/गरम जेवण लगेच फ्रिजमध्ये ठेवावे की आधी थंड होऊ द्यावे? जाणून घ्या योग्य पद्धत

घरात जेवण उरले की ते पुढच्या वेळेसाठी फ्रिजमध्ये ठेवणे ही रोजचीच गोष्ट आहे. मात्र, उरलेले गरम अन्न नेमके कसे साठवावे, याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो. गरम अन्न थेट फ्रिजमध्ये ठेवल्याने फ्रिज खराब होईल किंवा त्यातील इतर पदार्थांवर परिणाम होईल, असे अनेकांना वाटते. त्यामुळे काहीजण जेवण बराच वेळ स्वयंपाकघरातच ठेवतात आणि पूर्ण थंड झाल्यानंतर फ्रिजमध्ये ठेवतात. पण अन्न जास्त वेळ बाहेर ठेवणेही सुरक्षित नाही. योग्य पद्धत न पाळल्यास अन्नामध्ये हानिकारक जिवाणू वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
पक्वान्न खोलीच्या तापमानावर ठेवले की ते हळूहळू थंड होते. या काळात अन्न काही वेळ अशा तापमानाच्या पट्ट्यात राहू शकते, जिथे जिवाणू वेगाने वाढण्याची शक्यता असते. साधारण 4 ते 60 अंश सेल्सिअस (40 ते 140°F) हा तापमानाचा पट्टा अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील मानला जातो. त्यामुळे गरम अन्न पूर्णपणे थंड होईपर्यंत तासन्तास बाहेर ठेवणे योग्य नाही.
याचा अर्थ असा नाही की मोठ्या पातेल्यातील अगदी गरम अन्न तसेच फ्रिजमध्ये ठेवावे. मोठ्या भांड्यात भरपूर अन्न असेल तर त्याचा बाहेरचा भाग तुलनेने लवकर थंड होऊ शकतो; मात्र मधला भाग बराच वेळ गरम राहू शकतो. त्यामुळे अन्नाचा आतील भाग सुरक्षित तापमानापर्यंत पोहोचण्यास जास्त वेळ लागू शकतो. याशिवाय मोठ्या प्रमाणात खूप गरम अन्न फ्रिजमध्ये ठेवल्यास काही काळासाठी फ्रिजच्या आतील तापमानावरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आसपास ठेवलेल्या इतर खाद्यपदार्थांचे तापमान वाढण्याची शक्यता असते.
उरलेले गरम अन्न बराच वेळ बाहेर ठेवण्याऐवजी ते लहान भागांमध्ये विभागून लवकर थंड करणे हा अधिक सुरक्षित पर्याय आहे. मोठ्या भांड्यात अन्न ठेवण्याऐवजी ते काही लहान, उथळ कंटेनरमध्ये काढा. यामुळे अन्नाची उष्णता तुलनेने लवकर बाहेर पडते आणि त्याचा मधला भागही पटकन थंड होण्यास मदत होते. अन्न थंड करण्यासाठी योग्य धातूचे किंवा काचेचे कंटेनर वापरणेही उपयोगी ठरू शकते. विशेषतः उथळ कंटेनर वापरल्याने थंड होण्याची प्रक्रिया आणखी वेगवान होऊ शकते.
जर अन्नाचे प्रमाण जास्त असेल किंवा ते खूप गरम असेल, तर आइस बाथ वापरून त्याचे तापमान लवकर कमी करता येते. यासाठी मोठ्या भांड्यात किंवा सिंकमध्ये बर्फ आणि स्वच्छ थंड पाणी घ्या. त्यात अन्नाचे कंटेनर ठेवा. मात्र, बर्फाचे पाणी अन्नामध्ये जाऊ नये याची काळजी घ्या. सूप, ग्रेव्ही किंवा स्टूसारखे पदार्थ अधूनमधून ढवळल्यास आत साठलेली उष्णता बाहेर पडण्यास मदत होते. गरजेनुसार बर्फ किंवा थंड पाणी बदलत राहा. तापमान तपासण्यासाठी फूड थर्मामीटरचा वापर करता येतो. अन्न पुरेसे थंड झाल्यानंतर ते फ्रिजमध्ये ठेवता येते.
सूप, आमटी, ग्रेव्ही किंवा स्टूसारखे द्रव पदार्थ मोठ्या भांड्यात ठेवले तर ते थंड होण्यास वेळ लागू शकतो. त्यामुळे शक्य असल्यास त्यांचे छोटे भाग करा. ढवळत राहिल्याने अन्नातील उष्णता समान रीतीने बाहेर पडण्यास मदत होते. काही परिस्थितीत योग्य पद्धतीने बर्फाचा वापर करूनही तापमान कमी करता येते. मात्र प्रत्येक पदार्थ एकाच वेगाने थंड होत नाही. द्रव पदार्थ तुलनेने सहज ढवळता येतात, तर मांसाचे मोठे किंवा जाड तुकडे आतून थंड होण्यास अधिक वेळ घेऊ शकतात.
गरम अन्न पटकन थंड करण्यासाठी ते थेट फ्रीजरमध्ये ठेवणे टाळावे. खूप गरम अन्न फ्रीजरमध्ये ठेवल्यास फ्रीजरच्या आतील तापमानावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे आजूबाजूला ठेवलेल्या गोठवलेल्या पदार्थांचे तापमान वाढून ते अंशतः वितळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आधी अन्न योग्य पद्धतीने थंड करा, लहान भागांमध्ये पॅक करा आणि त्यानंतर फ्रीजरमध्ये साठवा.
शिजवलेले अन्न सामान्य खोलीच्या तापमानावर दोन तासांपेक्षा जास्त ठेवू नये. बाहेरचे तापमान सुमारे 32°C (90°F) किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास हा कालावधी साधारण एक तासापर्यंत मर्यादित ठेवणे अधिक सुरक्षित आहे. म्हणूनच अन्न पूर्णपणे थंड होण्याची वाट पाहत ते अनेक तास किचनच्या काउंटरवर ठेवणे योग्य नाही.
गरम अन्नाबाबत मुख्य मुद्दा हा आहे की ते तासन्तास बाहेर ठेवायचे नाही आणि मोठ्या, गरम भांड्यासह थेट फ्रिजमध्येही ठेवायचे नाही. अन्नाचे छोटे भाग करून ते शक्य तितक्या लवकर थंड करा आणि योग्य वेळी फ्रिजमध्ये साठवा. विशेषतः सूप, ग्रेव्ही, भात, स्टू किंवा मांसाहारी पदार्थ साठवताना मोठ्या प्रमाणात अन्न एकाच खोल कंटेनरमध्ये ठेवण्याऐवजी लहान आणि उथळ कंटेनर वापरणे अधिक योग्य ठरते.