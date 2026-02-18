Shiv Jayanti Bhashan 2026 : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त भाषणाचे 10 महत्त्वाचे मुद्दे

Chhatrapati Shivaji Maharaj Birth Anniversary Speech : छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती हा महान मराठा शासक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्मदिवस म्हणून मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. हा दिवस त्यांच्या धाडसाचे, शौर्याचे आणि स्वराज्याच्या आदर्शांचे स्मरण करण्याची संधी देतो. या दिवशी सर्वत्र मिरवणुका, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि श्रद्धांजली सभा आयोजित केल्या जातात. लोक त्यांच्या जीवनातून प्रेरणा घेतात आणि देशभक्ती आणि स्वाभिमानाची प्रतिज्ञा करतात.
छत्रपती शिवाजी जयंती हा मराठा साम्राज्याचे एक महान योद्धा राजा शिवाजी भोसले यांचा वाढदिवस म्हणून साजरा केला जातो. भारतीय इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव एक महान वीर म्हणून कोरले गेले आहे ज्यांनी आपल्या शौर्य आणि ज्ञानाने मराठा साम्राज्याचा पाया घातला. शिवाजी महाराज केवळ एक कुशल योद्धा नव्हते तर एक दूरदर्शी शासक देखील होते. शौर्य आणि उदारतेचे प्रतीक असलेल्या शिवाजी महाराजांनी मराठा साम्राज्याची स्थापना केली. 19 फेब्रुवारी रोजी अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. यावेळी केल्या जाणाऱ्या भाषणांसाठी 10 महत्त्वाचे मुद्दे.
भाषणाची सुरुवात 'जय भवानी, जय शिवाजी' किंवा एखाद्या स्फूर्तीदायक ओळीने करा. अभिवादन करुन तुम्ही या भाषणाला सुरुवात करु शकता. "अखंड महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत, श्रीमंत योगी, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या चरणी मानाचा मुजरा!".
जन्म: १९ फेब्रुवारी १६३० रोजी शिवनेरी किल्ल्यावर महाराजांचा जन्म झाला.
संस्कार: माँसाहेब जिजाऊंनी बालपणातच त्यांना रामायण-महाभारतातील गोष्टी सांगून शौर्य आणि न्यायाचे संस्कार दिले. या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश भाषणात करावा.
शपथ: वयाच्या अवघ्या 16 व्या वर्षी महाराजांनी रायरेश्वराच्या मंदिरात स्वराज्य स्थापनेची शपथ घेतली.
मावळे: महाराजांनी सामान्य माणसांना एकत्र करून त्यांना 'मावळे' बनवले आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याची ताकद दिली. महाराजांच्या जीवनातील स्वराजाच्या काळ हा अतिशय महत्त्वाचा आहे.
गनिमी कावा: बलाढ्य शत्रूंचा पराभव करण्यासाठी त्यांनी 'गनिमी कावा' या युद्धतंत्राचा प्रभावी वापर केला.
गड-किल्ले: स्वराज्याचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांनी मजबूत जलदुर्ग आणि डोंगरी किल्ल्यांची उभारणी केली.
अष्टप्रधान मंडळ: प्रजेच्या हितासाठी त्यांनी सुव्यवस्थित प्रशासन आणि 'अष्टप्रधान मंडळा'ची स्थापना केली.
महाराजांकडून आजच्या काळातही या गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यांना अधोरेखित करावे.
स्त्री सन्मान: परस्त्रीला मातेसमान मानण्याचा संस्कार त्यांनी आपल्या सैन्याला दिला.
सर्वधर्मसमभाव: महाराजांनी सर्व धर्मांचा आदर केला आणि लोकांमध्ये कधीही भेदभाव केला नाही.
शेतकरी हित: "रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका," अशी त्यांची ताकीद होती, ज्यातून त्यांचे रयतेबद्दलचे प्रेम दिसून येते.
या विचारांना आजच्या परिस्थितीशी जुळवून त्याची तुलना करुन तुम्ही आपले भाषण मांडू शकता.
आजच्या पिढीला महाराजांचे फक्त नाव घेऊन चालणार नाही, तर त्यांचे विचार आचरणात आणणे हीच खरी मानवंदना ठरेल.
शेवटी, "प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावंतस, सिंहासनाधिश्वर, महाराजधिराज, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय!" अशी घोषणा देऊन भाषण संपवा.
इतक्या सहा महत्त्वाच्या मुद्द्यांनी तुम्ही तुमचं भाषण अधिक प्रभावी करु शकता.