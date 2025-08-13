English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

हेल्दी, हायड्रेटिंग आणि प्रोटीनने भरलेल्या ड्रिंकच्या शोधात आहात? सारा तेंडुलकरकडून शिका पिना कोलाडा स्मूदीची Recipe

Sara Tendulkar: सारा तेंडुलकर ही रजिस्टर पोषण आहारतज्ञ आहे. तिने अलीकडेच जिमला जाणाऱ्यांसाठी पिना कोलाडा स्मूदीची रेसिपी शेअर केली आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 13, 2025, 12:31 PM IST
हेल्दी, हायड्रेटिंग आणि प्रोटीनने भरलेल्या ड्रिंकच्या शोधात आहात? सारा तेंडुलकरकडून शिका पिना कोलाडा स्मूदीची Recipe

Healthy Pina Colada Recipe: क्रिकेट लिजेंड सचिन तेंडुलकरची मुलगी सारा तेंडुलकर फक्त ग्लॅमर आणि ट्रॅव्हल व्हिडीओंसाठीच नाही, तर तिच्या हेल्दी रेसिपीजसाठीसुद्धा ओळखली जाते. पोषणतज्ज्ञ म्हणून नोंदणी असलेली सारा नेहमीच फिटनेस आणि हेल्दी लाइफस्टाइलचे टिप्स सोशल मीडियावर शेअर करत असते. अलीकडेच तिने इंस्टाग्रामवर "Basically, a pina colada that went to the gym" असा मजेशीर कॅप्शन देत पिना कोलाडाची हेल्दी स्मूदी रेसिपी चाहत्यांसोबत शेअर केली. हा स्मूदी उन्हाळ्यात हायड्रेशन, फायबर आणि प्रोटीनसाठी उत्तम असल्याचं ती म्हणाली.

रेसिपी काय आहे?

1 कप फ्रोजन आंबा आणि अननस

1 टीस्पून भरडलेले जवस

1 टीस्पून सुके किसलेले नारळ

1 टीस्पून पाण्यात भिजवलेले चिया सीड्स

1 स्कूप व्हॅनिला व्हे प्रोटीन

अर्धा कप नारळपाणी

थोडं नारळाचं दूध

कशी बसायची स्मूदी? 

सारा सर्व घटक एकत्र ब्लेंड करून स्मूदी तयार करते. नंतर ती बर्फाच्या तुकड्यांनी भरलेल्या ग्लासमध्ये स्मूदी ओतते आणि वरून नारळाचे काप व आंब्याच्या स्लाइसने सजवते.

हेल्थ बेनिफिट्स काय आहेत?

साराच्या मते, हा स्मूदी एकावेळी 25ग्रॅम प्रोटीन, पचनासाठी उपयुक्त फायबर आणि नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्स देतो. यामुळे वर्कआउटनंतर रिकव्हरी जलद होते, पचन सुधारते आणि शरीर हायड्रेट राहते तेही डेझर्टसारखा चविष्ट फ्लेवर देत.

  • आंबा आणि अननस – व्हिटॅमिन C आणि A ने भरलेले, अँटिऑक्सिडंट्स व फायबरचा उत्तम स्रोत.
  • जवस – ओमेगा फॅटी अॅसिड्स आणि फायबरसाठी फायदेशीर.
  • सुके नारळ – फायबर, पोटॅशियम आणि लोहाने समृद्ध, भूक कमी ठेवणारे.
  • चिया सीड्स – फायबर, ओमेगा-३ आणि सॅटायटीसाठी उपयोगी.
  • नारळपाणी – इलेक्ट्रोलाइट्स देऊन हायड्रेशन टिकवते.
  • व्हे प्रोटीन – डेली प्रोटीनची कमतरता भरून काढते.

 

ही स्मूदी हेल्दी राहून डेझर्टची मजा देणारा परफेक्ट फिटनेस ड्रिंक असल्याचं सारा तेंडुलकरचं म्हणणं आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Sara Tendulkarrecipe in marathihealth care

इतर बातम्या

पाठी जळत होती चिता, साडीत सजूनधजून आली अन्...Viral Video ने...

भारत