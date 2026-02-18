English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावरुन मुलांना द्या गोंडस नावे, महाराजांचे गुण सहज करतील आत्मसात करतील

Baby Boy Names on Shivaji Maharaj:19 फेब्रुवारी हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयंती दिवस आहे आणि फेब्रुवारीमध्ये जन्मलेल्या बाळांसाठी त्यांच्यापासून प्रेरित नावे एक उत्तम पर्याय असू शकतात. या लेखात आपण अशाच काही नावांबद्दल सांगणार आहोत.    

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 18, 2026, 11:12 PM IST
फोटो क्रेडिट - javaharphotography

हिंदू बाळ मुलांची नावे: फेब्रुवारी महिन्यात अनेक शूर योद्ध्यांचा जन्म झाला आणि त्यापैकी एक म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. १९ फेब्रुवारी हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्मदिवस आहे आणि म्हणूनच फेब्रुवारी महिना खूप खास मानला जातो. असे म्हटले जाते की आजही फेब्रुवारीमध्ये जन्मलेली मुले योद्ध्याचे हृदय घेऊन जन्माला येतात. जर तुमचा मुलगा फेब्रुवारीमध्ये जन्मला असेल तर ते तुमच्यासाठी आणि तुमच्या मुलासाठी एक सौभाग्य आहे. तुम्ही तुमच्या मुलाचे नाव छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावर ठेवू शकता आणि जर तुम्हाला तुमच्या मुलाचे नाव त्या महान योद्ध्याच्या नावावर ठेवायचे असेल तर आम्ही या लेखात काही चांगली नावे शेअर करू.

 शौर्य
छत्रपती शिवाजी महाराज त्यांच्या शौर्यासाठी ओळखले जातात. जर तुम्ही त्यांच्या शौर्याने प्रेरित असाल आणि फेब्रुवारीमध्ये जन्मलेल्या तुमच्या मुलाचे नाव त्यांच्या नावावर ठेवू इच्छित असाल तर शौर्य हा एक चांगला पर्याय असू शकतो. शौर्य हे नाव तुम्हाला नेहमीच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्य आणि पराक्रमाची आठवण करून देईल. हे देखील वाचा - डोक्यात रक्तस्त्राव किंवा रक्तस्त्राव होण्याची सुरुवातीची लक्षणे कोणती आहेत? ही ३ लक्षणे सुरुवातीपासूनच मेंदूत काय चालले आहे ते स्पष्ट करतील.

शिव
छत्रपती शिवाजी महाराजांशी थेट संबंधित आणि त्यांच्यासारखेच नाव शिव आहे. हे नाव देखील भगवान शिवाने प्रेरित आहे. जर तुमच्या मुलाचे नाव "श" ने सुरू होत असेल, तर हे नाव एक चांगला पर्याय आहे आणि तुम्ही तुमच्या लाडक्या शिवाचे नाव ठेवू शकता.

 समर्थ
आज, भारत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सामर्थ्याला ओळखतो आणि आज मुलांना युद्धातील त्यांच्या क्षमतेबद्दल आणि क्षमतेबद्दल पुस्तकांमध्ये शिकवले जाते. जर तुम्ही त्यांच्या सामर्थ्याने प्रेरित असाल, तर तुम्ही तुमच्या मुलासाठी समर्थ हे नाव देखील निवडू शकता. हा एक चांगला पर्याय असू शकतो, विशेषतः ज्या मुलांची नावे 'स' अक्षराने सुरू होतात त्यांच्यासाठी. हे देखील वाचा - तुम्हीही प्रत्येक गोष्टीचा अति विचार करता का? त्याचा मेंदूवर कसा परिणाम होतो ते जाणून घ्या.

विक्रांत
जर तुमच्या मुलाचा जन्म फेब्रुवारीमध्ये झाला असेल आणि त्याचे नाव 'व' अक्षराने सुरू होत असेल, तर विक्रांत हे नाव देखील एक चांगला पर्याय आहे. विक्रांत या शब्दाचा अर्थ अत्यंत शक्तिशाली आणि धाडसी आहे आणि हे नाव तुमच्या मुलाचे व्यक्तिमत्व आणखी वाढवेल.

प्रताप
जर तुम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेने तुमच्या मुलाचे नाव ठेवायचे असेल, तर प्रताप हे नाव देखील एक चांगला पर्याय असू शकतो. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Tags:
baby boy names inspired by chhtrapati shivaji maharajshivaji maharaj baby boy nameshindu baby boy namesbaby born in februaryshiva jayanti 2026

