बोबडी वळणारी नावे मुलांना अजिबात ठेवू नका, सोशल मीडियावर होतंय व्हायरल?

आजकाल बरेच पालक, आपल्या मुलांना वेगळे आणि युनिक नाव देण्याच्या प्रयत्नात, अशी नावे निवडतात जी नंतर त्यांच्यासाठी समस्याप्रधान ठरू शकतात—जसे की विचित्र अर्थ असणे, उच्चारणे किंवा लक्षात ठेवणे कठीण असणे किंवा विनोदाचा विषय बनणे. नाव निवडताना पालकांनी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत अशा काही गोष्टी येथे आहेत.
नाव निवडण्यापूर्वी, पालकांनी त्याचा अर्थ काळजीपूर्वक समजून घेतला पाहिजे. कधीकधी, नावे परदेशी असतात किंवा इंटरनेटवरून निवडली जातात, परंतु त्यांचे नकारात्मक अर्थ असतात. वेगळे आणि वेगळे नाव असणे चांगले आहे, परंतु असे नाव निवडणे टाळा जे इतरांना विचित्र किंवा हास्यास्पद वाटेल. उदाहरणार्थ, काही नावे उच्चारण्यास कठीण किंवा समजण्यास कठीण असू शकतात.
बाळाचे नाव निवडताना तुम्ही तुमच्या जोडीदाराचा सल्ला नक्कीच ऐकला पाहिजे. त्यांनी नाव का निवडले किंवा ते काय विचारात होते याचा तुम्ही विचार केला पाहिजे. जर तुम्हाला तरीही नाव आवडत नसेल, तर तुम्ही त्यांना त्याबद्दल विचार करण्यासाठी थोडा वेळ मागू शकता, परंतु ते थेट नाकारू नका.
अशा प्रकारे, तुम्ही दोघेही तुमच्या नावाच्या निवडींबद्दल तुमच्या कुटुंबाशी चर्चा करू शकता.
तुमच्या जोडीदाराला त्यांना आवडणाऱ्या नावाशी जोडण्यासाठी थोडा वेळ द्या. कारण बालळाचे नाव ठेवताना दोन्ही पालकांची मते महत्त्वाची आहेत.