हेल्दी, हायड्रेटिंग आणि प्रोटीनने भरलेल्या ड्रिंकच्या शोधात आहात? सारा तेंडुलकरकडून शिका पिना कोलाडा स्मूदीची Recipe

Healthy Pina Colada Recipe: क्रिकेट लिजेंड सचिन तेंडुलकरची मुलगी सारा तेंडुलकर फक्त ग्लॅमर आणि ट्रॅव्हल व्हिडीओंसाठीच नाही, तर तिच्या हेल्दी रेसिपीजसाठीसुद्धा ओळखली जाते. पोषणतज्ज्ञ म्हणून नोंदणी असलेली सारा नेहमीच फिटनेस आणि हेल्दी लाइफस्टाइलचे टिप्स सोशल मीडियावर शेअर करत असते. अलीकडेच तिने इंस्टाग्रामवर "Basically, a pina colada that went to the gym" असा मजेशीर कॅप्शन देत पिना कोलाडाची हेल्दी स्मूदी रेसिपी चाहत्यांसोबत शेअर केली. हा स्मूदी उन्हाळ्यात हायड्रेशन, फायबर आणि प्रोटीनसाठी उत्तम असल्याचं ती म्हणाली.
1 कप फ्रोजन आंबा आणि अननस
1 टीस्पून भरडलेले जवस
1 टीस्पून सुके किसलेले नारळ
1 टीस्पून पाण्यात भिजवलेले चिया सीड्स
1 स्कूप व्हॅनिला व्हे प्रोटीन
अर्धा कप नारळपाणी
थोडं नारळाचं दूध
सारा सर्व घटक एकत्र ब्लेंड करून स्मूदी तयार करते. नंतर ती बर्फाच्या तुकड्यांनी भरलेल्या ग्लासमध्ये स्मूदी ओतते आणि वरून नारळाचे काप व आंब्याच्या स्लाइसने सजवते.
साराच्या मते, हा स्मूदी एकावेळी 25ग्रॅम प्रोटीन, पचनासाठी उपयुक्त फायबर आणि नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्स देतो. यामुळे वर्कआउटनंतर रिकव्हरी जलद होते, पचन सुधारते आणि शरीर हायड्रेट राहते तेही डेझर्टसारखा चविष्ट फ्लेवर देत.
ही स्मूदी हेल्दी राहून डेझर्टची मजा देणारा परफेक्ट फिटनेस ड्रिंक असल्याचं सारा तेंडुलकरचं म्हणणं आहे.