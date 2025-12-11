English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बाळासाठी वेगळे आणि युनिक नाव असावे असे प्रत्येक पालकासाठी वाटते. परंतु नंतर पश्चात्ताप होईल अशा गोष्टीची घाई करू नका. वेगळे नाव ठेवण्याच्या प्रयत्नात चुका होऊ नयेत म्हणून पालकांनी काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 11, 2025, 03:23 PM IST
बोबडी वळणारी नावे मुलांना अजिबात ठेवू नका, सोशल मीडियावर होतंय व्हायरल?

आजकाल बरेच पालक, आपल्या मुलांना वेगळे आणि युनिक नाव देण्याच्या प्रयत्नात, अशी नावे निवडतात जी नंतर त्यांच्यासाठी समस्याप्रधान ठरू शकतात—जसे की विचित्र अर्थ असणे, उच्चारणे किंवा लक्षात ठेवणे कठीण असणे किंवा विनोदाचा विषय बनणे. नाव निवडताना पालकांनी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत अशा काही गोष्टी येथे आहेत.

नावाचा अर्थ माहित असणे आवश्यक

नाव निवडण्यापूर्वी, पालकांनी त्याचा अर्थ काळजीपूर्वक समजून घेतला पाहिजे. कधीकधी, नावे परदेशी असतात किंवा इंटरनेटवरून निवडली जातात, परंतु त्यांचे नकारात्मक अर्थ असतात. वेगळे आणि वेगळे नाव असणे चांगले आहे, परंतु असे नाव निवडणे टाळा जे इतरांना विचित्र किंवा हास्यास्पद वाटेल. उदाहरणार्थ, काही नावे उच्चारण्यास कठीण किंवा समजण्यास कठीण असू शकतात.

(हे पण वाचा - जीभेचा तुकडा पडल्याशिवाय राहणार नाही...'या' मुलाचं नाव सोशल मीडियावर का होतंय व्हायरल?)

जोडीदाराचा सल्ला ऐका

बाळाचे नाव निवडताना तुम्ही तुमच्या जोडीदाराचा सल्ला नक्कीच ऐकला पाहिजे. त्यांनी नाव का निवडले किंवा ते काय विचारात होते याचा तुम्ही विचार केला पाहिजे. जर तुम्हाला तरीही नाव आवडत नसेल, तर तुम्ही त्यांना त्याबद्दल विचार करण्यासाठी थोडा वेळ मागू शकता, परंतु ते थेट नाकारू नका.

ही नावे अजिबात ठेवू नका

शिर्तव्या
अक्षांश आणि रेखांश 
आकार
प्रणय
आप्त
अंश
आलेख
दुर्लभ 
लिखित 
निहांत

कुटुंबाचे मत जाणून घ्या

अशा प्रकारे, तुम्ही दोघेही तुमच्या नावाच्या निवडींबद्दल तुमच्या कुटुंबाशी चर्चा करू शकता.

थोडी वाट पहा

तुमच्या जोडीदाराला त्यांना आवडणाऱ्या नावाशी जोडण्यासाठी थोडा वेळ द्या. कारण बालळाचे नाव ठेवताना दोन्ही पालकांची मते महत्त्वाची आहेत. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

