्या प्रवासात तो सोबत नेत असत.
13व्या आणि 14व्या शतकात मध्य आशियातून व्यापारी, सूफी संत आणि सुलतान भारतात येऊ लागले. सिल्क रूटमार्गे आलेल्या या प्रवाशांसोबत समोसाही भारतात दाखल झाला. प्रसिद्ध कवी आणि इतिहासकार अमीर खुसरो तसेच प्रवासी इब्न बतूता यांच्या लिखाणात दिल्लीतील राजदरबारात समोसा दिला जात असल्याचे उल्लेख आढळतात. त्या काळात राजदरबारात तयार होणाऱ्या समोसामध्ये खिमा, कांदा, मसाले आणि सुका मेवा भरला जात असे. हा पदार्थ सुलतान आणि सरदारांमध्ये विशेष लोकप्रिय होता.
आजचा समोसा म्हटला की बटाटा, मटार आणि मसालेदार सारण डोळ्यासमोर येते. मात्र सुरुवातीला समोसा मांसाहारी स्वरूपातच तयार केला जात असे. 17व्या शतकात पोर्तुगीज व्यापाऱ्यांनी भारतात बटाटा आणला. पुढे ब्रिटिशांच्या काळात बटाट्याचा वापर सर्वसामान्यांच्या आहारात वाढू लागला. त्यानंतर समोसाच्या पारंपरिक खिम्याच्या सारणाची जागा उकडलेला बटाटा, मटार आणि भारतीय मसाल्यांनी घेतली.
भारतीय चवीनुसार या पदार्थात अनेक बदल झाले आणि समोसा पूर्णपणे भारतीय ढंगात तयार होऊ लागला. आज देशाच्या प्रत्येक भागात वेगवेगळ्या प्रकारचे समोसे मिळतात. कुठे बटाटा-मटार, कुठे पनीर, तर कुठे डाळ किंवा इतर नाविन्यपूर्ण सारण वापरले जाते.
समोशाचा जन्म जरी मध्यपूर्वेत झाला असला, तरी भारताने या पदार्थाला स्वतःची खास ओळख दिली. भारतीय मसाले, स्थानिक चव आणि विविध प्रादेशिक प्रयोगांमुळे समोसा आज भारतीय खाद्यसंस्कृतीचा अविभाज्य भाग बनला आहे. त्यामुळे त्याची मुळे परदेशात असली, तरी प्रत्येक घासात आज भारतीय चवीचीच खास ओळख अनुभवायला मिळते.