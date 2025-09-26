Skincare For Navratri: दुर्गापूजेआधी फॉलो करा 'हे' सोप्प स्किनकेअर रुटीन, मिळेल सुंदर ग्लो!

Simple Skincare Routine For Durga Pooja: नवरात्रीच्या रंगतदार सणांना सुरुवात झाली की भक्तिमय वातावरणात आनंद अनुभवायला मिळते. रात्री उशिरापर्यंत चालणारे डान्स, स्वादिष्ट जेवण आणि सजलेली रोषणाई या सर्वांमध्ये त्वचेवर ताण येणे साहजिकच आहे. मेकअपचा जडपणा, प्रदूषण आणि बदलणारे हवामान यामुळे त्वचा थकलेली दिसू शकते. त्यामुळे या दिवसांत त्वचेची नीटनेटकी काळजी घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आपण सगळ्या सणात ताजेतवाने दिसाल. जॉय पर्सनल केअरच्या सीएमओ पौलोमी रॉय यांनी दिलेल्या काही महत्त्वाच्या टिप्स दिल्या आहेत त्या बघुयात...
सणांच्या दिवसांत धूळ, घाम आणि मेकअपमुळे छिद्र बंद होण्याचा धोका जास्त असतो. दिवसातून किमान दोन वेळा सौम्य फेसक्लेंझरने चेहरा धुवावा. यामुळे त्वचा श्वास घेते आणि ताजीतवानी राहते.
त्वचेची लवचिकता टिकवून ठेवण्यासाठी शरीरात पुरेशी आर्द्रता आवश्यक आहे. दररोज किमान ८ ग्लास पाणी प्यायल्यास टॉक्सिन्स बाहेर टाकले जातात आणि त्वचा नैसर्गिकरीत्या चमकदार राहते.
फेस्टिव्हलमध्ये दिवसभर दिवे आणि उन्हात वेळ घालवावा लागतो. अशा वेळी त्वचेचे नुकसान होऊ नये म्हणून दररोज SPF 30 किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेला सनस्क्रीन वापरा. बाहेर जास्त वेळ असल्यास दोन तासांनी पुन्हा लावा.
त्वचा कोरडी असो वा तेलकट, तिला हायड्रेशनची गरज असते. हलका, नॉन-ग्रीसी मॉइश्चरायझर वापरा, ज्यामध्ये हायालुरोनिक ऍसिड किंवा ग्लिसरीनसारखी घटकद्रव्ये असतील. हे त्वचेत ओलावा टिकवून ठेवतात.
केवळ चेहराच नव्हे तर शरीरालाही हायड्रेशनची गरज आहे. आंघोळीनंतर शीया बटर किंवा नारळाच्या तेलासारखी घटक असलेला बॉडी लोशन वापरा. नृत्य, घाम यामुळे हरवलेला ओलावा त्वचेत परत मिळतो.
सणांच्या धावपळीत मेकअप खराब होऊ नये यासाठी वॉटरप्रूफ प्रॉडक्ट्स उत्तम ठरतात. वॉटरप्रूफ प्रायमर, फाउंडेशन आणि कन्सीलर वापरा. आयलाइनर आणि मस्कराही स्मज-प्रूफ असावेत. शेवटी सेटिंग स्प्रेने लूक दीर्घकाळ टिकवा.
सणाची गडबड कितीही असली तरी योग्य स्किनकेअर रूटीनमुळे त्वचा नेहमी ताजीतवानी आणि आकर्षक राहील.