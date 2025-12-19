English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आता विज्ञानानेही मान्य केले,विवाहितांपेक्षा सिंगल व्यक्तीच राहतात जास्त आनंदी

Married Life Vs Single Life: लग्न न करता सिंगल राहणे म्हणजे एकटेपणा नाही, तर स्वातंत्र्य, मानसिक शांती आणि स्वतःसाठी जगण्याची संधी आहे. विज्ञानानुसार अविवाहित व्यक्ती अनेक बाबतीत अधिक आनंदी आणि समाधानी आयुष्य जगतात. या बदलत्या विचारसरणीमागची खरी कारणे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.  

Updated: Dec 19, 2025, 05:51 PM IST
आता विज्ञानानेही मान्य केले,विवाहितांपेक्षा सिंगल व्यक्तीच राहतात जास्त आनंदी

Know Why Single People Are Happier Than Married People: आपण पाहतो की एका निश्चित वयानंतर समाजाकडून आणि घरातील मोठ्यांकडून, त्यांच्या मुलांवर जोडीदार शोधण्यासाठी आणि संसार थाटण्यासाठी  दबाव टाकला जातो. पण आत्ताची पिढी लवकर लग्न करणे किंवा संसार थाटणे या गोष्टीचा जास्त गंभीरपणे विचार करत नाहीत. त्यांच्या मते लग्न झाल्यानंतर किंवा आयुष्यात एका जोडीदाराची एन्ट्री झाली की जबाबदाऱ्या वाढतात, आयुष्य दिलखुलासपणे जगता येत नाही. जर तु्म्ही सुद्धा असा विचार करत असाल किंवा तुमच्याही घरचे तुमच्यावर लग्न करण्यासाठी दबाव टाकत असतील.तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

सर्वात जास्त आनंदी आणि सुखी आयुष्य विवाहित व्यक्ती जगतात की अविवाहित व्यक्ती या वादावर आता पूर्णविराम लागणार आह. कारण विज्ञानाने देखील हे मान्य केले आहे की, विवाहितांपेक्षा अविवाहित व्यक्ती त्यांच्या जीवनात अधिक आनंदी आणि सुखी राहतात. यामागे 4 मुख्य कारणे आहेत, ती कोणती हे पुढे जाणून घेऊया. 

 

1. मित्रपरिवार आणि कुटुंबाशी असलेले मजबूत नाते :
 

जे व्यक्ती विवाहित किंवा प्रियकर/प्रेयसीसह नात्यात असतात ते त्यांचा पूर्ण वेळ केवळ त्यांच्या जोडीदाराला देण्यात घालवतात. ज्यामुळे ते त्यांच्या मित्रपरिवाराशी दुरावले जातात. एवढेच काय त्यांना स्वतःला देखील वेळ देता येत नाही. मित्र-मैत्रिणी आपल्या जीवनाचा आधार असतात. काहीवेळा नात्यात असे काही क्षण येतात की आपला जोडीदारही साथ सोडून निघून जातो आणि मित्र परिवार दुरावल्यामुळे शेवटी एकटेपणाची भावना सतावते, अशावेळी ते नैराश्याच्या जाळ्यात अडकतात. 

याऊलट जे व्यक्ती त्यांचा जास्तीत जास्त वेळ मित्र-मैत्रिणींसाठी, कुटुंबासाठी आणि स्वतःसाठी खर्च करतात त्यांना त्यांच्या जीवनात कधीच एकटेपणा वाटत नाही. यामुळे ते नैराश्यापासून दूर राहतात आणि एक आनंदी आयुष्य जगत असतात. 

 

2. मानसिक आरोग्य ताणमुक्त राहते:

 

तुम्ही कधी निरिक्षण केले असेल तर, तुमचे विवाहित मित्र बऱ्याचवेळा मानसिक ताणला सामोरे जात असतात. पण अविवाहित मित्र नेहमीच ताणमुक्त आणि आनंदी असतात. कारण त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी नसते तसेच त्यांच्याकडे अधिक वेळ असतो. हा वेळ ते व्यायाम करण्यास, आत्मकौशल्ये वाढवण्यास खर्च करतात. ज्यामुळे विवाहित व्यक्तींपेक्षा अधिक आकर्षकही दिसतात. शिवाय कोणतीही भांडणे नाही, कोणतेही दडपण नाही यामुळे त्यांना अधिक मानसिक शातंता मिळते. 

 

 

3. स्वतंत्रता:

सिंगल राहण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तुम्ही कुठेही कधीही फिरायला जाऊ शकता, कोणालाही भेटू शकता. कोणतीही गोष्ट करण्याआधी किंवा कोणताही मोठा निर्णय घेण्याआधी तुम्हाला कोणाच्याही मतांची किंवा परवानगीची आवश्यकता नसते. तसेच 
तुम्ही तुमच्या भविष्यातील ध्येयांवर सहजपणे लक्ष केंद्रित करू शकता. 

 

4. आर्थिक मजबुती:

सिंगल असल्यामुळे कुटुंबाशिवाय इतर कोणाची जबाबदारी नसल्यामुळे पैसे खर्च करताना तडजोड करण्याची गरज भासत नाही. तसेच तुमच्या गरजा जास्त नसल्याने पैशांच्या खर्चावरही नियंत्रण राहते. अशावेळी तुम्ही ऑफिससह इतर लहान-मोठे उद्योग-धंदे करण्याचा विचारही करू शकता. जेणेकरून तुमची आर्थिक परिस्थिती आणखी सुधारेल. 

जर तुमच्याही समाजातील आणि घरातील मोठी मंडळी तुमच्यावर लग्न करण्यासाठी किंवा जोडीदार शोधण्यासाठी दबाव आणत असतील तर, ही फायद्याची बातमी त्यांच्यासह नक्कीच शेअर करा. 

About the Author
Tags:
#SingleLife #UnmarriedAndHappy #MentalPeace #IndependentLiving

इतर बातम्या

अक्षय खन्नाचं FA9LA हे एन्ट्री सॉन्ग गाणाऱ्या फ्लिपार्चीन...

मनोरंजन